МИД: Лавров встретился с госсекретарем США и пятью министрами на полях G20

Tекст: Вера Басилая

Фотографии контактов главы российского дипведомства опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

На снимках запечатлены контакты Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, министрами иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, Японии Тосимицу Мотэги, Южной Кореи Чо Хеном и Индонезии Аррманатой Насиром.

В пятницу Лавров заявил, что свойственный американцам прагматизм может помочь дискуссиям в рамках G20, хотя договариваться по итоговым документам саммита будет непросто.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с Лавровым.

В пятницу западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского внешнеполитического ведомства.

В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с Тосимицу Мотэги.

В пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.