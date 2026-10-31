Орбан и Вучич встретились в Белграде и пообещали вернуться в политику

Экс-лидеры Сербии и Венгрии Вучич и Орбан пообещали вернуться в политику

Tекст: Вера Басилая

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан и экс-президент Сербии Александр Вучич встретились в Белграде, после чего сообщили в социальных сетях о намерении вернуться в политику, передает РИА «Новости».

«Я счастлив, что могу принять в гости Виктора Орбана, моего большого друга, моего брата, и мы хорошо проведем время в доме моего отца под Белградом. Да, мы оба недавно проиграли выборы, но не потеряли свое достоинство, гордость и свою веру», – сказал Вучич.

Бывший премьер Венгрии поблагодарил экс-президента Сербии за приглашение и гостеприимство. Виктор Орбан выразил приверженность дальнейшему развитию отношений двух стран, пожелал сербскому народу успехов и добавил, что всегда остается на стороне Александра Вучича. В ответ на это сербский политик поблагодарил гостя и подчеркнул, что они еще вернутся.

Перед приездом в сербскую столицу экс-премьер Венгрии также посетил главу правящей партии в Республике Сербской Боснии и Герцеговины «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика.

Ранее коалиция Александра Вучича «Объединенная Сербия» потерпела поражение на парламентских выборах 25 октября, уступив победу движению «Студенческий список». Исполняющая обязанности президента Сербии Ана Брнабич призвала победителей приступить к формированию новых органов власти и напомнила о необходимости назначить дату президентских выборов до 27 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» заявило о намерении пересмотреть отношения с Евросоюзом.

В понедельник это движение набрало 52,54% голосов избирателей.

Бывший президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей коалиции.