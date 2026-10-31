Шведская полиция провела рейд на судно с российским экипажем

TV4: Полиция Швеции устроила рейд на судно с российским экипажем

Tекст: Мария Иванова

У шведского побережья полиция провела рейд на крупное судно, передает РИА «Новости» со ссылкой на шведский телеканал TV4.

Экипаж состоит из граждан России, правоохранители проверили их проездные документы, сообщила пресс-секретарь полиции Стокгольмского региона Карина Скагерлинд. При этом комментировать вопрос гражданства моряков ведомство отказалось.

По данным телеканала, компания-владелец судна имеет представительства в Калининграде. Название самого судна не приводится.

Ранее посол России в Швеции Сергей Беляев заявил, что Стокгольм с конца 2025 года задержал пять грузовых судов с россиянами в составе экипажей. Глава дипмиссии подчеркнул отсутствие реальных обвинений в связи с этими инцидентами в шведских территориальных водах.

В Москве действия Запада в отношении морской экономической деятельности России называли «пиратством XXI века».

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Верховный суд Швеции утвердил решение о конфискации сухогруза из-за обвинений Украины в вывозе зерна из Крыма.

В мае шведские власти арестовали капитана танкера Sea Owl I с россиянами на борту.

В марте прокуратура Швеции сообщила об аресте российского капитана задержанного у берегов Треллеборга сухогруза Caffa.