Участники митинга в Берлине забросали полицию бутылками и петардами

В Берлине акция левых и пропалестинских активистов переросла в беспорядки

Tекст: Мария Иванова

В ходе шествия у станции метро «Розенталер-плац» участники митинга начали взрывать петарды, передает РИА «Новости». Позже акция переросла в беспорядки, протестующие стали бросать в полицию бутылки и пиротехнику, сообщает ТАСС.

В ответ на агрессивные действия правоохранительные органы временно остановили движение колонны. Для разгона толпы полиция подготовила водометы.

К протестам присоединились представители молодежного движения «Поколение Z решает». Собравшиеся потребовали от правительства Германии отказаться от наращивания военного бюджета за счет сокращения социальных программ. Демонстранты скандировали антифашистские лозунги и выражали открытую солидарность с участниками молодежных протестов во Франции, Бельгии и Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения «Поколение Z решает» в нескольких немецких городах. Участники митинга в центре Берлина выступили с призывами к отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Масштабные демонстрации начались более чем в 30 городах Германии.