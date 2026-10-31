Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков для сделки с Ираном

Рубио: Конкретных сроков для сделки с Ираном нет

Tекст: Вера Басилая

По словам Рубио, диалог между Соединенными Штатами и Ираном активно продолжается, передает РИА «Новости».

«Переговоры на самом деле никогда не прекращались. Продолжаются активные контакты, в некоторых случаях напрямую, но чаще через посредников», – сказал Рубио.

Госсекретарь США отметил отсутствие информации о конкретных сроках достижения договоренностей. По его словам, соответствующие решения по дальнейшим действиям будет принимать президент США Дональд Трамп.

Заявления прозвучали на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте, в которой также принял участие глава МИД России Сергей Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Иран согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию Ормузского пролива на переговорах с США.

В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления диалога.

В среду посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта.