Житель Брянской области подорвался на взрывном устройстве ВСУ

Житель Брянской области погиб при подрыве на сброшенном ВСУ взрывном устройстве

Tекст: Вера Басилая

По предварительной информации, мужчина погиб в Карачевском районе рядом с деревней Бабинка, подорвавшись на сброшенном украинскими военными взрывном устройстве, написал Ковальчук в Max.

Губернатор призвал жителей отказаться от посещения лесов в прилегающих к зоне специальной военной операции районах и там, где действуют официальные ограничения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два человека погибли при ударе украинского дрона-камикадзе по частному дому в поселке Климово Брянской области.

В пятницу местная жительница получила осколочные ранения в результате удара беспилотника ВСУ по зданию администрации в Погаре.

На прошлой неделе глава Брянской области Егор Ковальчук сообщил о гибели одного человека и ранении четырех при атаках беспилотников со стороны украинской армии.