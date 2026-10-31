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    31 октября 2026, 19:41 • Новости дня

    В Атланте прошел протест против политики США в отношении Кубы

    Участники митинга в Атланте потребовали от США снять блокаду с Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    В американской Атланте, где проходит встреча министров иностранных дел стран G20, состоялась акция протеста против политики США в отношении Кубы.

    Протестующие собрались неподалеку от места проведения совещания глав внешнеполитических ведомств «Группы двадцати» с транспарантами в поддержку Кубы и призывами к снятию американской блокады острова, передает РИА «Новости».

    «Рубио, слушай! Мы продолжаем борьбу», – скандировали участники акции на испанском языке, обращаясь к госсекретарю США Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио сели за соседние столы на заседании Совета министров иностранных дел G20 в Атланте.

    В четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал власти США снять эмбарго и санкции в отношении Кубы.

    В среду министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал американскую блокаду угрозой жизни кубинцев из-за перебоев с электроэнергией и нехватки питьевой воды.

    31 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20

    Bild: Глава МИД Германии Вадефуль опозорился из-за фото на встрече G20

    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    @ Megan Varner/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в американской Атланте.

    Немецкая газета Bild высмеяла непоследовательную позицию руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханна Вадефуля перед встречей Группы двадцати в штате Джорджия. Изначально Вадефуль обещал не избегать общей фотографии, однако позже внезапно поменял решение, приводит ТАСС позицию газеты.

    «Дипломатическая позиция Вадефуля, очевидно, меняется чуть ли не ежедневно», – заявил бывший европейский дипломат Клеменс Фишер. Он назвал тревожной непредсказуемость немецкого министра.

    Сам глава МИД ФРГ в эфире телеканала ZDF объяснил отказ от совместного снимка тем, что страны Запада сейчас якобы не являются с Россией одной семьей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала метания Вадефуля, назвав это попыткой напугать «обнаженной немецкой дипломатией» и традиционным разворотом на 360 градусов. По ее словам, месяц назад германский министр сам напросился на переговоры и позировал перед прессой, а теперь испугался фотографироваться.

    Ранее в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы мероприятия отменили традиционное фотографирование из-за отказа некоторых участников сниматься с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Впрочем, еще в пятницу и другие западные издания начали высмеивать Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с российским коллегой.

    Комментарии (11)
    30 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    Лавров в Атланте встретился с главой МИД Японии

    Лавров встретился с главой МИД Японии Мотэги на полях G20 в Атланте

    Лавров в Атланте встретился с главой МИД Японии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

    Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Японии состоялась на полях заседания СМИД G20 в американском городе Атланта, передает РИА «Новости».

    Отношения двух стран обострились после начала спецоперации на Украине, когда Токио резко усилил антироссийскую риторику и присоединился к санкциям против Москвы. А в октябре в Южно-Сахалинске по обвинению в шпионаже быд задержан корреспондент газеты «Хоккайдо симбун».

    Предыдущие полноценные переговоры Лаврова и Мотэги проходили 23 сентября 2021 года на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20.

    В прошлом месяце глава российского внешнеполитического ведомства выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об отсутствии содержательной беседы между Лавровым и Мотэги в Маниле.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    Лавров прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран G20
    Лавров прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран G20
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20, сообщают информационные агентства.

    Встреча министров иностранных дел G20 пройдет 30–31 октября и станет подготовительной к саммиту «двадцатки», который состоится 14–15 декабря в Майами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД анонсировал намерение Лаврова представить на встрече в Атланте российское видение катализаторов международной напряженности.

    В среду официальный представитель ведомства Мария Захарова подтвердила участие Лаврова в совещании глав МИД стран G20.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами будет приниматься после завершения ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 01:10 • Новости дня
    Лавров раскритиковал приглашение Польши на встречу глав МИД стран G20
    Лавров раскритиковал приглашение Польши на встречу глав МИД стран G20
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Единоличное приглашение Вашингтоном Польши в G20 нарушает принципы многосторонней дипломатии, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте.

    «Американцы просто пригласили польского министра, он приехал и сел на кресло, которое ему они поставили. Конечно, это нарушает принципы дипломатии и особенно многосторонней дипломатии, когда участники объединения, таких как «Двадцатка», работают на основе консенсуса», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

    Он считает, что присутствие Польши ничего не добавляет объединению, и потребности в еще одном европейском голосе нет. Министр отметил, что по объему экономики Польша не попадает в категорию стран G20.

    Кроме того, Лавров указал, что Восточную Европу уже представляют страны, входящие в Евросоюз и НАТО, чьи интересы в G20 представлены изначально.

    «[Польша], как они заявляют, представляет Восточную Европу. Нет такого понятия. В Восточной Европе есть понятия Евросоюз и НАТО, а политику этих двух объединений уже достаточно представляют те, кто входит в G20 с самого начала», – подчеркнул Лавров.

    При этом он назвал G20 дееспособным и жизнеспособным форматом. Под председательством трех членов БРИКС принимались и реализовывались неплохие решения, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в октябре осудила попытки США исключить ЮАР из саммита G20.

    Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил о нарушении сбалансированного состава объединения в случае включения туда Польши.

    Летом посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал неубедительными аргументы Польши в пользу получения постоянного места в G20.

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    30 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Лавров прибыл в Атланту на встречу министров иностранных дел стран G20
    Лавров прибыл в Атланту на встречу министров иностранных дел стран G20
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран G20.

    Мероприятие проходит 30 и 31 октября, передает РИА «Новости». Оно должно стать подготовительным этапом к саммиту «двадцатки», который ожидается в декабре в Майами.

    Российская делегация планирует использовать встречу для продвижения идей укрепления основ многополярного мира. Ожидается, что Москва выступит за скорейшую реформу глобальных экономических институтов с целью усиления влияния государств Востока и Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД анонсировал намерение Лаврова представить российское видение основных катализаторов международной напряженности на встрече G20.

    В среду официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила о планах министра возглавить делегацию России на мероприятии в Атланте.

    На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил об ожидании главы МИД России на этом совещании.

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    31 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото из-за России

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Отказ официальных лиц от фотографирования стал символом разногласий между США и их союзниками, возникших на фоне стремления американского президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, передает агентство Bloomberg.

    «В отношениях с Россией нет места «обычному положению дел»», – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув необходимость обсуждать спорные вопросы за столом переговоров и избегать неверных визуальных сигналов.

    Американский чиновник подтвердил агентству решение G20 пропустить торжественную фотосессию, чтобы избежать отвлечения внимания на дипломатические вопросы и сосредоточиться на обсуждениях.

    Встреча министров иностранных дел в Атланте предваряет саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами. Глава Белого дома пригласил на мероприятие президента России Владимира Путина, но Кремль пока не сообщил, примет ли он приглашение.

    По данным Госдепартамента, встреча, которая состоится на этой неделе в Атланте, призвана «способствовать выполнению основной миссии G20 – содействию глобальной стабильности и процветанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского ведомства.

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    30 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20

    DPA: Глава МИД Германии сфотографируется с Лавровым на встрече G20

    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль примет участие в совместном фотографировании с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях встречи G20 в США.

    Вадефуль не планирует бойкотировать традиционное «семейное фото», в отличие от вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля, который ранее отказывался от совместных съемок с представителями России, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    «На таких форумах, как встреча представителей крупнейших индустриальных государств и развивающихся стран, само собой разумеется, что будут делаться совместные фотографии», – заявил Вадефуль.

    Он добавил, что поддержание контактов и общение входят в число базовых задач международной дипломатии.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходит в Атланте 30–31 октября под американским председательством. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте прошел при усиленных мерах безопасности.

    В четверг Лавров запланировал представить российское видение основных катализаторов международной напряженности.

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    30 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Лавров на переговорах в Атланте посоветовал главе МИД Японии сосредоточиться

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях министерского заседания G20 в американской Атланте призвал собеседника сосредоточиться.

    Министры иностранных дел России и Японии провели переговоры на полях заседания глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости». Отмечается, что встреча прошла по запросу японской стороны.

    МИД России распространил видеозапись начала беседы глав ведомств.

    «Я весь во внимании. Я слушаю. Вы сказали, что вы хотели бы сосредоточиться на чем-то. Сосредоточьтесь», – сказал Лавров.

    В ответ Мотэги спросил, может ли он продолжить. Российский министр ответил утвердительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран G20.

    Лавров провел переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

    На встрече Лавров заявил о необходимости отказа Токио от недружественного курса для возобновления полноценного межгосударственного диалога.

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    30 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Лавров и Рубио на заседании глав МИД G20 сели за соседние столы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совета министров иностранных дел G20 в Атланте сидят за соседними столами.

    Для участников встречи в США установили столы в форме квадрата, Лавров и Рубио располагаются на двух соседних сторонах, передает РИА «Новости».

    Соседями главы МИД России по столу стали министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и глава дипломатии Мексики Роберто Веласко Альварес.

    Рядом с американским госсекретарем сидят глава МИД Польши Радослав Сикорский и представитель Африканского союза.

    Заседание министров иностранных дел стран G20 проходит в Атланте 30 и 31 октября в преддверии саммита «двадцатки», который состоится в декабре в Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США усилили меры безопасности на встрече глав МИД стран G20 в Атланте.

    В четверг МИД России сообщил о планах Лаврова представить российское видение основных катализаторов международной напряженности.

    В среду уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Александр Шохин заявил о намерении РСПП обратиться к США за временным снятием санкций для участия в саммите G20.

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    31 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Глава МИД Германии Вадефуль отказался считать Россию частью западной семьи

    ZDF: Глава МИД ФРГ Вадефуль отказался считать Россию частью западной семьи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Российская Федерация не является частью западной семьи, однако подчеркнул необходимость ведения диалога с Москвой.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости вести диалог с Москвой даже по спорным вопросам, однако отказался считать ее частью западной семьи, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ZDF.

    «А такой семьей мы с Россией на данный момент действительно не являемся», – подчеркнул дипломат. Он добавил, что совместная фотография с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым может вызвать ложное ощущение единства.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об испуге Вадефуля перед фотографированием с российским коллегой на проходящем в Атланте совещании глав внешнеполитических ведомств стран G20. При этом месяц назад немецкий министр сам напрашивался на переговоры с Лавровым и позировал перед журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о насмешках западных изданий над министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем из-за его страха перед совместным снимком с российским коллегой.

    Вадефуль собирался принять участие в совместном фотографировании с главой МИД России на полях мероприятия.

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    30 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    США усилили меры безопасности на встрече глав МИД стран G20 в Атланте

    Встреча глав МИД стран G20 в США стартовала при усиленных мерах безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте, в которой принимает участие глава МИД России Сергей Лавров, проходит при усиленных мерах безопасности.

    Американские силы правопорядка перекрыли улицы рядом с местом проведения мероприятия и попросили автомобилистов пользоваться обходными путями, передает РИА «Новости».

    Из соображений безопасности кортежи делегаций прибывают на встречу через парковку для гостей вместо парадного входа.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 под американским председательством проходит в Атланте 30–31 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о планах дипломата возглавить делегацию России на мероприятии.

    Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Александр Шохин заявил о намерении обратиться к США за временным снятием санкций для участия в саммите G20.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    МИД: Лавров назовет катализаторы международной напряженности на G20 в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Совещании министров иностранных дел стран G20 в Атланте (США) представит российское видение основных катализаторов международной напряженности.

    В ведомстве уточнили, что фокус в выступлениях министра будет сделан на отказ некоторых держав признать формирование новых центров силы. Лавров также укажет на использование экономического оружия для борьбы с оппонентами, в том числе санкций, торговых войн и разрывов цепочек поставок. Об этом сообщается на сайте МИД.

    «Подтвердим нашу позицию, что процветание народов может быть обеспечено только при условии поддержания открытого характера мировой экономики, в том числе за счет пресечения недобросовестной конкуренции и широко применяемых Западом неоколониальных практик», – добавили в МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об участии Сергея Лаврова во встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» в Атланте.

    На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио допустил присутствие российского министра на встрече «Группы двадцати».

    В середине месяца Сергей Лавров заявил о кардинальной трансформации международных отношений.

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    31 октября 2026, 20:01 • Новости дня
    Участники встречи G20 признали важность ряда общих проблем

    Рубио: Участники встречи G20 признали важность ряда общих проблем

    Tекст: Вера Басилая

    Участники встречи G20 в США признали важность ряда общих проблем: значимость поставок критически важных минералов, продовольственной безопасности и свободы судоходства, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Госсекретарь США сообщил, что участники встречи глав МИД «двадцатки» признали значимость проблем поставок критически важных минералов, продовольственной безопасности и свободы судоходства, передает РИА «Новости».

    «Что касается <...> Зеленского: послушайте, это встреча на уровне лидеров. Решать будет президент. Я бы этого не исключал», – заявил Рубио.

    Совещание министров иностранных дел стран G20 под председательством США прошло в Атланте 30–31 октября. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В пятницу Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на заседании сели за соседние столы.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 20:12 • Новости дня
    США заявили о необходимости поддерживать контакты с Россией

    Рубио: США необходимо поддерживать контакты с Россией ради мира на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США считают необходимым поддерживать контакты с Россией ради достижения мирного соглашения по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    «Чтобы мирно закончить войну на Украине, нужно урегулирование путем переговоров… Как можно добиться урегулирования между Россией и Украиной путем переговоров, если у вас нет возможности говорить и с Россией, и с Украиной?» – заявил Рубио по итогам встречи министров иностранных дел G20 в американской Атланте.

    По его словам, Вашингтон и Москва должны поддерживать контакты на определенном уровне из-за риска эскалации, передает РИА «Новости».

    «Если оставить все остальное в стороне, США и России всегда важно поддерживать контакты на определенном уровне из-за опасности эскалации в будущем, если, не дай бог, что-то пойдет не так», – сказал госсекретарь.

    Рубио добавил, что на полях министерской встречи обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым возможность встречи лидеров стран на мероприятиях АТЭС в Китае в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Лавров ранее заявил о скором объявлении даты возможной встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

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    31 октября 2026, 20:23 • Новости дня
    Лавров встретился с госсекретарем США и пятью министрами на полях G20

    МИД: Лавров встретился с госсекретарем США и пятью министрами на полях G20

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами на полях совещания министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте.

    Фотографии контактов главы российского дипведомства опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    На снимках запечатлены контакты Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, министрами иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, Японии Тосимицу Мотэги, Южной Кореи Чо Хеном и Индонезии Аррманатой Насиром.

    В пятницу Лавров заявил, что свойственный американцам прагматизм может помочь дискуссиям в рамках G20, хотя договариваться по итоговым документам саммита будет непросто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с Лавровым.

    В пятницу западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского внешнеполитического ведомства.

    В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с Тосимицу Мотэги.

    В пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

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