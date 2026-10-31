Генштаб Ирана подготовил новый список целей противника

Tекст: Мария Иванова

«Вооруженные силы <…> поставили в повестку дня новый банк целей и активов врага в более широкой географии, чем раньше, и познакомят врагов на поле боя с новыми сюрпризами», – заявил Абдоллахи, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

По его словам, в случае повторной агрессии США и Израиля вооруженные силы ответят мощно, интенсивно и без географических ограничений. Противник получит ответ, который будет более жестким и эффективным, чем в третьей навязанной войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский телеканал Fox News сообщил о начале переброски сил США на Ближний Восток для возобновления ударов по Ирану.

В среду посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке военной кампании против исламской республики.