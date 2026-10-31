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    31 октября 2026, 19:27 • Новости дня

    Генштаб Ирана подготовил новый список целей противника

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана готовят новый список целей и активов противника, используя «более широкую географию», заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Али Абдоллахи.

    «Вооруженные силы <…> поставили в повестку дня новый банк целей и активов врага в более широкой географии, чем раньше, и познакомят врагов на поле боя с новыми сюрпризами», – заявил Абдоллахи, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    По его словам, в случае повторной агрессии США и Израиля вооруженные силы ответят мощно, интенсивно и без географических ограничений. Противник получит ответ, который будет более жестким и эффективным, чем в третьей навязанной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский телеканал Fox News сообщил о начале переброски сил США на Ближний Восток для возобновления ударов по Ирану.

    В среду посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

    США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке военной кампании против исламской республики.

    30 октября 2026, 00:26 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетные удары по НПЗ и аэропортам Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесены удары по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии в ответ на действия арабской коалиции в Йемене, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

    «Вооруженные силы Йемена провели шесть специальных военных операций. В ходе первой операции был нанесен точный удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в Рас-Тануре на востоке королевства», – сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Сариа уточнил, что вторая операция была направлена против объекта компании Saudi Aramco в Абкаике, передает РИА «Новости».

    По его словам, вооруженные силы хуситов нанесли также залповый ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде, «удар точно попал по цели», а также применили беспилотник по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме, что нарушило работу воздушной гавани.

    Еще один удар баллистической ракетой, как заявил представитель хуситов, пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в городе Рабиге на побережье Красного моря. Хуситы увязали эти операции с ответом на действия возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции в Йемене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в направлении восточной части королевства.

    Во вторник Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Хуситы во вторник также атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в саудовском городе Рас-Таннура.

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    29 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство национальной обороны Турции повторно предложило Египту подписать соглашение о морской границе, заявив, что Каир может получить более 15 тыс. кв. км морской юрисдикции по сравнению с возможным соглашением с Грецией.

    Восемь дней назад базирующийся в Тобруке восточный парламент Ливии одобрил морское соглашение между Турцией и признанным международным сообществом правительством в Триполи, подписанное еще в 2019 году и долгие годы отвергавшееся восточными ливийскими властями. Документ определяет зоны морской юрисдикции Турции и Ливии в Средиземном море, против чего выступают Греция, Кипр и Египет, считающие, что соглашение нарушает их суверенные права, пишет Al Jazeera.

    Старший научный сотрудник Chatham House Галип Далай оценил сближение Анкары с обоими ливийскими лагерями как стратегический успех. «Это не просто прагматичный или тактический выигрыш. Это стратегический выигрыш для Турции», – заявил Далай.

    Через четыре дня после заявления греческого министра иностранных дел о переговорах с Египтом о продлении морского соглашения 2020 года в сторону Кипра Египет присоединился к заявлению Греции, Кипра, Бахрейна, ОАЭ и Евросоюза в ООН, отклоняющему турецко-ливийское соглашение. При этом командующий сухопутными войсками Турции генерал Метин Токель прибыл в Египет с официальным визитом, а турецкое министерство обороны объявило о совместных военно-морских учениях в Александрии с 4 по 9 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный морской меморандум. В тот же день внешнеполитическое ведомство Турции отказалось от уступок в Эгейском море. В воскресенье переговоры делегаций Запада и Востока Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    30 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану, сообщил телеканал Fox News.

    Передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если Трамп примет решение о возобновлении военной операции против Исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона нанесения новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    В тот же день Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

    В понедельник канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о безуспешной попытке премьера убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

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    29 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты предупредили региональных союзников, что новый этап возможных военных ударов по территории Ирана может занять несколько дней.

    Новый раунд возможных американских ударов по Ирану может продлиться несколько дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Соединенные Штаты уже уведомили об этом своих союзников в регионе.

    По данным Axios, американские и израильские чиновники разработали план новой военной операции против Тегерана. Ожидается, что она начнется сразу после ноябрьских промежуточных выборов в США в случае провала дипломатических переговоров.

    В публикации отмечается, что региональные власти готовятся к ответным действиям со стороны Ирана, что грозит перерасти в длительное противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс.

    В понедельник американские СМИ сообщили о планах расширить масштаб потенциальных ударов по иранской территории за рамки сохранения статус-кво.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления интенсивных атак по Ирану.

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    29 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

    UKMTO: Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ормузском проливе танкер подвергся атаке неизвестным снарядом, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Представитель службы безопасности проинформировал UKMTO о том, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время следования на выход из Ормузского пролива», – передает ТАСС сообщение центра.

    В UKMTO добавили, что информации о раненых среди экипажа или экологическом ущербе не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В прошлую пятницу управление морских торговых операций Британии (UKMTO) заявило об атаке неизвестным снарядом на танкер в Ормузском проливе.

    В начале месяца поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала боевых действий США и Израиля против Ирана.

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    29 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Жертвами обрушения скалы в Каппадокии стали граждане Турции

    АТОР: Погибшие при обрушении скалы в Каппадокии оказались гражданами Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое погибших в результате обрушения скальной породы в турецкой Каппадокии оказались гражданами Турции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    В пресс-службе ассоциации уточнили, что информацию о гражданстве погибших предоставили местные власти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в популярной у туристов Каппадокии на территории Турции рухнуло скальное образование.

    Глава Минюста Турции Акын Гюрлек сообщил о гибели двух человек и ранении еще пятерых в результате обрушения скальной породы.

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    29 октября 2026, 16:08 • Новости дня
    Песков: Россия готова принять отработанный уран из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия готова принять отработанный иранский уран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков катарскому телеканалу Al Jazeera.

    «Если проблема состоит в наличии у Ирана отработанного урана, то мы готовы отправить его в Россию», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о продолжении развития ядерной программы страны.

    В июле президент США Дональд Трамп сообщил о желании представителей Ирана заключить сделку с Вашингтоном.

    Ранее Трамп заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки.

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    29 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Из-за разлива нефти в ОАЭ 120 семей из России переселили в другие гостиницы

    Tекст: Вера Басилая

    В северных эмиратах ОАЭ 120 российских семей были вынуждены переехать в другие гостиницы из-за масштабного нефтяного загрязнения побережья, сообщают СМИ.

    Из-за разлива мазута в Объединенных Арабских Эмиратах переселились 120 семей из России. Некоторые туристы, перевезенные из Рас-эль-Хаймы в Шарджу, на следующий день снова оказались в зоне загрязнения. Оставшимся в северных эмиратах предлагают переселение с доплатой, однако из-за нехватки мест оно не гарантировано, а вопрос компенсаций остается нерешенным, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    В Аджмане полиция выводит туристов из моря из-за резкого запаха и нефтяного загрязнения. Некоторые отели оградили пляжи сигнальной лентой. После купания в загрязненной воде россияне жаловались на появление красных пятен и белых прыщей, передают «Вести» со ссылкой на Shot.

    Несмотря на разлив нефти, туры в ОАЭ продолжают продавать со скидкой 50%. В качестве компенсации отдыхающим предоставляют бесплатный трансфер на чистые пляжи и поездки в торговые центры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти эмирата Шарджа временно закрыли городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    На прошлой неделе пляж Аль-Хамрия также закрыли из-за утечки нефти с морского танкера.

    В марте российские туристы в Дубае пожаловались на обманные схемы выселения из дорогих отелей.

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    30 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о секретной системе поставок оружия Ирану

    Reuters: Иран в обход санкций закупил оружие на 2 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран сформировал тайную сеть из 5 тыс. военных ведомств, которая позволила обойти западные санкции и американскую военно-морскую блокаду для импорта оборудования и взрывчатки на миллиарды долларов, сообщает Reuters.

    Иранские власти создали засекреченную сеть для импорта аппаратного обеспечения, взрывчатых веществ и тяжелых грузовиков на сумму не менее 2 млрд долларов с января 2025 года, пишет Reuters.

    Закупки были необходимы для пополнения арсеналов беспилотников и ракет.

    Более 5 тыс. структур скрыты под аббревиатурой министерства обороны и используются для обхода ограничений. Утверждается, что значительная часть оборудования поступила из Китая, России и Германии по суше, морю и воздуху. При этом транзакции проходили без валютных переводов через доверенных лиц за границей.

    «Перед нами военная артерия режима во время этого конфликта и за много лет до него», – заявил бывший высокопоставленный чиновник Минфина США Миад Малеки.

    По словам эксперта, тайные военные агентства формируют систему внешней торговли, которая работает параллельно с формальной глобальной экономикой и позволяет Тегерану тратить доходы от нелегальной продажи нефти на военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Военно-морские силы Ирана захватили в Ормузском проливе американский подводный боевой робот.

    Летом США перепрофилировали часть мощностей компаний General Motors и Ford под выпуск ракет из-за истощения арсеналов во время операции в Иране.

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    30 октября 2026, 03:50 • Новости дня
    Судно загорелось в Ормузском проливе
    Судно загорелось в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе у побережья Омана произошло возгорание на судне, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Инцидент случился в 25 морских милях к северо-востоку от оманского города Хасаб, передает РИА «Новости».

    «По информации от стороннего источника, на судне, следовавшем в направлении выхода из пролива, возник пожар; причина возгорания на момент поступления сообщения неизвестна», – заявили в организации.

    Отмечается, что информации об ущербе или влиянии на экологию пока нет. Состояние экипажа также неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг танкер в Ормузском проливе подвергся атаке неизвестным снарядом.

    В тот же день у берегов Омана загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

    В среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам избегать Ормузского пролива.

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    30 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Супертанкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе

    КСИР: В Ормузском проливе подорвался супертанкер с 2 млн баррелей нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ормузском проливе на морской мине подорвался супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти, сообщило подразделение военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Судно двигалось по неразрешенному маршруту. В результате подрыва на борту начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью ВМС КСИР.

    «Это третий танкер, который сегодня взорвался и загорелся из-за прохода по неразрешенному маршруту. Этот супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти брошен в устье Ормузского пролива и горит», – говорится в заявлении.

    Ранее КСИР сообщал об инцидентах на двух танкерах, которые также пытались пройти по неразрешенному маршруту и остановились в южных водах пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.

    В тот же день Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) заявило об атаке заминированного катера на танкер, загоревшийся в проливе.

    В четверг КСИР проинформировал о подрыве трех танкеров на минах из-за нарушения запрета на проход по южному маршруту.

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    29 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авиакомпания Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности… рейсы в Эр-Рияд и обратно приостанавливаются до 12 декабря 2026 года включительно», – заявили в компании.

    Кроме того, рейсы в Дубай и обратно остаются приостановленными до 7 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта в Эр-Рияде после серии атак.

    В начале месяца пассажирские рейсы перенаправлялись на посадку в международные аэропорты Медины и Джидды.

    Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa решила приостановить рейсы в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    28 октября 2026, 20:43 • Новости дня
    Лихачев: Росатом надеется перейти к строительству новых АЭС в Иране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Росатом» рассчитывает в будущем приступить к возведению в Иране новых атомных энергоблоков большой и малой мощности помимо станции «Бушер», заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев.

    Сейчас российские специалисты участвуют в строительстве второго и третьего блоков иранской атомной электростанции «Бушер», пишет РИА «Новости». «Малые – это отдельный проект. Мы подписали это соглашение относительно недавно, уже на фоне, так сказать, военных действий. И надеемся, что рано или поздно перейдем к реализации», – сообщил Лихачев журналистам на полях форума Россия – Африка.

    Глава госкорпорации также напомнил о наличии подписанных договоренностей о сооружении в Иране с участием Москвы восьми новых блоков АЭС большой мощности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин сообщил о продолжении строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране, а Лихачев заявил о планах увеличить численность российских специалистов на АЭС «Бушер» до 700 человек.

    В субботу посольство России в Тегеране опровергло информацию о начале эвакуации сотрудников с территории электростанции.

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    29 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    У берегов Омана сгорело и затонуло деревянное парусное судно

    UKMTO: В Ормузском проливе сгорело и затонуло деревянное парусное судно

    Tекст: Вера Басилая

    Деревянный парусный дау загорелся и затонул в Ормузском проливе у берегов Омана, экипаж удалось благополучно эвакуировать, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    В заявлении UKMTO сообщается, что в результате инцидента на судне дау возник сильный пожар, из-за которого оно накренилось и затонуло, экипаж был благополучно эвакуирован, передает РИА «Новости».

    Дау – традиционное арабское деревянное судно, используемое в прибрежных водах Аравийского полуострова, Индии и восточной Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг UKMTO получило сообщение о горящем корабле в водах Ормузского пролива неподалеку от оманского населенного пункта Эль-Хасаб.

    В среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам воздержаться от необязательных переходов через Оманский залив и Ормузский пролив во избежание задержек.

    Во вторник военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

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    29 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Иран сообщил о подрыве трех танкеров на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Три танкера-нарушителя подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ормузском проливе три танкера подорвались на минах, нарушив установленный Ираном запрет на проход по южному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Три судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу КСИР. «За прошедшие сутки три танкера-нарушителя во время прохода по запрещенному южному маршруту Ормузского пролива подорвались на минах и загорелись», – говорится в заявлении.

    По данным иранских военных, экипажи танкеров отключили навигационные и радиолокационные системы, а также проигнорировали предупреждения ВМС КСИР.

    Представитель корпуса Хосейн Мохеби призвал США предоставить доказательства очистки пролива от мин, а не ограничиваться устными заявлениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вооруженные силы Ирана сбили беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    Во вторник танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся.

    В воскресенье телеканал Al Arabiya заявил о предложении Тегерана возобновить судоходство в проливе в обмен на снятие американской блокады.

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