Полиция применила водометы против молодежи на акции в Кельне

T-Online: Полиция Кельна разогнала водометами митинг молодежного движения

Tекст: Мария Иванова

После того как полиция отменила шествие участников акции по улицам города, между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами начались столкновения, и полиция применила водометы, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал T-Online.

Представитель полиции сообщила, что участникам разрешили продолжить протест в форме митинга на одном месте.

Отмечается, что для участия в молодежных демонстрациях по всей Германии зарегистрировались более 177 тыс. человек, самые многочисленные митинги ожидаются в Кельне и Франкфурте-на-Майне. Среди требований участников – реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения обязательной военной службы в ФРГ.

Организаторы заявляют о мирном характере демонстраций и выражают солидарность с молодежными протестами во Франции, Бельгии и Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу более чем в 30 городах Германии начались масштабные демонстрации молодежи по призыву инициативы «Поколение Z решает». Тысячи человек присоединились к акциям протеста движения.

Политолог Александр Камкин заявил о превращении Германии в идеальную площадку для эскалации насилия из-за стекающихся в страну ультралевых активистов.