В Тбилиси напомнили Туску о поддержке диктатора

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Туск выделяется попытками несправедливого давления на власти Грузии и поддержкой диктатора (экс-президента Михаила) Саакашвили», - заявил депутат от правящей партии Акакий Аладашвили.

«У Туска не остается времени на то, чтобы заниматься интересами своей страны. Рано или поздно он получил бы такой кризис», – отметил парламентарий.

Политолог Давид Чихелидзе отметил, что постпред ЕС в Грузии, польский дипломат Павел Херчинский отмалчивается по поводу событий в своей стране.

«Пусть скажет, считает ли он это европейской демократией. Херчинский регулярно критикует Грузию по вопросам, которые не касаются его мандата», – заявил эксперт.

Напомним, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса в стране.

В пятницу толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда в Варшаве.