Судебные приставы взыскали почти 11 млрд рублей по штрафам ГИБДД

Судебные приставы взыскали с водителей почти 11 млрд рублей штрафов ГИБДД

Tекст: Вера Басилая

«В текущем году судебные приставы взыскали 10,8 млрд рублей штрафов ГИБДД. Это около 73% от всех постановлений, которые подлежали исполнению с учетом двухлетнего срока давности», – заявил Аристов.

Всего за девять месяцев 2026 года в территориальных органах принудительного исполнения находилось порядка 19,4 млн постановлений Госавтоинспекции, передает ТАСС.

ФССП ведет активную работу по внедрению централизованного исполнения административных штрафов в упрощенном порядке на всей территории России.

Упрощенный порядок взыскания штрафов на суммы до 3 тыс. рублей предусматривает списание средств со счета должника и при этом не позволяет обращать взыскание на иное имущество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил о взыскании более 500 млрд рублей алиментных платежей за неполные десять лет.

На прошлой неделе судебные приставы начали принудительное взыскание штрафов за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 10 тыс. рублей с актера Александра Головина.

В МВД объяснили появление у граждан штрафов ГИБДД за 2021 год.