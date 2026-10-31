Правительство одобрило упрощенный заход кораблей ВМФ в порты Камеруна и Конго

Кабмин одобрил проекты соглашений о заходе кораблей ВМФ в Камерун и Конго

Tекст: Вера Басилая

Правительство одобрило проекты соглашений об упрощенном порядке захода кораблей Военно-морского флота России в порты Камеруна и Конго. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

Согласно документу, речь идет о взаимном упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России, Конго и Камеруна.

Министерству обороны и Министерству иностранных дел поручено провести переговоры с представителями этих африканских государств. По достижении договоренности ведомства должны подписать указанные соглашения от имени правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо назвал его дорогим другом.

В пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил о планах Москвы углубить партнерство с Конго по линии силовых ведомств.