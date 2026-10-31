Участники QUAD потребовали защитить свободу судоходства в Ормузском проливе

МИД Индии: Страны QUAD потребовали защитить судоходство в Красном море

Tекст: Мария Иванова

Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония, выпустили совместное заявление о важности бесперебойных морских маршрутов. Документ опубликовало индийское внешнеполитическое ведомство, передает ТАСС.

Стороны признали значимость ключевых морских путей, торгового потока и энергетической безопасности. Они также указали на необходимость обеспечения безопасности экипажей и судов, а также важность отсутствия пошлин.

Страны «четверки» подтвердили абсолютную необходимость защиты прав и свобод судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В заявлении подчеркивается, что эти действия должны соответствовать нормам международного права, закрепленным в Конвенции ООН по морскому праву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Военно-морские силы армии Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива.

В августе Россия и Оман подтвердили единую позицию о необходимости обеспечения свободы международного судоходства в Персидском заливе.