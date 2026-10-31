На зданиях Олимпийской деревни в Дакаре появились флаги России

Российские флаги вывесили в Олимпийской деревне на юношеских Играх в Дакаре

Tекст: Вера Басилая

Флаги России появились на здании для проживания отечественных спортсменов и на одной из аллей в Олимпийской деревне в Дакаре, передает ТАСС.

На юношеских Играх в Сенегале отечественные атлеты выступят с национальным флагом и гимном. Они примут участие в соревнованиях по девяти видам спорта, среди которых плавание, спортивная гимнастика, велоспорт, тхэквондо, дзюдо, фехтование, конный спорт, ушу и скейтбординг.

Торжественная церемония открытия Игр состоится в субботу на стадионе имени Абдулая Вада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Всероссийская федерация легкой атлетики призвала Всемирную легкоатлетическую ассоциацию пересмотреть решение о недопуске российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры.

В четверг самолет с российскими олимпийцами вылетел в Дакар с более чем восьмичасовой задержкой.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил об участии сотен отечественных атлетов в международных соревнованиях под национальным флагом с начала года.