Минобороны Британии исключило введение обязательного призыва

«На данный момент правительство не планирует возвращение всеобщего воинского призыва. С 1963 года правительства придерживались политики, согласно которой лучшим способом обеспечения обороны нашей страны является профессиональная армия, набираемая из добровольцев», – заявил Бейли в письменном ответе на запрос от депутата парламента Грегори Кэмпбелла, передает РИА «Новости».
Замминистра отметил, что в распоряжении британского командования находится стратегический резерв.
Резервисты могут привлекаться для увеличения численности войск и выполнения специализированных работ, добавил он.
Всеобщая воинская обязанность в Британии была отменена в 1963 году. Вернуть призыв предлагала Консервативная партия в своей предвыборной программе в 2024 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.
В апреле бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон сообщил о потере Министерством обороны Великобритании контактных данных десятков тысяч подлежащих призыву военнослужащих.
В прошлом году министр по особым поручениям Пэт Макфэдден заявил об отказе Великобритании от возобновления всеобщей воинской повинности.