Минобороны Великобритании исключило введение обязательного призыва

Tекст: Мария Иванова

«На данный момент правительство не планирует возвращение всеобщего воинского призыва. С 1963 года правительства придерживались политики, согласно которой лучшим способом обеспечения обороны нашей страны является профессиональная армия, набираемая из добровольцев», – заявил Бейли в письменном ответе на запрос от депутата парламента Грегори Кэмпбелла, передает РИА «Новости».

Замминистра отметил, что в распоряжении британского командования находится стратегический резерв.

Резервисты могут привлекаться для увеличения численности войск и выполнения специализированных работ, добавил он.

Всеобщая воинская обязанность в Британии была отменена в 1963 году. Вернуть призыв предлагала Консервативная партия в своей предвыборной программе в 2024 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

В апреле бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон сообщил о потере Министерством обороны Великобритании контактных данных десятков тысяч подлежащих призыву военнослужащих.

В прошлом году министр по особым поручениям Пэт Макфэдден заявил об отказе Великобритании от возобновления всеобщей воинской повинности.