Житель Саратовской области оштрафован за несообщение о подготовке теракта

Житель Саратовской области получил штраф за несообщение о подготовке теракта

Tекст: Вера Басилая

В прокуратуре сообщили, что молодой человек признан виновным по статье о несообщении о лице, которое готовит теракт, передает ТАСС.

По данным ведомства, фигурант знал о преступлении, к которому готовился другой человек. Суд установил, что у него было достаточно времени и возможности для информирования правоохранительных органов.

В прокуратуре пояснили, что мужчина решил не сообщать об известных ему обстоятельствах подготовки к поджогу релейного шкафа, повреждение которого могло спровоцировать происшествия на железнодорожном транспорте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе 18-летней жительнице Саратовской области предъявили обвинение в совершении теракта за поджог служебного автомобиля по указанию куратора.

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