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    31 октября 2026, 17:41 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника

    Собянин: ПВО уничтожила четыре летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны четырех летевших на столицу беспилотников.

    Системы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших в направлении столицы, сообщил Собянин в Max.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    До этого Собянин заявил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника.

    В субботу также российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

    Ранее в субботу Собянин сообщил об уничтожении двух направлявшихся в сторону Москвы беспилотных летательных аппаратов.

    31 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ: США передали данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    ФСБ получила по партнерским каналам от США информацию о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, передает РИА «Новости».

    В ФСБ отметили, что в настоящий момент проводится соответствующая работа по проверке полученной информации.

    Ранее посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно». Американское правительство координирует меры реагирования с профильными органами власти России, отметили дипломаты.

    Ранее ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны.

    Сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В прошлом месяце сотрудники спецслужб задержали жителя столицы за планирование теракта.


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    30 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Дептранс Москвы анонсировал изменение тарифов на платную парковку

    Дептранс Москвы: Тарифы на парковку в Москве изменятся с 17 декабря

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 17 декабря в Москве изменятся цены на платную парковку, в том числе динамический тариф начнет действовать еще на 236 участках улиц, сообщил столичный Департамент транспорта.

    Стоимость платной парковки на ряде улиц Центрального, Южного, Северо-Восточного и Северного административных округов Москвы снизится с 17 декабря из-за небольшой загруженности, сообщает Дептранс Москвы в Telegram-канале.

    Кроме того, динамический тариф будет расширен еще на 236 участков. Его стоимость составит от нуля до 950 рублей в час в зависимости от прогнозируемой занятости мест. В ведомстве отметили, что текущий тариф в 800 рублей уже не гарантирует наличия свободных машино-мест.

    На участках, где занятость превышает 80–90%, тарифы скорректируют. В пределах Третьего транспортного кольца и на нескольких улицах внутри МКАД пройдет индексация действующей сетки. Дневная стоимость парковки увеличится, при этом ночной тариф останется на уровне 200 рублей в час.

    Также в зону резидентных разрешений добавят девять участков в четырех округах столицы. Местные жители по-прежнему смогут оставлять автомобили бесплатно с 20:00 до 08:00 при оформлении разрешения или круглосуточно за 3 тыс. рублей в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца департамент транспорта Москвы сообщил об индексации стоимости проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы.

    Летом Министерство транспорта разработало поправки об отмене платы за стоянку автомобиля в случае невозможности перевода средств.

    В мае ведомство предложило разрешить водителям оплачивать стоянку на открытых парковках в течение суток после заезда.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    31 октября 2026, 00:13 • Новости дня
    Лавров: Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому следует приехать в Москву, если он хочет провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Москва готова гарантировать его безопасность.

    «Президент Путин говорил, если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву. Мы гарантируем его сохранность и безопасность, которые, как я понимаю, в Киеве гарантировать нельзя», – заявил Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что позиция Москвы при подготовке трехсторонней встречи в Абу-Даби остается понятной, однако ежедневные рассуждения Зеленского о получении дальнобойного оружия для ударов по России не помогают продвижению к диалогу.

    Глава МИД указал и на испорченную репутацию Франции и Германии как гарантов прошлых договоренностей. Он подчеркнул, что за последние 12 лет у европейцев было достаточно шансов.

    «Они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

    Помощник президента Ушаков назвал планируемые переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение.

    В среду официальный представитель МИД Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании конфликта.

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    30 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Того Фором Гнассингбе, объясняя свою энергичность при загруженном рабочем графике, процитировал восточную мудрость о легкости общения с друзьями.

    Российский лидер в пятницу встретился в Кремле с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, сообщает сайт президента России.

    Во время беседы Гнассингбе обратил внимание на то, что глава российского государства провел множество встреч, но выглядит менее уставшим, чем африканская делегация.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил Путин.

    Всего за последние четыре дня у президента состоялось 19 отдельных двусторонних встреч на полях саммита Форума стран – экспортеров газа и саммита Россия – Африка.

    После переговоров с главой совета министров Того он также провел встречу с лидером Эритреи Исайясом Афеворки, которая стала 20-й по счету и завершила четырехдневный марафон двусторонних контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов главы государства «на ногах» в дополнение к двусторонним встречам.

    Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина.

    Кроме того, Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

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    30 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина

    Президент Эритреи на встрече в Москве назвал Путина сильным человеком

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Эритреи Исайяс Афеворки во время встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил энергичность российского лидера и его активное участие в двусторонних мероприятиях.

    «Для меня честь вновь увидеться с вами, господин президент. И я вижу, что вы полны сил, принимаете участие в этих встречах. Для меня интересно наблюдать за таким сильным человеком», – передает слова Афеворки РИА «Новости».

    Лидер африканского государства добавил, что с большим интересом наблюдает за сохранением статуса России как сильной страны. Кроме того, он высоко оценил вклад Москвы в развитие двусторонних отношений с государствами Африканского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов Путина «на ногах» на полях саммита Россия – Африка. Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

    Ранее президент России раскрыл свои способы сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    31 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал появление первого снежного покрова в Москве

    Гидрометцентр: В Москве 4 ноября сформируется снежный покров

    Гидрометцентр спрогнозировал появление первого снежного покрова в Москве
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве 4 ноября ожидается установление временного снежного покрова высотой до 1 см, большая часть которого впоследствии растает, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    «В этом году, по предварительным расчетам, ждем установления временного снежного покрова уже 4 ноября», – заявила Паршина ТАСС.

    По словам синоптика, 3 ноября в столице пройдет небольшой дождь, а в ночь на 4 ноября он сменится дождем с мокрым снегом. Незначительные осадки сохранятся до 8 ноября.

    Паршина добавила, что снежный покров будет носить временный характер: следы снега можно будет наблюдать на земле, но в основном он растает. Более существенные снегопады ожидаются в третьей декаде ноября.

    «При похолоданиях температура ночью может понижаться до -12 градусов, днем температура может быть отрицательной, от -2 до -7», – уточнила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Гидрометцентре сообщили, что нынешний октябрь вошел в пятерку самых теплых в истории Москвы. Москвичей также предупредили о легком понижении температуры на выходных до +9 градусов.

    Кроме того, синоптик Паршина рассказала о больших перепадах между ночной и дневной температурами в столице.

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    30 октября 2026, 22:29 • Новости дня
    Ушаков: Путин провел множество контактов «на ногах» на саммите «Россия – Африка»

    Ушаков: Путин провел ряд встреч «на ногах» на саммите «Россия – Африка»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на полях саммита «Россия – Африка» провел множество контактов «на ногах» в дополнение к двусторонним встречам, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Очень много было контактов «на ногах», так называемых. Очень много. Конечно, со всеми (удалось переговорить)», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.

    Он добавил, что в дни саммита Путин провел 18 встреч.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» состоялись в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу было названо число посетивших саммит «Россия – Африка» в Москве делегаций. Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

    В четверг российский лидер поблагодарил лидера Египта ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.


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    30 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Исполнитель роли Майкла в GTA V предложил перенести действие игры в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский актер Нед Люк, исполнивший роль Майкла Де Санты в игре Grand Theft Auto V, предложил Москву местом действия одной из будущих игр серии GTA.

    Актер считает, что Москва отлично подошла бы для игры, но для этого разработчикам потребовалось бы посетить город и все тщательно исследовать, так как в GTA города воссоздаются с высокой точностью, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий Москвы.

    Люк признал, что логистически это было бы сложно, но назвал идею отличной.

    По словам актера, он впервые побывал в Москве и остался под положительным впечатлением от города, особо выделив исторические здания, атмосферу столицы и ее жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Москву включили в пятерку мировых центров виртуального кинопроизводства.

    В прошлом году голливудский актер Марк Дакаскос назвал Москву одним из своих любимых городов.

    В 2025 году Москва стала лидером по активности в интеллектуальной игре «Скажи по-русски».

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    31 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Интенсивность дождей в Москве выросла втрое

    Власти Москвы зафиксировали троекратный рост интенсивности ливней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева сообщила, что за последние годы интенсивность выпадения осадков в Москве увеличилась в три раза.

    Столичные власти отмечают, что норма осадков, которая раньше выпадала за час, теперь может обрушиться на город за 20 минут. Об этом Урожаева рассказала в интервью ТАСС.

    «Раньше у нас нормой считались осадки 30 мм в час. Сейчас мы видим ливни, когда те же 30 мм выпадают за 20 минут. То есть интенсивность увеличилась в три раза», – сказала Урожаева.

    Руководитель департамента отметила, что подобные ливни приводят к подтоплению подвалов и затоплению дорог, поскольку вся городская ливневая канализация проектировалась под другие метеоусловия. По словам чиновницы, сейчас специалисты проводят перерасчеты и готовят проекты новых сложных инженерных сооружений для эффективной борьбы с осадками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о наступлении метеорологической зимы в Москве во второй половине ноября.

    В пятницу начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев констатировал попадание нынешнего октября в пятерку самых теплых в истории города.

     Ранее в Москве и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности в связи с порывами ветра.

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    31 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Синоптик назвал сроки наступления метеозимы в Москве

    Синоптик Тишковец спрогнозировал метеозиму в Москве во второй половине ноября

    Tекст: Мария Иванова

    Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Наступление метеорологической зимы в Москве и устойчивый переход температуры через нулевую отметку произойдут во второй половине ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в канале «Часовой погоды».

    Снежный покров установится не раньше конца ноября – начала декабря. При этом автомобилистам стоит готовиться к автозиме уже в понедельник, отметил синоптик.

    Ближайшие выходные станут последними теплыми днями феноменального бабьего лета: в столице ожидается до +11 градусов днем. Первые снежинки могут появиться во вторник поздно вечером, а со среды мокрый снег станет ежедневным, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о вхождении нынешнего октября в число пяти самых теплых в истории Москвы.

    Голубев заявил о легком понижении температуры в выходные.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам последнее тепло бабьего лета с потеплением до 11 градусов в выходные.

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    31 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Он добавил, что на месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух направлявшихся к Москве беспилотников. В пятницу силы ПВО сбили 25 летевших на столицу аппаратов. А в четверг системы противовоздушной обороны уничтожили 22 дрона на подступах к городу.

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    31 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Собянин: Пять летевших на Москву беспилотников уничтожены

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Силы ПВО сбили еще пять летевших в сторону Москвы беспилотников. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

    Сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника. До этого в тот же день мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников.

    В пятницу силы ПВО сбили 25 летевших на столицу аппаратов.

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    31 октября 2026, 11:38 • Новости дня
    В аэропортах Домодедово и Шереметьево ввели ограничения на полеты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В московских аэропортах Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов.

    В столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

    Отмечается, что в расписании рейсов возможны корректировки. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство транспорта и Росавиация взяли на особый контроль работу гражданской авиации в Московском регионе на фоне задержки 99 рейсов.

    В тот же день московские аэропорты Внуково и Домодедово перешли на обслуживание рейсов по согласованию с профильными органами. Из-за введенных ограничений по безопасности следовавшие в Москву самолеты направили на запасные аэродромы.

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    31 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника

    Средства ПВО сбили два летевших в сторону Москвы дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили два дрона, летевших к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков в настоящий момент работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы противовоздушной обороны уничтожили 37 летевших в направлении Москвы дронов.

    В четверг средства ПВО сбили 45 направлявшихся в сторону столицы беспилотных летательных аппаратов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников подтверждением необходимости продолжения спецоперации.

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    31 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Силы ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к Москве

    Силы ПВО уничтожили четыре летевших к Москве беспилотника

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника.

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата на подлете к столице, сообщил Собянин в Max.

    По словам главы города, в настоящее время на месте падения обломков сбитых аппаратов работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские средства противовоздушной обороны сбили два летевших на Москву беспилотных летательных аппарата. 

    Также Собянин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

    В пятницу силы ПВО уничтожили 25 направлявшихся к столице беспилотников.

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