Венгрия решила сократить финансирование строительства АЭС «Пакш-2»

Венгрия сократила расходы на строительство АЭС «Пакш-2» на 87 млн евро

Tекст: Тимур Шайдуллин

В проекте бюджета на следующий год указано, что на увеличение капитала компании Paks II, выступающей заказчиком второй очереди АЭС «Пакш-2», будет направлено 175 млрд форинтов (478 млн евро). Это на 15,3% меньше суммы, заложенной в бюджете на 2026 год, составляющей 206,6 млрд форинтов (565 млн евро), пишет ТАСС.

При этом специалисты, участвующие в проекте, отмечают, что сокращение ассигнований не означает уменьшения общего объема финансирования, так как в проекте также задействован российский кредит. Разница в суммах может быть связана с различными этапами работ на строительной площадке и на предприятиях, где производится оборудование.

Правительство Петера Мадьяра ранее объявило о намерении пересмотреть планы строительства новой станции в Пакше. Решение о том, будет ли продолжено строительство по проекту Росатома, планируется принять в конце 2026 или в начале 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах сдать венгерскому заказчику очередной этап проекта строительства АЭС «Пакш-2» в ноябре.

На прошлой неделе Росатом опроверг получение официальных уведомлений от Венгрии о расторжении контракта по АЭС. Ранее Алексей Лихачев заявил о продолжении программы возведения станции.