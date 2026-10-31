  • Новость часаФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Страхи Туска поставили Польшу на грань коллапса
    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира
    Политолог: Германия станет идеальной площадкой для эскалации насилия
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    Мелания Трамп назвала операцию в Алешках доказательством возможного мира
    Партия Моравецкого инициировала вотум недоверия правительству Туска
    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом
    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России
    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию
    31 октября 2026, 17:24 • Новости дня

    Систему посадки по биометрии решили внедрить еще в трех аэропортах

    Систему посадки по биометрии решили запустить еще в трех аэропортах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор транзакционного направления Центра биометрических технологий Наталья Цай сообщила, что в 2027 году к системе посадки по биометрии планируется подключить три российских аэропорта, включая воздушные гавани Московского авиаузла и юга страны.

    В 2027 году систему посадки по биометрии планируют запустить в трех аэропортах. Об этом сообщила ТАСС директор транзакционного направления Центра биометрических технологий Наталья Цай.

    «Это точно будет Московский узел и крупные авиахабы, в том числе южные регионы», – заявила Цай на полях форума Kazan Digital Week.

    Она отметила, что число аэропортов, где в следующем году могут ввести посадку по биометрии, может увеличиться. В настоящее время пассажиры могут проходить в самолет по биометрии в рамках эксперимента в аэропортах Шереметьево и Пулково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил расширить использование безналичных расчетов в общественном транспорте с применением биометрической системы.

    Ранее РЖД запланировали начать использовать биометрию при посадке в поезд на скоростных направлениях между Москвой, Иваново и Нижним Новгородом.

    29 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой

    Daily Mail: Главу Nvidia уличили в связях с передававшей чипы в Китай шпионкой

    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Глава Nvidia Дженсен Хуанг поддерживал тесные контакты с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в сборе информации для Китая и организации поставок передовых чипов в обход ограничений США.

    Подозреваемая Элис Хуанг, занимающая пост руководителя технологической компании Megaspeed, выступала посредником при незаконных поставках передовых американских процессоров в Китай. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на газету The New York Times.

    По данным издания, контакты предпринимателей привлекли внимание Белого дома и американской разведки. Несмотря на одинаковую фамилию, родственниками они не являются.

    Источники NYT утверждают, что сведения об их общении появились во время расследования предполагаемой деятельности Элис Хуанг в интересах Пекина. Сотрудники спецслужб выяснили, что она контактировала с гражданином США. Когда высокопоставленные чиновники запросили его имя, оказалось, что речь идет о руководителе Nvidia.

    По информации газеты, ЦРУ подозревало главу Megaspeed в посредничестве при перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими экспортными правилами. Помимо этого, ей приписывали сбор разведывательной информации.

    О результатах расследования примерно год назад доложили президенту США Дональду Трампу. При этом, как отмечают источники, чиновники не считали, что Дженсен Хуанг знал о предполагаемой работе своей знакомой на китайскую разведку. Трамп не стал предпринимать действий в отношении главы Nvidia.

    Когда именно началось общение предпринимателей, неизвестно. В июне 2024 года их сфотографировали в баре в Тайбэе после технологической выставки. В мае 2025 года они также были замечены вместе после делового ужина с поставщиками оборудования для искусственного интеллекта.

    Как пишет NYT, Элис Хуанг остается под наблюдением, однако связанные с ней компании продолжали закупать продукцию Nvidia и в этом году.

    В Nvidia заявили, что Megaspeed является одним из региональных партнеров компании, а проведенная ранее внутренняя проверка опровергла подозрения в незаконных поставках чипов в Китай. Представитель производителя подчеркнул, что встречи с клиентами входят в обязанности генерального директора и Дженсен Хуанг ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков.

    В Nvidia также выразили уверенность, что американские власти уведомили бы компанию, если бы сочли кого-либо угрозой для промышленности США.

    Megaspeed сообщила о привлечении внешних юристов для внутреннего расследования и заявила о готовности сотрудничать с американскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о начале новой промышленной революции из-за развития технологий искусственного интеллекта. В прошлом месяце руководитель корпорации выразил уверенность в отсутствии необходимости дополнительного контроля над индустрией. В середине сентября президент США Дональд Трамп назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.

    Комментарии (2)
    29 октября 2026, 11:18 • Новости дня
    Прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей

    Yonhap: Квартальная прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей

    Прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей
    @ VCG/imago-images/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Чистая прибыль южнокорейской корпорации Samsung Electronics в третьем квартале выросла более чем в шесть раз благодаря рекордному спросу на чипы памяти для искусственного интеллекта.

    Чистая прибыль южнокорейской компании за период с июля по сентябрь составила 75,13 трлн вон (56,2 млрд долларов), что на 514,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Yonhap. Операционная прибыль увеличилась на 783,1% и достигла 107,44 трлн вон, а выручка выросла на 126,9% до 195,25 трлн вон.

    Отмечается, что Samsung стала первой глобальной технологической компанией, чья квартальная операционная прибыль превысила 100 трлн вон. При этом 99,1% операционной прибыли принесло полупроводниковое подразделение корпорации. Резкий рост показателей обусловлен высокими продажами чипов памяти шестого поколения (HBM4) на фоне развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

    В компании ожидают, что спрос на чипы памяти продолжит расти в четвертом квартале благодаря непрерывным инвестициям в ИИ. При этом подразделение Samsung по производству бытовой электроники и мобильных устройств зафиксировало операционный убыток в размере 800 млрд вон. Несмотря на рекордные финансовые результаты, акции корпорации упали на торгах, так как показатели оказались немного ниже ожиданий аналитиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник южнокорейская компания Samsung Electronics заявила о намерении сократить время разработки новых полупроводниковых материалов с помощью искусственного интеллекта. На прошлой неделе корпорация анонсировала старт продаж первых беспроводных наушников открытого типа с поддержкой искусственного интеллекта. В середине месяца на саммите в Сан-Франциско производитель представил стратегию развития технологий памяти для улучшения инфраструктуры ИИ.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 05:18 • Новости дня
    В Госдуме предложили ввести дополнительный авиационный сбор

    В Госдуме анонсировали возможный ввод сбора для поддержки авиапромышленности

    В Госдуме предложили ввести дополнительный авиационный сбор
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России могут ввести дополнительный авиационный сбор для поддержки лизинга и эксплуатации отечественных самолетов, говорится в заключении думского комитета по бюджету и налогам.

    «Осуществляется разработка нового механизма компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов типа МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300 <...> путем введения с 2027 года дополнительного авиасбора», – цитирует документ РИА «Новости».

    На внутренних рейсах сбор составит 500 рублей, на международных – 1 тыс. рублей.

    В Минпромторге уточнили, что оператором сбора будет Минтранс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом премьер-министр Михаил Мишустин заявил о запуске программы льготного кредитования для авиакомпаний, приобретающих отечественные самолеты в лизинг.

    В апреле Минтранс оценил потребность российских авиакомпаний в 644 пассажирских самолетах к 2030 году.

    В марте глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил о планах заменить Boeing-736 и Airbus-320 на МС-21.

    Комментарии (2)
    30 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    Маск предрек суперинтеллекту обогащение на криптовалюте

    Маск заявил о рисках использования схемы атаки на Binance будущими моделями ИИ

    Маск предрек суперинтеллекту обогащение на криптовалюте
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Будущие агенты суперинтеллекта могут использовать криптовалютные схемы для самостоятельного заработка, а не для помощи человеку, заявил американский предприниматель Илон Маск на фоне инцидента с биржей Binance.

    «В какой-то момент агенты суперинтеллекта будут делать это, чтобы зарабатывать валюту для себя, а не для человека», – написал предприниматель в социальной сети.

    Так он прокомментировал пост пользователя о действиях хакера, который, предположительно, использовал замороженные USDT в качестве залога для получения займа в ETH, не подпадающих под ограничения, передает ТАСС.

    Ранее бывший директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что платформа могла быть взломана хакерами. Как сообщило руководство платформы, потери Binance в результате «инцидента с безопасностью» могли составить 6,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance оценила ущерб от взлома ноутбука своего инженера примерно в 6,3 млрд долларов.

    В этот же день основатель площадки Чанпэн Чжао заявил о возможной хакерской атаке.

    После сообщений о проблемах с безопасностью Binance стоимость биткоина снизилась более чем на 4% и опустилась ниже 77 тыс. долларов.

    Комментарии (4)
    30 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Bloomberg: Anthropic стала крупнейшим источником доходов для SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Американский разработчик искусственного интеллекта компания Anthropic стала крупнейшим клиентом корпорации SpaceX Илона Маска, обойдя по объему выплат правительство США, сообщает Bloomberg.

    Выручка от контрактов с создателем нейросетей составила более 34,5% доходов SpaceX в третьем квартале текущего года, передает Bloomberg.

    В официальных документах SpaceX разработчик указан как «Клиент Б». Компания перевела больше средств, чем федеральное правительство США, которое ранее было крупнейшим заказчиком аэрокосмического предприятия. Отношения между компаниями строятся на предоставлении вычислительных мощностей ИИ-подразделения SpaceX под названием Super Intelligence, расположенных в дата-центрах в Мемфисе.

    Anthropic согласилась потратить в рамках контрактов до 120,5 млрд долларов до 2029 года. Выплаты составят около 3,1 млрд долларов в месяц начиная с декабря, однако ИИ-лаборатория может расторгнуть соглашения, уведомив об этом за 90 дней после января 2027 года. Зависимость от контрактов на вычисления демонстрирует изменения в структуре доходов SpaceX после покупки ИИ-стартапа xAI, отмечает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник SpaceX заключила соглашение на 40 млрд долларов для финансирования закупок графических процессоров.

    На прошлой неделе SpaceX сообщила о росте квартальной выручки до 14,6 млрд долларов.

    Разработчик моделей искусственного интеллекта Anthropic раскрыл чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Небензя: Россия не видит причин для дополнительных ограничений военного ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии оснований для введения дополнительных ограничений в отношении военных средств с использованием искусственного интеллекта.

    По словам Небензи, Россия исходит из того, что к военным разработкам с искусственным интеллектом в полной мере применимо действующее международное право, передает ТАСС.

    «Исходим из полной применимости международного права, включая международное гуманитарное право, к военным средствам с использованием ИИ. Не видим убедительных оснований для введения превентивных дополнительных ограничений и запретов в отношении упомянутых средств», – заявил Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

    Дипломат подчеркнул, что достижения технического прогресса не являются угрозой сами по себе. Риск для международного мира и безопасности возникает только тогда, когда передовые научные разработки попадают в ненадлежащие руки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца заместитель главы МИД Александр Алимов выразил озабоченность попытками США переименовать понятие искусственного интеллекта.

    Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения информационных технологий. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России обсуждать создание международных правил регулирования искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Россия обсудила расширение географии полетов с четырьмя странами Африки

    Никитин: Россия обсудила увеличение числа рейсов в Египет, Марокко и Танзанию

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Андрей Никитин заявил, что Москва обсуждает расширение географии полетов и увеличение количества авиарейсов с четырьмя африканскими странами.

    По его словам, Россия ведет переговоры об увеличении числа авиарейсов и расширении географии полетов с Египтом, Марокко, Сейшелами и Танзанией, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что прямое авиасообщение уже установлено с некоторыми странами континента. В частности, со 2 июля 2026 года авиакомпания Air Tanzania выполняет регулярные рейсы по маршруту Дар-эс-Салам – Москва – Занзибар.

    Никитин добавил, что Москва открыта для авиакомпаний всех государств Африки и готова рассматривать их заявки на выполнение полетов в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности проведения Владимиром Путиным двусторонних переговоров со всеми странами Африки.

    В четверг Тунис начал прорабатывать возможность увеличения числа прямых авиарейсов из России.

    В среду Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Замглавы Росавиации Андрианова стала врио руководителя ведомства

    Мишустин назначил Андрианову врио руководителя Росавиации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель правительства Михаил Мишустин назначил заместителя руководителя Росавиации Наталью Андрианову временно исполняющей обязанности главы ведомства.

    По информации из канала правительства в Max, Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Сообщается, что Андрианова родилась в 1979 году в Москве, окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности «Менеджмент» и получила ученую степень кандидата экономических наук. С 2001 по 2004 год работала ведущим специалистом в министерстве транспорта.

    В Росавиации Андрианова трудится с 2004 года. За это время прошла путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя ведомства, на должность которого была назначена в 2021 году.

    Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетной грамотой Росавиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта.

    Ранее пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков заявил об обеспечении Ядровым стабильной работы отечественной авиаотрасли.


    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 06:09 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о перегреве кредитного рынка из-за инвестиций в ИИ

    Bloomberg: Кредитный рынок перенасытился долгами строителей дата-центров

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдается перенасыщение кредитного рынка займами на строительство дата-центров из-за огромного спроса на финансирование искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

    Спрос на финансирование проектов, связанных с нейросетями, переносит финансовые риски на страховщиков, пенсионные фонды и прямых кредиторов, пишет Bloomberg.

    Более 30 банкиров, управляющих капиталом и руководителей инвестиционных компаний подтвердили значительное усложнение процесса привлечения средств. Одному из банков оказалось трудно выдавать новые кредиты из-за необходимости месяцами ждать переупаковки и продажи рисков другим инвесторам. Кредитные спреды гиперскейлеров достигли максимальных значений с прошлого года.

    Отрасль искусственного интеллекта начала обращаться за капиталом к частному кредитованию. Прямые кредиторы, в свою очередь, пытаются переложить часть рисков на страховые компании. При этом многие страховщики уже исчерпали свои лимиты на покрытие рисков дата-центров, пишет Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская технологическая компания Anthropic направила регистрационную форму для проведения первичного публичного размещения акций.

    Сообщалось, что развитие технологий искусственного интеллекта втянуло компании в огромные долги.

    Газета Wall Street Journal сообщила об угрозе обрушения экономики из-за вливания средств в строительство дата-центров.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал развитие военных дронов и ИИ приоритетом КНДР

    Ким Чен Ын объявил приоритетом армии КНДР беспилотники и искусственный интеллект

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Развитие беспилотной авиации и применение искусственного интеллекта в вооружениях станут главными направлениями модернизации армии КНДР, заявил лидер страны Ким Чен Ын.

    Лидер КНДР выступил на выставке «Развитие беспилотной авиационной техники – 2026», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Стремление к абсолютному превосходству в области беспилотников является неизбежным выбором, обусловленным изменением характера современной войны», – заявил Ким Чен Ын.

    Он представил стратегию Трудовой партии Кореи по ускоренному развитию беспилотной авиации. По словам лидера КНДР, необходимо совершенствовать ключевые технологии, внедрять искусственный интеллект в беспилотные системы и расширять сферу их применения.

    Ким Чен Ын призвал ученых добиться прорывных результатов в этих областях, подчеркнув, что такие достижения должны соответствовать успехам страны в развитии ядерного потенциала.

    На выставке 29 октября показали многоцелевые, стратегические, оперативно-тактические и ударные беспилотники. Ким Чен Ын осмотрел экспозицию и положительно оценил достижения оборонной промышленности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на выставке в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новые стратегические беспилотники, ударные дроны-камикадзе и реактивную систему залпового огня.

    В среду он заявил о необходимости поддерживать постоянную боевую готовность армейских подразделений.

    Глава государства назвал создание мощнейших вооруженных сил первоочередной задачей руководства страны.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 06:11 • Новости дня
    Rutube в третьем квартале отразил в 2,4 раза больше DDoS-атак

    Количество отраженных DDoS-атак на Rutube выросло в 2,4 раза за третий квартал

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В третьем квартале 2026 года видеосервис Rutube успешно отразил 300 DDoS-атак, что в 2,4 раза превышает показатель предыдущего квартала.

    Всего за первые девять месяцев текущего года видеоплатформа зафиксировала свыше 530 кибернападений. Этот показатель превысил данные за аналогичный период прошлого года в 4,5 раза, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Газпром-медиа холдинга».

    «Искусственный интеллект изменил не только технологию, но и экономику кибератак. Это не означает, что каждая атака будет успешной, однако значительно снижает стоимость ее подготовки и запуска. Сценарии, для разработки и адаптации которых раньше требовались квалифицированная команда и недели работы, становятся доступнее, быстрее тиражируются и применяются в массовом масштабе», – рассказал заместитель генерального директора холдинга Сергей Косинский.

    По его словам, кратный рост числа инцидентов свидетельствует о переходе злоумышленников к конвейерной модели с использованием искусственного интеллекта. Для противодействия внешним угрозам холдинг планирует усиливать цифровую устойчивость платформ, сокращать время от обнаружения угрозы до ее локализации и автоматизировать системы реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России во Франции отвергло обвинения Парижа в причастности Москвы к хакерским атакам.

    Министерство внутренней безопасности США сообщило о попытках связанных с Россией хакеров получить доступ к базам данных американских избирателей.

    Российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин опроверг утверждения о причастности Москвы к кибернападениям на европейские страны.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 11:37 • Новости дня
    Первый зампред ВТБ Пьянов захотел поспорить с ИИ об инфляции

    Tекст: Вера Басилая

    Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов допустил заключение нового пари по макропрогнозам с искусственным интеллектом, назвав такой спор более безопасным из-за отсутствия угрозы получить щелбаны.

    Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предложил поспорить с нейросетью об уровне инфляции в конце 2027 года, поскольку такой спор безопаснее пари с главой банка Андреем Костиным, передают «Вести».

    «Мне было бы интересно, например, заключить пари с искусственным интеллектом, с любым нашим помощником, основанном на искусственном интеллекте, о том, какой будет прогноз инфляции в конце 2027 года? … Такое пари гораздо более безопасно: искусственный интеллект не сможет дать щелбанов», – заявил Пьянов.

    В прошлом году руководители кредитной организации поспорили на десять щелчков о решении Банка России по ключевой ставке. Костин ожидал снижения показателя с 21%, а Пьянов ставил на его сохранение. В итоге Центробанк опустил ставку до 20%, после чего ВТБ опубликовал десять сообщений с иконками щелчка.

    Первый зампред банка также оценил в 25-30% вероятность даже минимального снижения ключевой ставки на последнем в этом году заседании совета директоров регулятора. При этом в 2027 году ВТБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 13,5%. На последнем заседании Банк России сохранил ставку на отметке 14% годовых и повысил средний прогноз на 2027 год до 12,5-13,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Центральный банк России впервые более чем за год принял решение оставить ключевую ставку на уровне 14% годовых.

    В июне глава ВТБ Андрей Костин допустил снижение показателя до 12% к концу года.

    В сентябре прошлого года первый зампред банка Дмитрий Пьянов спрогнозировал опускание ключевой ставки до 16% к концу 2025 года.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Путин заявил о наличии в России всех компонентов для развития ИИ

    Путин: Россия обладает всеми необходимыми компонентами для развития ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия обладает всеми необходимыми компонентами для развития искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин.

    Выступая на пленарном заседании саммита Россия – Африка, глава государства отметил, что искусственный интеллект является одной из перспективных тем и будущих основ развития человечества, передает РИА «Новости».

    «Но он не может развиваться без нескольких компонентов: без интеллекта и математических школ и без энергетики. В России есть и то, и другое. И, конечно, мы готовы вместе с вами идти по этому пути», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на выставке для лидеров стран Африки заявил о готовности поделиться передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения и таможенного регулирования.

    В середине месяца он назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом страны.

    В начале месяца глава государства заявил о необходимости адаптации человечества к стремительному развитию ИИ.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 13:40 • Новости дня
    Глава Nvidia призвал ФРГ создать собственные модели искусственного интеллекта

    Handelsblatt: Глава Nvidia призвал Европу снизить зависимость от США в сфере ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг посоветовал Германии снизить зависимость от зарубежных технологий и создать собственные модели искусственного интеллекта.

    Германии необходимо разработать собственные нейросети или переобучить доступные открытые модели для снижения зависимости в области искусственного интеллекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.

    «Вы просто могли бы скачать открытую модель, например Nemotron, и переобучить ее, используя немецкие знания. По моим оценкам, для этого потребуется десять человек, три месяца и 20 млн долларов», – заявил Хуанг.

    По его словам, Европе в целом также необходимо снизить зависимость от зарубежных технологий, в том числе американских. Предприниматель подчеркнул важность адаптации существующих нейросетей или создания новых с нуля, отметив недостаток одной модели на весь континент.

    В начале июня Еврокомиссия представила пакет мер для укрепления технологического суверенитета Евросоюза. Инициатива предусматривает поддержку европейских производителей микрочипов, облачных сервисов и компаний в сфере искусственного интеллекта. В ведомстве указали на сохранение значительной зависимости региона от иностранных поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    В августе эксперты Oxford Economics спрогнозировали закрепление технологического лидерства США над Европой благодаря высоким темпам инвестиций в этой сфере.

    В июле европейские страны запланировали направить масштабные инвестиции в развитие собственных нейросетей во избежание внешней блокировки передовых алгоритмов.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 02:33 • Новости дня
    Мошенники стали торговать курсами с дипфейком ученой Татьяны Черниговской

    Мошенники стали использовать дипфейки Татьяны Черниговской

    Мошенники стали торговать курсами с дипфейком ученой Татьяны Черниговской
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники начали использовать созданные нейросетями копии внешности и голоса директора Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяны Черниговской для рекламы товаров и продажи онлайн-курсов.

    Мошенники генерируют поддельные видеоролики с участием известной ученой для обмана пользователей и продажи образовательных продуктов, к которым она не имеет отношения, пишет «Газета. Ru» со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского Государственного Университета.

    Материалом для создания синтетических видео служат многочисленные записи открытых лекций Черниговской. В одном из сгенерированных роликов ученая якобы давала медицинские объяснения причин отказа от алкоголя. По результатам университетской проверки выяснилось, что оригинального первоисточника такого выступления не существует.

    Специалисты университета отслеживают подобные подделки и направляют жалобы администрациям видеоплатформ и социальных сетей. К настоящему моменту вузу удалось добиться удаления сотен мошеннических публикаций.

    В СПбГУ подчеркнули, что у Черниговской нет личных блогов в социальных сетях. Любые профили, которые ведут переписку, дают советы или предлагают платные услуги от ее имени, являются поддельными, а достоверная информация размещается только на официальных ресурсах университета.

    Среди возможных признаков дипфейка специалисты перечислили неестественную мимику, несовпадение движений губ со звуком, роботизированные интонации и визуальные дефекты вокруг лица. Эксперты призвали проверять происхождение записей даже при отсутствии явных искажений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Избирком Петербурга создал шуточный видеоролик с использованием технологий дипфейка для демонстрации рисков информационных манипуляций в период выборов.

    В МВД сообщили, что дипфейки можно отличить по неестественному поведению.Телефонные аферисты

    начали применять нейросети для создания поддельных видео с родственниками жертв.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские военные поразили южнее Одессы судно с грузами для ВСУ
    Посол России в Дании заявил об угрозе из-за размещения ПРО США в Гренландии
    Власти Канады сохранили санкции против российских спортсменов
    Задержанный в Польше якобы за шпионаж россиянин оказался споттером
    Друг рассказал о погибшем на мине-ловушке сапёре в Алешках
    Пентагон признал отставание США от России в производстве беспилотников
    Школьница в Иваново попала в реанимацию после празднования Хеллоуина