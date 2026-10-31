Партия Моравецкого инициировала вотум недоверия правительству Туска

Tекст: Мария Иванова

«Мы направляем ходатайство о вотуме недоверия в отношении правительства Туска», – написал Моравецкий в социальной сети X. Он предложил сформировать до парламентских выборов техническое правительство под руководством бывшего вице-председателя партии «Право и справедливость» Марека Юрека, передает ТАСС.

Для вынесения вотума недоверия Сейм должен проголосовать простым большинством голосов (231 из 450). В настоящее время у правящей коалиции Туска 240 мест в Сейме. Предыдущее голосование по вопросу доверия правительству запрашивал сам Туск после выборов президента в июне 2025 года.

Политический кризис в Польше возник после решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полицией были задержаны три человека.

В связи с обострением кризиса президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее попыткой государственного переворота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса в стране.

Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра Дональда Туска.

В пятницу толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда в Варшаве.