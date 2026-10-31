В Париже тысячи человек вышли на акцию против роста стоимости жизни

На окраине Парижа прошла масштабная манифестация против повышения цен

Tекст: Мария Иванова

Во Франции третью неделю подряд проходят общенациональные протесты против повышения стоимости жизни, передает РИА «Новости».

К акциям присоединились профсоюзы, представители движения «желтых жилетов» и учащиеся. Манифестация в Париже состоялась на восточной окраине города, поскольку суд запретил проводить ее ближе к центру. Демонстранты несли флаги и плакаты с призывами увеличить заработные платы и снизить цены в стране.

«Необходимо, чтобы мы были здесь, даже если мы не согласны с маршрутом… Я думаю, что важно прийти сюда, чтобы осудить правительство, которое ни к чему не прислушивается и чье единственное желание – репрессии, репрессии и еще раз репрессии», – заявил представитель «желтых жилетов» Джон.

Участница протестов Сабина добавила, что митингующие требуют обеспечить студентам хорошие условия для обучения, а также повысить покупательную способность граждан. Место проведения акции оцепило большое количество сотрудников правоохранительных органов в полной экипировке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье предупредил о приближении страны к грани финансового кризиса на фоне массовых протестов.

На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов в Париже применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

Ранее по всей Франции в ходе акций против роста цен зафиксировали случаи грабежей магазинов.