«Рубин» обыграл «Факел» в матче чемпионата России по футболу

Единственный мяч на 38-й минуте встречи забил Эдди Сальседо, передает ТАСС.
Казанская команда прервала серию из трех поражений в турнире и поднялась на девятую строчку турнирной таблицы, набрав 15 очков. «Факел» с шестью очками занимает последнее, 16-е место.
Обе команды выступали без главных тренеров. У «Рубина» обязанности наставника исполняет Олег Кузьмин, сменивший ушедшего Франка Артигу, а воронежским коллективом руководит Алексей Ребко после отставки Олега Василенко.
Главного арбитра матча Сергея Иванова заменил Данил Каширин, так как Иванов не смог прилететь в Казань из-за ограничения авиасообщения.
В следующем туре «Рубин» 6 ноября сыграет в гостях с московским «Локомотивом», а «Факел» 7 ноября примет столичное «Динамо».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе самарский клуб «Крылья Советов» одержал победу над казанским «Рубином» в матче чемпионата России.
В тот же день калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром».