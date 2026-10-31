У посольства США в Лондоне началась акция в поддержку Palestine Action

У посольства США в Лондоне проходит акция в поддержку Palestine Action

Tекст: Мария Иванова

Сотни демонстрантов, среди которых много пенсионеров, принесли транспаранты с надписями «Я поддерживаю Palestine Action, я против геноцида в Газе» и устроили сидячий протест напротив здания дипмиссии, передает ТАСС.

Некоторые активисты нарядились в костюмы по случаю Хеллоуина. Демонстрация проходит в преддверии слушаний в Верховном суде Великобритании, где на следующей неделе рассмотрят апелляцию движения на внесение его в список запрещенных организаций.

Полиция предупредила, что будет задерживать всех, кто выразит поддержку Palestine Action, и уже задержала несколько человек. Действия правоохранителей встретили криками «Позор».

МВД Великобритании внесло Palestine Action в список запрещенных организаций 5 июля 2025 года. За любую форму поддержки его деятельности грозит до 14 лет лишения свободы. С момента запрета на акциях протеста в королевстве задержали более 3,5 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом у здания лондонского суда задержали более 70 участников митинга в поддержку пропалестинских активистов.

Весной в центре британской столицы прошли массовые задержания участников акции в поддержку движения Palestine Action.

Ранее полиция задержала 64 участника сидячей акции в поддержку запрещенного движения Palestine Action в Ливерпуле.