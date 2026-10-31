Полиция Мадрида усилила меры безопасности из-за угрозы погромов в Хеллоуин

Tекст: Мария Иванова

На излюбленных среди покупателей улицах Мадрида все чаще устанавливают защитные блоки на фоне возможных актов мародерства, передает ТАСС.

Местные жители отмечают, что торговым точкам было рекомендовано закрыться раньше. Эти меры принимаются после появления в соцсетях призывов устроить акции вечером 31 октября. На фоне угроз в городе решено усилить присутствие правоохранительных органов.

В других городах Испании также принимаются схожие меры предосторожности, сообщила радиостанция Cadena SER.

Ранее несколько сотен молодых людей собрались в центре Барселоны на акцию, которая переросла в погромы, сооружение баррикад, поджоги и столкновения с полицией. В результате беспорядков пострадали 15 стражей порядка, около 130 человек были задержаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу люксовые магазины на одной из главных торговых улиц Берлина начали закрывать витрины деревянными щитами в преддверии крупной молодежной демонстрации.

Во вторник правоохранительные органы Испании задержали не менее 19 человек в ходе уличных беспорядков в городе Бильбао.

В воскресенье полиция Испании сообщила о задержании свыше 100 человек во время массовых молодежных протестов в центре Барселоны.