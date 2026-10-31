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    31 октября 2026, 17:05 • Новости дня

    Полиция Мадрида усилила меры безопасности из-за угрозы погромов в Хеллоуин

    Tекст: Мария Иванова

    Владельцы люксовых магазинов в центральных районах Мадрида установили защитные панели на витрины из-за риска массовых беспорядков в преддверии Хеллоуина.

    На излюбленных среди покупателей улицах Мадрида все чаще устанавливают защитные блоки на фоне возможных актов мародерства, передает ТАСС.

    Местные жители отмечают, что торговым точкам было рекомендовано закрыться раньше. Эти меры принимаются после появления в соцсетях призывов устроить акции вечером 31 октября. На фоне угроз в городе решено усилить присутствие правоохранительных органов.

    В других городах Испании также принимаются схожие меры предосторожности, сообщила радиостанция Cadena SER.

    Ранее несколько сотен молодых людей собрались в центре Барселоны на акцию, которая переросла в погромы, сооружение баррикад, поджоги и столкновения с полицией. В результате беспорядков пострадали 15 стражей порядка, около 130 человек были задержаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу люксовые магазины на одной из главных торговых улиц Берлина начали закрывать витрины деревянными щитами в преддверии крупной молодежной демонстрации.

    Во вторник правоохранительные органы Испании задержали не менее 19 человек в ходе уличных беспорядков в городе Бильбао.

    В воскресенье полиция Испании сообщила о задержании свыше 100 человек во время массовых молодежных протестов в центре Барселоны.

    31 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше

    Глава РФПИ Дмитриев заявил о проблемах Европы из-за протестов в Польше

    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию в Польше и заявил, что у Европы не все в порядке.

    Дмитриев отреагировал на слова польского премьер-министра Дональда Туска, который заявил о необходимости отстранить и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. «Европа не в порядке: мигранты, разжигание войн, беспорядки и госперевороты», – написал глава РФПИ в соцсети Х, призвав европейцев «искупить свою вину», передает ТАСС.

    В Польше возникло напряжение из-за решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Марчина Берека. У здания этого органа в последние недели регулярно проходят протесты. В ночь на субботу ситуация обострилась: к охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции, а протестующие пытались прорваться через ограждение.

    В связи с ситуацией президент Польши Кароль Навроцкий принял решение прервать полет в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее в стране попыткой государственного переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда.

    Президент Польши созывает срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения кризиса.

    Президенту Польши попытались преградить путь при входе в здание суда в Варшаве, но с усилием он смог проникнуть внутрь.

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    30 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила выделить Украине 45 млрд евро кредита в 2027 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия предложила Совету Евросоюза одобрить выделение Украине в 2027 году 45 млрд евро, которые остались от утвержденного ранее кредита на 90 млрд евро.

    «Принятый сегодня пакет мер включает предложение Совету ЕС одобрить оставшуюся часть кредита в размере 45 млрд евро на 2027 год», – приводит РИА «Новости» сообщение Еврокомиссии.

    Планируется, что выделяемая сумма будет разбита на две части. Бюджетная поддержка Киева составит до 13,3 млрд евро, а 31,7 млрд евро пойдут на военные расходы.

    Ранее Евросоюз согласовал предоставление Украине кредита на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, из которых 60 млрд предназначены для военных расходов, а 30 млрд – для бюджетной поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Лондон выразил намерение обсудить с Евросоюзом участие в кредитной программе на 90 млрд евро для Украины.

    В апреле Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    30 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    FT: США согласовали с Киевом формат для участия в переговорах «евротройки»

    FT: Команда Трампа согласовала с Киевом формат Е3 для участия Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства в возможных переговорах, пишет FT.

    В прошлом месяце Джаред Кушнер и другой представитель американской команды Стив Уиткофф достигли договоренности с официальными лицами в Киеве о том, что инструментом для европейского представительства в переговорах по украинскому вопросу станет формат Е3. Внутри Европы по этому вопросу до сих пор ведутся споры, пишет Financial Times со ссылкой на дипломата.

    «Пока мы постараемся придерживаться формата E3», – заявил источник издания. По его словам, в случае начала серьезных переговоров об отношениях Украины с ЕС и снятии санкций к процессу должны будут подключиться европейские институты, для чего потребуется найти подходящий способ.

    Четыре европейских дипломата заявили, что США и Украина рассматривают так называемую «Е3» – Великобританию, Францию ​​и Германию как наиболее вероятную группу, способную сыграть роль в переговорах по урегулированию конфликта. Однако, по словам дипломатов, перспектива того, что три наиболее значимые страны Европы будут представлять весь континент, рискует оттолкнуть более мелкие европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности участия представителей Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине. Песков назвал условием поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза его искреннюю заинтересованность в мирном процессе.

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    31 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Латвия бессрочно запретила въезд Собчак и Богомолову

    Власти Латвии навсегда закрыли въезд в страну Собчак и Богомолову

    Латвия бессрочно запретила въезд Собчак и Богомолову
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для российской журналистки Ксении Собчак и ее супруга, режиссера Константина Богомолова.

    Журналистку Ксению Собчак и ее супруга, режиссера Константина Богомолова включили в список нежелательных лиц для посещения Латвии без уточнения конкретных причин. Соответствующее решение было принято на основании местного законодательства, пишет РБК.

    «В соответствии с частью третьей статьи 104 Закона об иммиграции я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределенный срок запретила им въезд в Латвию», – сообщила глава МИД Латвии Байба Браже.

    Упомянутая статья латвийского закона об иммиграции позволяет запрещать иностранцам въезд в страну, при этом окончательное решение принимает глава министерства иностранных дел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Латвии Байба Браже запретила въезд в страну российскому хоккеисту Александру Овечкину.

    Летом власти Латвии внесли украинских юмористов из дуэта «Кролики» Владимира Данильца и Владимира Моисеенко в список нежелательных лиц.

    В прошлом году въезд на латвийскую территорию запретили российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерины Андреевой.

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    30 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Польша анонсировала получение первых дронов MQ-9B SkyGuardian

    Минобороны Польши заявило о получении в январе дронов MQ-9B SkyGuardian

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В январе польская армия получит на вооружение первый разведывательно-ударный беспилотник MQ-9B SkyGuardian, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Глава польского оборонного ведомства во время посещения 12-й авиабазы в Мирославце подчеркнул, что этот дрон станет самым крупным и дорогим из всех беспилотных аппаратов, которые в настоящий момент использует национальная армия, передает РИА «Новости».

    «В январе мы получим первого «Рипера» на баланс Войска Польского», – сообщил Косиняк-Камыш.

    Контракт на приобретение трех комплексов MQ-9B SkyGuardian стоимостью 310 млн долларов министерство обороны Польши заключило в декабре 2024 года. Ожидается, что новые аппараты заменят версию MQ-9A Reaper, которую Варшава арендует с февраля 2023 года.

    По данным министерства, на модернизацию инфраструктуры авиабазы в Мирославце власти уже направили около 250 млн долларов. Еще порядка 900 млн злотых планируется выделить на создание логистического центра для обслуживания аппаратов SkyGuardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польское оборонное предприятие PIT-Radwar заключило контракт на поставку датских радиолокационных систем для борьбы с беспилотниками.

    В начале месяца Владислав Косиняк-Камыш сообщил об успешном выводе на орбиту трех польских разведывательных спутников. Работы над собственным ударным дроном типа «Шахед» Польша завершила еще в марте.

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    30 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Британский политолог предрек НАТО и ЕС кризис и распад

    Британский политолог Саква предрек распад НАТО и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз и НАТО в будущем могут столкнуться с глубоким кризисом, который поставит под вопрос их дальнейшее существование, считает профессор политологии Кентского университета Ричард Саква.

    По словам эксперта, сегодня коллективный Запад столкнулся с большим количеством внутренних противоречий, передает РИА «Новости». «Это исчерпавшая себя система, он (Запад) оказался заперт в определенном историческом тупике… Запад больше не движется вперед, он уже даже не способен соответствовать собственному прошлому», – сказал Саква в ходе лекции в Российском культурном центре в Пекине. Он отметил, что надвигающийся кризис ощущается на уровне общества.

    Жизнь Запада превратилась в бесконечный «день сурка», считает эксперт. По его словам, НАТО и ЕС могут не пережить завершение конфликта на Украине и последующее осмысление его человеческих, эмоциональных и финансовых последствий.

    «Возможно, сам Запад в итоге распадется – например, Европейский союз может не уцелеть… я сомневаюсь, что НАТО или ЕС смогут сохраниться, по крайней мере, в своем нынешнем виде», – добавил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о стремлении НАТО, Евросоюза и Лондона разжечь в Европе большую войну.

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    31 октября 2026, 07:42 • Новости дня
    Россия пообещала не пускать союзников Запада в Совбез ООН

    Москва выступила против принятия стран Запада в Совбез ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия будет противостоять попыткам западных стран включить своих союзников по НАТО и ЕС в состав Совета Безопасности (СБ) ООН под предлогом его реформирования, заявила заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева.

    В настоящий момент не существует концепции реформы СБ ООН, которая поддерживалась бы большинством стран-членов, передает РИА «Новости» слова Евстигнеевой.

    Заместитель постпреда пояснила, что отсутствие согласованной модели связано с попытками западных государств «протащить под шумок» в Совбез своих союзников по НАТО и ЕС вместе с развивающимися странами.

    Евстигнеева подчеркнула, что западные государства и так «перепредставлены» в СБ ООН.

    «Россия, разумеется, такому сценарию будет противодействовать», – заключила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости аккуратного подхода к реформе Совета Безопасности ООН. В тот же день он выступил за более справедливое представительство африканских государств в Совбезе ООН.

    Ранее президент Турции Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН для его превращения в более инклюзивный орган.

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    31 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Газ в Евросоюзе стал самым подорожавшим товаром в мире

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала текущего года стоимость газа в Евросоюзе выросла на 259,31%, что сделало его самым подорожавшим товаром на мировых рынках.

    Газ в Евросоюзе подорожал в 3,6 раза, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов. На втором месте среди самых подорожавших топливно-энергетических товаров оказался газ в Британии, стоимость которого увеличилась на 239,55%. В тройку также вошел СПГ на рынках Южной Кореи и Японии с ростом на 233,52%, передает РИА «Новости».

    В категории продовольственных товаров с начала года наиболее заметный рост показал рис, стоимость которого выросла на 81,45%. Ячмень подорожал на 40,11%, а рапс – на 33,6%. При этом заметно подешевели апельсиновый сок (на 33,28%) и кофе (на 18,15%).

    Среди промышленных товаров и металлов заметнее всего выросла стоимость горячекатаной стали в рулонах – на 52,83%. Самым подешевевшим товаром в этой категории стал гидроксид кобальта, стоимость которого снизилась на 43,36%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубических метров.

    Глава Газпрома Миллер допустил рост цен на газ в Европе до 2,5 тыс. долларов зимой при холодах.

    Эксперт Игорь Юшков возложил ответственность за энергетический кризис в мире на недальновидные политические решения стран Запада.

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    30 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Канада пообещала ЕС принять участие в финансировании Украины

    Канада пообещала выделить 500 млн евро на финансирование Украины в 2027 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Канада примет участие в финансировании Украины в 2027 году, выделив на эти цели 500 млн евро, сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни.

    Канада пообещала Евросоюзу принять участие в финансировании Украины в 2027 году, но готова выделить на это не более 500 млн евро, передает ТАСС. «Канада заявила о готовности принять участие в европейской программе финансирования Украины на 90 млрд евро», – сообщила фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции саммита ЕС – Канада в Монреале.

    В ответ на уточняющий вопрос, сколько именно денег готова выделить Канада, Карни объявил, что Оттава предоставит «ровно 500 млн евро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе руководство Евросоюза подготовило план убеждения Канады и Британии увеличить финансовую поддержку Киева.

    В декабре прошлого года Канада решила дополнительно выделить 200 млн долларов на закупку оружия для Украины.

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    30 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Суд отменил запрет на демонстрацию профсоюзов в центре Парижа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административный суд Парижа отменил запрет полиции на проведение демонстрации профсоюзов в центре города 31 октября.

    Шествие в знак протеста против снижения покупательной способности населения должно пройти по первоначальному маршруту от площади Бастилии до площади Нации. Планируется, что акция начнется в 14:00 по местному времени (16:00 мск), пишет ТАСС со ссылкой на Le Monde.

    Ранее префектура парижской полиции запретила этот маршрут, разрешив акцию на восточной окраине столицы между площадями Порт-де-Баньоле и Порт-де-Шарантон, чтобы избежать возможных беспорядков.

    По данным France Presse, префектура оспорит это решение в Административном апелляционном суде Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Административный суд Парижа приостановил запрет полиции на проведение манифестации студенческой ассоциацией Interfac IDF.

    Позже в субботу правоохранительные органы французской столицы в последний момент отказались от договоренностей со студентами и профсоюзами, запретив им проводить субботнюю манифестацию в центре города.

    В тот же день сотрудники полиции применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

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    30 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Полиция применила водомет для разгона протестующих в Риме

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы Италии задействовали водомет для разгона участников протестной акции на набережной Тестаччо в Риме.

    После завершения мирной манифестации, организованной профсоюзом и студентами, часть протестующих собралась в районе Трастевере у набережной Тибра, откуда они попытались направиться в сторону центра города, передает РИА «Новости».

    На мосту полиция остановила продвижение демонстрантов, оттеснив их силой. После этого манифестанты попытались использовать другой маршрут и перешли на другую сторону Тибра, где их остановил кордон правоохранителей с водометом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу организаторы масштабного протестного шествия против политики итальянского правительства в Риме заявили об участии в акции 100 тыс. человек. Участники протеста закидали файерами здание министерства инфраструктуры и транспорта.

    Союз базовых профсоюзов объявил всеобщую забастовку в знак протеста против милитаризации, роста цен и перевооружения.

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    31 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Кандидат в президенты Болгарии призвала лидеров ЕС позвонить Путину

    FT: Кандидат в президенты Болгарии призвала лидеров Европы позвонить Путину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат в президенты Болгарии Илияна Йотова призвала сделать страну каналом дипломатического диалога с Россией и посоветовала европейским лидерам лично позвонить Владимиру Путину.

    Временно исполняющая обязанности президента Болгарии Илияна Йотова призвала сделать страну сильным дипломатическим каналом в диалоге с Москвой. «Всем европейским лидерам следует позвонить президенту России Владимиру Путину. Было бы гораздо эффективнее, если бы эти дипломатические каналы с Россией были открыты от имени всего ЕС», – передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times слова Йотовой.

    В воскресенье в Болгарии пройдет второй тур президентских выборов, где Йотова, занявшая пост после отставки Румена Радева, соперничает с бывшим главой центробанка Андреем Гюровым. Либеральный кандидат в свою очередь подчеркнул, что на фоне роста напряженности в Черном море София не может оставаться в стороне, и призвал твердо держаться союзников.

    Заявление Йотовой прозвучало после телефонного разговора Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Беседа состоялась 27 октября по инициативе Хельсинки и Осло. Стороны обсудили украинский кризис и поприветствовали возобновление трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, которые пройдут в Абу-Даби в первой половине ноября.

    В пятницу глава МИД России Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел Группы двадцати в Атланте отметил, что европейцы пытаются втиснуться в украинское урегулирование. По его словам, возникает вопрос о реальной пользе их участия. Министр напомнил о срыве Минских соглашений и договоренностей 2014 года между Виктором Януковичем и оппозицией, подчеркнув, что нельзя не учитывать испорченную репутацию европейцев как гарантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в переговорах по украинскому урегулированию.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил о решающем значении планируемых трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

    Во вторник Песков отметил неучастие Европы в переговорном процессе.

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    31 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Финляндия стала лидером в ЕС по уровню безработицы

    Евростат: Финляндия стала лидером в ЕС по уровню безработицы

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре уровень безработицы в Финляндии оказался самым высоким в Евросоюзе и составил 10,5%, свидетельствуют данные Евростата.

    По информации статистической службы ЕС, в Финляндии уровень безработицы составлял 10,4% на протяжении трех месяцев лета, а в сентябре 2025 года был равен 10%, передает ТАСС.

    Испания и Швеция также сохранили свои позиции, заняв соответственно второе (10,3%) и третье (8,7%) места по показателю безработицы среди государств объединения.

    Средний уровень безработицы в Евросоюзе в целом составил 6,2% в сентябре. Самый низкий показатель безработицы в ЕС зафиксирован в Чехии (2,8%).

    Как сообщала телерадиокомпания Yle, Финляндия вышла в лидеры ЕС по уровню незанятого населения в ноябре 2025 года. Главными причинами рекордного роста безработицы в стране эксперты называют затяжную рецессию и структурную перестройку рынка, что привело к кризису найма.

    Сильный удар по логистическому бизнесу, деревообрабатывающей промышленности, гостиничному бизнесу и туризму североевропейской страны нанес разрыв ее торговых отношений с Россией вследствие санкционной политики Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце транспортные ассоциации Финляндии потребовали от правительства мер из-за дорогого топлива.

    Летом в Евросоюзе заявили о серьезном кризисе в приграничных финских регионах из-за прекращения поездок россиян.

    В июле спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал разрыв с Россией причиной высокой безработицы в Финляндии.

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    31 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Еврокомиссар заявил о почти полном разрыве энергетических связей с Россией

    Bloomberg: Еврокомиссар Домбровскис заявил о разрыве энергосвязей с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией в настоящее время в целом завершен, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Домбровскис заявил, что основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

    «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – отметил Домбровскис.

    По его словам, Европа продолжила развивать сектор возобновляемых источников энергии и повышать энергоэффективность, что способствовало нынешней устойчивости региона.

    Доля «зеленых» источников в производстве электроэнергии в Евросоюзе выросла с 39% в 2022 году до 47% в 2025 году.

    Генеральный директор немецкого оператора электросетей 50Hertz Штефан Капферер добавил, что предприятия уже научились потреблять энергию в периоды низких цен. Домохозяйства также внесли свой вклад, сократив потребление газа примерно на 15% по сравнению с уровнем до начала спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России.

    В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным отказ европейских стран от российских энергоресурсов.

    Официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо не исключила возобновления поставок российского газа в ЕС после завершения конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил о нанесении Европой удара по собственной промышленности из-за отказа от топлива из России.

    Ранее сообщалось, что европейские страны смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

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    31 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Посол Барбин: У России есть данные десятков воюющих за ВСУ наемников из Дании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва располагает установочными данными на несколько десятков датских наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

    У России есть информация о нескольких десятках граждан Дании, которые воюют на стороне украинской армии. Об этом сообщил в интервью ТАСС пглава российской дипмиссии в Копенгагене Владимир Барбин.

    «У российской стороны есть установочные данные на несколько десятков датских наемников, принимавших и принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ против нашей страны. Их судьба незавидна. Если им и будет суждено остаться в живых, то дамоклов меч российского правосудия останется висеть над их головами», – заявил Барбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании вербовавшего наемников для ВСУ иностранца.

    Летом руководство Украины разрешило частным компаниям привлекать в ряды армии иностранных наемников. Весной иностранные наемники в ДНР потеряли смартфон с именами и позывными всего подразделения.

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