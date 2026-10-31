В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира

Aftonbladet: В IIHF допустили замену сборной Украины командой России на ЧМ

Tекст: Мария Иванова

Член совета напомнил, что украинские спортсмены стали последней командой, прошедшей квалификацию на мировое первенство, передает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet. «Да, ранее на уровне конгресса IIHF мы приняли решение: когда Россия вернется, она будет играть на том же уровне, на котором находилась прежде», – заявил Ларссон.

Он подчеркнул необходимость проработки технических аспектов, учитывая фиксированное число участников и матчей на турнире, а также вопросы телевизионных прав. Функционер призвал не предрешать итоги заседаний конгресса, на которых в начале ноября обсудят возвращение сборной России.

Чемпионат мира пройдет в Германии в мае 2027 года.

Напомним, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея допустить российские команды к международным соревнованиям.

После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом.

Федерация хоккея Канады обратилась за разъяснениями о возможности участия россиян в молодежном чемпионате мира.

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение Спортивного арбитражного суда концом дискриминации в мировом хоккее.