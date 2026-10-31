Шторм вынес на пляж во Флориде загадочный металлический цилиндр

FOX 35: Во Флориде после сильного шторма на пляж выбросило странный цилиндр

Tекст: Тимур Шайдуллин

Неизвестную массивную цилиндрическую емкость вынесло на пляж в округе Флаглер штата Флорида в США после мощного северо-восточного шторма, сообщает телеканал FOX 35.

Сотрудники местной пожарно-спасательной службы не смогли самостоятельно установить происхождение предмета и обратились за помощью к коллегам из соседнего округа Сент-Джонс.

На место прибыла специализированная группа по работе с потенциально опасными веществами. Специалисты осмотрели цилиндр и убрали его с пляжа в безопасное место для последующей передачи в Департамент охраны окружающей среды Флориды.

Власти округа Флаглер позже уточнили, что никаких опасных веществ внутри емкости не обнаружили. По предварительной оценке, пустой металлический предмет провел в океане долгое время. Точное происхождение находки остается неизвестным. В результате инцидента никто не пострадал, эвакуация местных жителей не потребовалась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом неподалеку от пляжа в штате Флорида разбился легкомоторный самолет. В феврале на побережье Анапы обнаружили поднятые со дна сильным штормом старые выбросы мазута.