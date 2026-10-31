Бастрыкин запросил доклад после падения учительницы сквозь пол со второго этажа

Глава СК запросил доклад после падения учительницы в школе Воронежской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе проверки инцидента в рабочем поселке Панино, сообщает Следственный комитет.

В соцсетях появилась информация о том, что 30 октября 67-летняя учительница начальных классов упала со второго этажа из-за обрушения межэтажного перекрытия и получила травмы. Отмечается, что в здании начались ремонтные работы, и занятия не проводились.

Следователи организовали проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

На место происшествия выехал прокурор Панинского района Владимир Бондарев. Как сообщает надзорное ведомство региона, прокуратура проверит соблюдение законодательства при выполнении ремонта и сроки работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о выписке из больниц почти всех школьников, пострадавших при обрушении балкона.

В апреле глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о халатности после обрушения жилых построек в Нижегородской области.

В прошлом году СУСК по Новосибирской области сообщило о возбуждении уголовного дела после частичного обрушения здания школы в Татарске.