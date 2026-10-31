Иран согласился за два дня открыть Ормузский пролив в случае соглашения с США

«В настоящее время мы достигли [согласия по] предложению, которое сокращает срок реализации до двух дней», – заявил Аракчи.
По его словам, Иран ставит условием признание нового судоходного маршрута в проливе, определенного совместно с Оманом, и закрытие остальных маршрутов. Открытие пролива на иранских условиях подготовит почву для возобновления переговоров с Вашингтоном по нерешенным вопросам, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на шестой день в случае выполнения США условий Ирана.
Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке Ормузского пролива.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи назвал условием открытия Ормузского пролива принятие властями США семи условий Тегерана.