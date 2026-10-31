Евростат: Финляндия стала лидером в ЕС по уровню безработицы

Tекст: Мария Иванова

По информации статистической службы ЕС, в Финляндии уровень безработицы составлял 10,4% на протяжении трех месяцев лета, а в сентябре 2025 года был равен 10%, передает ТАСС.

Испания и Швеция также сохранили свои позиции, заняв соответственно второе (10,3%) и третье (8,7%) места по показателю безработицы среди государств объединения.

Средний уровень безработицы в Евросоюзе в целом составил 6,2% в сентябре. Самый низкий показатель безработицы в ЕС зафиксирован в Чехии (2,8%).

Как сообщала телерадиокомпания Yle, Финляндия вышла в лидеры ЕС по уровню незанятого населения в ноябре 2025 года. Главными причинами рекордного роста безработицы в стране эксперты называют затяжную рецессию и структурную перестройку рынка, что привело к кризису найма.

Сильный удар по логистическому бизнесу, деревообрабатывающей промышленности, гостиничному бизнесу и туризму североевропейской страны нанес разрыв ее торговых отношений с Россией вследствие санкционной политики Брюсселя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце транспортные ассоциации Финляндии потребовали от правительства мер из-за дорогого топлива.

Летом в Евросоюзе заявили о серьезном кризисе в приграничных финских регионах из-за прекращения поездок россиян.

В июле спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал разрыв с Россией причиной высокой безработицы в Финляндии.