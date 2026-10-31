Пентагон признал отставание США от России в производстве беспилотников

Bloomberg: Пентагон закупает БПЛА тысячами против миллионов у России и Китая

Tекст: Мария Иванова

Пентагон закупает дроны тысячами, тогда как китайские и российские производители выпускают их миллионами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

«Пытаясь наверстать упущенное, американские разработчики БПЛА сталкиваются с серьезными проблемами в цепочках поставок, быстро меняющимися требованиями на поле боя, а также со спецификой самого Пентагона», – говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что американское военное ведомство привыкло тратить на дорогостоящие подводные лодки и истребители, а не на дешевые беспилотники.

США начинают производство дешевых БПЛА «практически с нуля», заявил представитель Пентагона, которого цитирует агентство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле представитель Пентагона рассказал о нахождении США на самом раннем и сложном этапе создания БПЛА.

Летом американское военное ведомство запустило конкурс для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников.