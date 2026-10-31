Названы дата и место прощания с музыкантом группы «Мистер Твистер» Лысенко

Прощание с музыкантом группы «Мистер Твистер» Лысенко запланировали на 2 ноября

Tекст: Тимур Шайдуллин

Прощание начнется в 11 часов в понедельник в Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках в Москве, сообщили РИА «Новости» в окружении Валерия Лысенко.

Похоронят музыканта на Дементьевском кладбище в подмосковном Раменском в семейном месте захоронения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду певец и барабанщик группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко умер в возрасте 65 лет. Позже причиной смерти назвали несчастный случай.

На прошлой неделе в Москве состоялось прощание с бывшим телеведущим программы «Вести» на РТР Михаилом Пономаревым.