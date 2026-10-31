Полиция Варшавы задержала четырех человек на протестах у Конституционного суда

«Всего было задержано четыре человека. Трое из них проникли на территорию Конституционного суда, перепрыгнув через ограждение. По этим делам ведется следствие по статье 193 Уголовного кодекса. Четвертый человек был задержан в связи с оскорблением сотрудника полиции», – сообщили в варшавской полиции, передает ТАСС.
Правоохранители подчеркнули отказ от использования силовых методов, включая дубинки и слезоточивый газ. Полицейские также отметили, что не заходили в здание суда, кроме одного случая по поручению прокурора для вывода людей.
Политический кризис в Польше обострился после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена правительства Мачея Берека. В последние недели у здания инстанции регулярно проходят протесты. Глава Минюста Вальдемар Журек 30 октября потребовал отстранить от обязанностей исполняющего обязанности председателя суда Богдана Свенчковского.
Из-за обострения ситуации президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее попыткой государственного переворота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в посольстве России в Варшаве сообщили о спокойной обстановке вокруг дипмиссии на фоне протестов оппозиции.
Депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.
Политолог-полонист Станислав Стремидловский назвал конфликт в одинаковой степени выгодным для обеих сторон в связи с предстоящими выборами.