Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию

Собчак призвала власти Латвии объяснить запрет на въезд

Tекст: Вера Басилая

Собчак написала в Max, что давно не посещает прибалтийскую республику, и попросила предъявить основания для включения ее семьи в черный список.

«Вместо спасибо русским за то, что они деньги годами вкладывали, экономику затухающую прибалтийскую тянули… какая-то глупая демонстрация. Говорящая лишь о бессилии», – заявила журналистка.

Собчак предположила, что решение латвийского внешнеполитического ведомства могло стать результатом желания устроить пиар на борьбе с «русской угрозой».

«Храбрые латышские стрелки», – иронично отметила Собчак.

«Мне в ваши края точно не нужно, мне в своей стране прекрасно. Будем теперь наблюдать – кто следующий? Познер, Венедиктов (признан иностранным агентом)?» – добавила телеведущая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для Собчак и Богомолова. В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела фрейдистские мотивы в решении Браже запретить въезд российскому хоккеисту Александру Овечкину. В прошлом году латвийские власти закрыли въезд на свою территорию российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.