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    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег
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    31 октября 2026, 15:55 • Новости дня

    Задержанный в Польше якобы за шпионаж россиянин оказался споттером

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Задержанный в Польше по обвинению в шпионаже гражданин России оказался известным в своих кругах железнодорожным споттером.

    Задержанный в Польше по обвинению в шпионской деятельности гражданин России является обычным железнодорожным споттером, пишет РИА «Новости» со ссылкой на знакомого с ситуацией фаната железных дорог.

    В пятницу польская полиция сообщила о задержании в Нижнесилезском воеводстве россиянина, который якобы фотографировал железнодорожную инфраструктуру.

    «В кругах любителей железнодорожного транспорта сразу удалось установить, о ком идет речь – кто это такой. Это просто фанат железной дороги. Он также увлекается другими видами транспорта, но больше всего – железной дорогой», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, мужчина давно известен коллегам как фотограф. В его социальных сетях опубликовано множество снимков транспорта из России, Германии и других стран.

    Задержанный в Польше россиянин долгое время жил в Германии и часто ездил в Западную Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о задержании слушателя Военно-медицинской академии с украинским гражданством по подозрению в ведении разведки военных объектов.

    Летом польские правоохранительные органы засекретили разбирательства в отношении агентов Киева. Весной польские правоохранители арестовали троих местных жителей по подозрению в сборе данных о войсках НАТО по заданию Москвы.

    31 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    Власти стран Балтии депортировали русскоязычных жителей без средств

    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег

    Власти стран Балтии депортировали русскоязычных жителей без средств
    @ Toms Kalinis/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская заявила, что власти стран Балтии депортируют русскоязычных жителей в ночное время без средств к существованию.

    Власти прибалтийских государств выдворяют русскоязычных граждан в позднее время суток, при этом у большинства из них нет денег на переезд, передает РИА «Новости».

    «Не было денег, ровно как у переселенца из Латвии Паши, 35 евро на счете было. Мы понимали, что невозможно Пашу было даже в гостиницу поместить и фактически, если бы наш институт не работал, у нас не было бы налажено межведомственное взаимодействие, мы бы понимали, что человек, оказавшись ночью на границе с 35 евро, не может никуда не пойти», – рассказала Полонская.

    По ее словам, чиновников стран Балтии не волнует наличие маленьких детей в семьях, они выдворяют людей, не задумываясь о последствиях. Омбудсмен назвала происходящее элементом унижения человека.

    В декабре 2023 года президент Владимир Путин отмечал, что в странах Прибалтики русофобия была распространена задолго до начала спецоперации на Украине. Он подчеркивал, что местные власти воспользовались ситуацией для решения внутриполитических задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жесткие требования властей Латвии к знанию государственного языка под угрозой депортации вызвали тяжелые стрессы у пожилых русскоязычных жителей республики.

    Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила рост количества обращений от соотечественников из стран Прибалтики из-за угрозы депортации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высылку русскоязычных жителей из Латвии.

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    30 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Протестующие попытались взять штурмом Конституционный суд Польши

    В Варшаве протестующие пытались войти в здание Конституционного суда

    Tекст: Катерина Туманова

    В Варшаве толпа протестующих вступила в столкновения с полицией и попыталась ворваться в здание Конституционного суда, из-за чего президент Польши Кароль Навроцкий был вынужден прервать полет в Сенегал и вернуться в столицу.

    В пятницу вечером конфликт вокруг Конституционного суда Польши перерос в беспорядки, несколько человек преодолели ограду и были задержаны полицией при попытке проникнуть внутрь, передает РИА «Новости».

    В ответ в сотрудников правоохранительных органов полетели различные предметы, силовики стягивают дополнительные силы и заняли оборону. В связи с происходящим президент Навроцкий велел развернуть свой самолет по пути в Сенегал и возвращается в Варшаву.

    Председатель суда Богдан Свенчковский не смог попасть на рабочее место. Волнения начались после обращения судьи Анны Корвин-Петровской, заявившей об угрозе жизни сотрудников, а также письма генерального прокурора Вальдемара Журека с просьбой обеспечить безопасность учреждения.

    Ситуация обострилась на фоне споров о руководстве инстанции. На сайте суда появилось сообщение о приостановке полномочий Богдана Свенчковского и передаче управления Корвин-Петровской. Однако на странице учреждения в соцсети X заявили о незаконном захвате портала, назвали происходящее попыткой государственного переворота и подчеркнули, что Свенчковский сохраняет пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская оппозиция 17 октября разбила палаточный лагерь у Конституционного суда в Варшаве.

    Туск обвинил Качиньского в планах по выходу Польши из Евросоюза.

    Правящая коалиция Польши начала подготовку к отстранению президента Кароля Навроцкого.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    31 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Аргентинский банк Galicia заблокировал счета переехавших в страну россиян
    Аргентинский банк Galicia заблокировал счета переехавших в страну россиян
    @ Gabwt2020/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупный частный банк Аргентины Galicia без предупреждения закрыл счета переехавших в страну граждан России и Белоруссии по коммерческим соображениям.

    Аргентинский банк Galicia приступил к блокировке счетов переехавших в страну россиян. У части пострадавших клиентов есть аргентинское гражданство. Заблокированные пользователи потеряли доступ к своим средствам через мобильное приложение, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости».

    Некоторые из лишившихся доступа к деньгам клиентов также не могут открыть новый счет в кредитной организации. В самом банке объяснили блокировки «коммерческими соображениями». Отмечается, что на аналогичные проблемы жалуются и местные жители.

    В настоящий момент почти 500 выходцев из России и Белоруссии готовят коллективный иск к финансовой организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе швейцарский банк Swissquote также прекратил обслуживание ряда проживающих в стране граждан России.

    В июне крупнейший португальский банк Caixa Geral de Depositos предупредил часть российских клиентов о принудительном закрытии счетов. В том же месяце французский банк ограничил обслуживание усыновленного россиянина из-за указанного в документах места рождения.

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    28 октября 2026, 19:32 • Новости дня
    Москва потребовала от Польши наказать осквернивших советские могилы вандалов

    Захарова потребовала от Польши наказать вандалов за осквернение могил воинов

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва требует от Варшавы восстановить мемориальное кладбище советских воинов и привлечь к ответственности виновных в вандализме.

    По ее словам, Россия ожидает от польских властей восстановления мемориального кладбища в Варшаве и наказания виновных в осквернении захоронений, передает ТАСС.

    «Мы настоятельно требуем от польской стороны привести кладбище в надлежащий вид, найти и наказать виновных, принять исчерпывающие меры для недопущения подобного впредь», – заявила Захарова.

    Ранее российское посольство в Варшаве сообщило об уничтожении неизвестными третьей памятной доски на мемориальном кладбище советских воинов. В дипмиссии отметили, что власти страны до сих пор не устранили следы предыдущего акта вандализма, выявленного в середине октября.

    На кладбище в районе Жвирки и Вигуры расположены 696 братских и 138 индивидуальных могил. Там покоятся эксгумированные останки солдат, погибших в боях за освобождение Польши в период с августа 1944 года по январь 1945 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе посольство России в Польше сообщило о разбитых вандалами памятных досках на братских могилах в Варшаве.

    В начале месяца посол России в Варшаве Георгий Михно рассказал об угрозе уничтожения оставшихся в стране 87 памятников советским воинам.

    Летом Захарова осудила агрессивную риторику польского президента Кароля Навроцкого и напомнила о роли Советского Союза в формировании современных границ государства.

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    31 октября 2026, 01:10 • Новости дня
    Лавров раскритиковал приглашение Польши на встречу глав МИД стран G20
    Лавров раскритиковал приглашение Польши на встречу глав МИД стран G20
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Единоличное приглашение Вашингтоном Польши в G20 нарушает принципы многосторонней дипломатии, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте.

    «Американцы просто пригласили польского министра, он приехал и сел на кресло, которое ему они поставили. Конечно, это нарушает принципы дипломатии и особенно многосторонней дипломатии, когда участники объединения, таких как «Двадцатка», работают на основе консенсуса», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

    Он считает, что присутствие Польши ничего не добавляет объединению, и потребности в еще одном европейском голосе нет. Министр отметил, что по объему экономики Польша не попадает в категорию стран G20.

    Кроме того, Лавров указал, что Восточную Европу уже представляют страны, входящие в Евросоюз и НАТО, чьи интересы в G20 представлены изначально.

    «[Польша], как они заявляют, представляет Восточную Европу. Нет такого понятия. В Восточной Европе есть понятия Евросоюз и НАТО, а политику этих двух объединений уже достаточно представляют те, кто входит в G20 с самого начала», – подчеркнул Лавров.

    При этом он назвал G20 дееспособным и жизнеспособным форматом. Под председательством трех членов БРИКС принимались и реализовывались неплохие решения, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в октябре осудила попытки США исключить ЮАР из саммита G20.

    Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил о нарушении сбалансированного состава объединения в случае включения туда Польши.

    Летом посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал неубедительными аргументы Польши в пользу получения постоянного места в G20.

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    31 октября 2026, 11:17 • Новости дня
    Медведев назвал события в Польше конституционным переворотом

    Медведев сравнил конституционный кризис в Польше с ситуацией на Украине

    Медведев назвал события в Польше конституционным переворотом
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нынешний кризис вокруг судебной системы в Польше повторяет незаконные методы украинских властей.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на преследование польских консерваторов из партии «Право и справедливость» со стороны политических сил премьер-министра Дональда Туска. Этот процесс сопровождается аннулированием полномочий Конституционного трибунала, отметил он.

    «В Польше конституционный переворот. Либералы брюссельского выкормыша Туска гнобят консерваторов из ПиС», – написал зампред Совбеза. Он предположил, что одной из причин давления могла стать ненависть представителей консервативной партии к последователям Степана Бандеры.

    Медведев подчеркнул, что Варшава использует ровно те же методы, что и Киев, где судебная система была полностью зачищена руководством страны. В заключение он высмеял двойные стандарты европейских политиков с помощью старого школьного анекдота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о насильственном захвате Конституционного суда правительственными силами.

    Глава государства созвал срочное совещание всех политических партий для разрешения кризиса. При этом бывший президент Польши Лех Валенса поддержал действия правительства Дональда Туска по перестановкам в суде.

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    31 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    Захарова после волнений в Польше напомнила Сикорскому слова про «неловкий момент»

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне волнений в Варшаве напомнила министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому его слова про «неловкий момент».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя события в Польше, напомнила главе польского МИД Радославу Сикорскому его слова о «неловком моменте».

    «Кажется, к вечеру в Польше наступил «неловкий момент», пан Сикорский, о котором Вы говорили утром в Атланте?» – написала она в Telegram-канале.

    Захарова в посте разместила ссылку на слова Сикорского, назвавшего «неловким моментом» участие главы МИД России Сергея Лаврова в министерской встрече «Большой двадцатки» в Атланте. Дипломат отметила, что это слова представителя страны, которая даже не входит в G20/

    В пятницу толпа протестующих окружила Конституционный суд Польши, полиция заняла оборону. Президент Польши Кароль Навроцкий в тот момент находился в самолете по дороге в Сенегал, но велел развернуть самолет и вернуться в Варшаву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий экстренно вернулся в Варшаву на фоне тревожной активности вокруг суда. В пятницу толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда.

    Оппозиционер Качиньский назвал события вокруг Конституционного суда Польши госпереворотом.

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    31 октября 2026, 11:45 • Новости дня
    Польские пограничники начали проверять фото в телефонах въезжающих украинцев

    УНИАН: Польские пограничники начали проверять фото в телефонах украинцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские пограничники ввели практику проверки фотографий в мобильных телефонах граждан Украины, прибывающих в страну.

    Польские пограничники начали проверять фотографии в телефонах въезжающих в страну украинцев. Причина нововведения не уточняется, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.

    «Добрососедские отношения с Польшей, похоже, вышли на новый уровень: теперь на границе у украинцев проверяют не только паспорт, но и личную галерею в телефоне», – говорится в сообщении агентства.

    Отмечается случай, когда украинке, возвращавшейся в Польшу из-за границы, пришлось показывать пограничникам личные фотографии, чтобы подтвердить место своего пребывания во время отпуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МВД Польши выразило готовность рассмотреть возможность работы украинских пограничников на польской стороне границы.

    Ранее в Польше сообщили о массовом отъезде украинских беженцев в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением местного населения.

    До этого посол Украины в Польше Василий Бондарь заявил о резком росте числа случаев агрессии в отношении украинских граждан.

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    31 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Латвия бессрочно запретила въезд Собчак и Богомолову

    Власти Латвии навсегда закрыли въезд в страну Собчак и Богомолову

    Латвия бессрочно запретила въезд Собчак и Богомолову
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для российской журналистки Ксении Собчак и ее супруга, режиссера Константина Богомолова.

    Журналистку Ксению Собчак и ее супруга, режиссера Константина Богомолова включили в список нежелательных лиц для посещения Латвии без уточнения конкретных причин. Соответствующее решение было принято на основании местного законодательства, пишет РБК.

    «В соответствии с частью третьей статьи 104 Закона об иммиграции я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределенный срок запретила им въезд в Латвию», – сообщила глава МИД Латвии Байба Браже.

    Упомянутая статья латвийского закона об иммиграции позволяет запрещать иностранцам въезд в страну, при этом окончательное решение принимает глава министерства иностранных дел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Латвии Байба Браже запретила въезд в страну российскому хоккеисту Александру Овечкину.

    Летом власти Латвии внесли украинских юмористов из дуэта «Кролики» Владимира Данильца и Владимира Моисеенко в список нежелательных лиц.

    В прошлом году въезд на латвийскую территорию запретили российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерины Андреевой.

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    28 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    МИД напомнил о введении визового режима с Черногорией

    МИД напомнил россиянам о введении Черногорией виз с 1 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские граждане с 1 ноября 2026 года смогут въезжать в Черногорию только при наличии визы, напомнил консульский департамент МИД России.

    Черногория уведомила российскую сторону о прекращении действия межправительственного соглашения об условиях взаимных поездок граждан двух стран от 24 сентября 2008 года. Это означает отмену безвизового режима с 1 ноября 2026 года, говорится в сообщении Telegram-канала консульского департамента МИД.

    В ведомстве уточнили, что для получения виз можно обращаться в центры предоставления услуг VFS Global в Москве, Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге, а также в посольство Черногории в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посольство России в Подгорице сообщило об увеличении числа прибывающих в Черногорию российских граждан.

    В четверг дипломаты уточнили, что россиянам с видом на жительство в Черногории отдельная въездная виза не потребуется.

    На прошлой неделе посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил об официальном уведомлении Москвы о введении визового режима.

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    29 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Из-за разлива нефти в ОАЭ 120 семей из России переселили в другие гостиницы

    Tекст: Вера Басилая

    В северных эмиратах ОАЭ 120 российских семей были вынуждены переехать в другие гостиницы из-за масштабного нефтяного загрязнения побережья, сообщают СМИ.

    Из-за разлива мазута в Объединенных Арабских Эмиратах переселились 120 семей из России. Некоторые туристы, перевезенные из Рас-эль-Хаймы в Шарджу, на следующий день снова оказались в зоне загрязнения. Оставшимся в северных эмиратах предлагают переселение с доплатой, однако из-за нехватки мест оно не гарантировано, а вопрос компенсаций остается нерешенным, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    В Аджмане полиция выводит туристов из моря из-за резкого запаха и нефтяного загрязнения. Некоторые отели оградили пляжи сигнальной лентой. После купания в загрязненной воде россияне жаловались на появление красных пятен и белых прыщей, передают «Вести» со ссылкой на Shot.

    Несмотря на разлив нефти, туры в ОАЭ продолжают продавать со скидкой 50%. В качестве компенсации отдыхающим предоставляют бесплатный трансфер на чистые пляжи и поездки в торговые центры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти эмирата Шарджа временно закрыли городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    На прошлой неделе пляж Аль-Хамрия также закрыли из-за утечки нефти с морского танкера.

    В марте российские туристы в Дубае пожаловались на обманные схемы выселения из дорогих отелей.

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    30 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Лодка с российскими туристами взорвалась на Бали

    Tribun Kaltim: На Бали взорвалась лодка с российскими туристами

    Tекст: Мария Иванова

    У берегов индонезийского острова Бали взорвалась и загорелась лодка с четырьмя российскими туристами, все спасены, сообщило издание Tribun Kaltim.

    Инцидент произошел в водах залива Гамат в районе Нуса-Пенида. Лодка с четырьмя туристами из России и гидом готовилась покинуть залив, когда в кормовой части, где расположены компоненты батареи, произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Tribun Kaltim.

    Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью местной полиции, гид и туристы прыгнули в море, чтобы спастись от огня. Проходившее мимо судно подобрало их и доставило на берег.

    По словам гида, перед отправлением лодка прошла проверку технической исправности, которая подтвердила ее пригодность для плавания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Российский союз туриндустрии сообщил об отсутствии информации о пострадавших россиянах при взрыве в аэропорту Эр-Рияда.

    В прошлом месяце шесть человек погибли в результате взрыва здания в туристическом районе Афин.

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    31 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Посольство в Варшаве назвало спокойной обстановку вокруг дипмиссии
    Посольство в Варшаве назвало спокойной обстановку вокруг дипмиссии
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обстановка вокруг посольства России в Варшаве остается спокойной, несмотря на проходящие неподалеку протесты оппозиции у здания Конституционного суда Польши, сообщили в дипмиссии.

    В посольстве России в Польше назвали спокойной обстановку вокруг дипломатической миссии. «Обстановка спокойная», – сообщил ТАСС представитель российского посольства.

    Также дипломаты отказались комментировать кризис вокруг Конституционного суда, объяснив это тем, что такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела Польши.

    Здание российского посольства располагается на Бельведерской улице в 900 метрах от Конституционного суда на проспекте Шуха, где продолжаются акции протеста. Движение по проспекту ограничено, здание охраняют крупные наряды полиции. По информации очевидцев, количество протестующих уменьшилось по сравнению с ночью, однако к месту прибывают новые участники из разных регионов Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий созвал внеочередное заседание Совета парламентариев из-за политического кризиса вокруг Конституционного суда.

    Тогда же евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала приостановить полномочия премьер-министра страны Дональда Туска.

    Политолог Станислав Стремидловский назвал политический кризис в Польше выгодным для обеих сторон конфликта в связи с предстоящими выборами.

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    29 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Замглавы МИД Грушко заявил о вреде визовых санкций против россиян для самого ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное ужесточение Евросоюзом визового режима для граждан России обернется в первую очередь наказанием для самих европейских стран, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко отметил, что европейские политики ранее подчеркивали, будто санкции направлены не на российский народ, а на изменение внешнеполитического курса России.

    «Если они введут санкции, если запретят выдачу виз всем гражданам Российской Федерации – кого они наказывают? Прежде всего они наказывают себя», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра иностранных дел Маргуса Цахкну сообщала, что Эстония призвала страны Евросоюза прекратить выдачу россиянам туристических виз.

    Еврокомиссия, как ожидается, представит свои предложения о новых адресных визовых ограничениях в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грушко заявил об отсутствии планов зеркального ответа на ужесточение визового режима Евросоюзом.

    В начале месяца глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о намерении сократить количество туристических виз для россиян и ограничить свободу передвижения российских дипломатов.

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен направила письмо в Еврокомиссию с призывом запретить выдачу туристических виз российским гражданам.

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    29 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Россиянин погиб на Пхукете при падении с высоты

    Phuket News: На Пхукете после падения с высоты погиб 40-летний россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Тело 40-летнего гражданина России с признаками падения с высоты обнаружили около многоэтажного кондоминиума на тайском острове Пхукет.

    На таиландском острове Пхукет в районе Ченг Тхале обнаружили мертвого россиянина, передает РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Phuket News.

    Тело иностранного гражданина нашли у одного из многоэтажных кондоминиумов. Отмечается, что на трупе присутствовали травмы, характерные для падения с высоты.

    Погибший был опознан, им оказался 40-летний гражданин России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе гражданина России нашли мертвым в кондоминиуме на острове Пхукет.

    В июле россиянка насмерть разбилась при падении с восьмого этажа местного кондоминиума.

    В апреле другой россиянин погиб в результате падения с высоты на Пхукете.

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