Силуанов провел стратегическую сессию по применению ИИ в работе Минфина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Искусственный интеллект должен стать полноценным рабочим инструментом сотрудников министерства финансов. Об этом заявил на стратегической сессии по развитию и применению технологий искусственного интеллекта в работе Минфина глава ведомства, вице-премьер Антон Силуанов.

Он отметил, что технологии уже помогают решать конкретные прикладные задачи, а в дальнейшем успешные практики планируется масштабировать для всей системы управления государственными финансами, пишет РИА «Новости».

«Нам нужны комплексные решения, глубоко интегрированные в рабочие процессы. Важно, чтобы ИИ был не только помощником, но и инструментом для получения второго мнения. Сферы его применения охватывают широкий круг задач: анализ мер государственной поддержки, подготовку прогнозов, работу с документами, обработку обращений и многое другое», – заявил Силуанов.

Министр добавил, что к следующему бюджетному циклу технологии необходимо полноценно применять в основных направлениях деятельности ведомства. При этом главным условием внедрения таких инструментов он назвал обеспечение высокого уровня безопасности данных.

Заместитель министра финансов Николай Бегчин отметил, что нейросети уже используются при рассмотрении заявок ведомств на формирование целевых статей расходов федерального бюджета и при прогнозировании доходов. Свои наработки в сфере ИИ на сессии также представили Федеральное казначейство, Росимущество, Федеральная налоговая служба и другие ведомства, а также представители Сбербанка и «Яндекса».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца глава Минфина Антон Силуанов сообщил об активном внедрении технологий искусственного интеллекта в работу правительства.

В начале месяца на федеральный проект по развитию ИИ предложили направить более 35 млрд рублей. Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы автоматизации контроля в сфере закупок с помощью таких систем.