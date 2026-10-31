ВФЛА призвала World Athletics допустить россиян на юношескую Олимпиаду

ВФЛА призвала пересмотреть недопуск россиян на юношескую Олимпиаду в Дакаре

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Всероссийская федерация легкой атлетики глубоко разочарована решением не допустить российских юниоров к соревнованиям на летних юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре. Позиция МОК по участию юниоров предлагала другой подход, причем именно для молодых спортсменов и именно для Игр в Дакаре. Однако World Athletics пошла своим путем. Мы призываем World Athletics публично объяснить, на каких основаниях и по каким критериям было принято решение, идущее вразрез с принципами Международного олимпийского комитета (МОК), и пересмотреть его, пока у спортсменов, имеющих право на участие, еще есть время попасть на Игры», – говорится в заявлении ВФЛА, которое передает РИА «Новости».

В организации отметили, что условия допуска определяют международные федерации, и ряд из них уже гарантировали юным спортсменам базовое право на участие в турнирах. «Однако World Athletics продолжает отстранять россиян вопреки четким и справедливым рекомендациям МОК», – добавили в федерации, подчеркнув, что такая позиция вредит спорту.

Также в ВФЛА напомнили, что вопросы допуска в легкой атлетике находятся в исключительной компетенции World Athletics. В связи с этим в федерации считают важным, чтобы решения принимались прозрачно и соответствовали общим принципам, закрепленным МОК для юношеских соревнований.

МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем ВФЛА подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). В пятницу стало известно, что CAS не назначил дату слушания апелляции ВФЛА по допуску легкоатлетов.

Юношеские Олимпийские игры пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября 2026 года. Соревнования легкоатлетов состоятся с 8 по 10 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил о беззаконии в отношении российских спортсменов со стороны World Athletics.

Также МОК выделил россиянам 12 квот на юношеские Игры в Сенегале без представителей легкой атлетики.

Всероссийская федерация легкой атлетики отметила нарушение олимпийских принципов из-за продления санкций против российских легкоатлетов.