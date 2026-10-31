Минторг США разрешил Boeing сотрудничать с «Белавиа»

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил о решении Министерства торговли США выдать компании Boeing лицензию на работу с белорусским национальным авиаперевозчиком «Белавиа», передает РИА «Новости».
«Буквально вчера было принято очередное положительное решение – министерство торговли Соединенных Штатов дало разрешение, лицензию, компании Boeing для взаимодействия с национальным авиаперевозчиком авиакомпании «Белавиа», – сказал Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор департамента авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб сообщил о проработке возможности открытия авиарейсов в США после снятия санкций с «Белавиа».
На прошлой неделе Министерство финансов США исключило из санкционного списка генерального директора ОАО «Беларуськалий» Андрея Рыбакова.
Ранее Министерство торговли США запретило авиакомпании «Белавиа» выполнять рейсы на самолетах Boeing в Россию.