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    31 октября 2026, 15:36 • Новости дня

    Минторг США разрешил Boeing сотрудничать с «Белавиа»

    Минторг США выдал Boeing лицензию на работу с белорусской «Белавиа»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство торговли США выдало компании Boeing лицензию на взаимодействие с белорусским национальным авиаперевозчиком «Белавиа», заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

    Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил о решении Министерства торговли США выдать компании Boeing лицензию на работу с белорусским национальным авиаперевозчиком «Белавиа», передает РИА «Новости».

    «Буквально вчера было принято очередное положительное решение – министерство торговли Соединенных Штатов дало разрешение, лицензию, компании Boeing для взаимодействия с национальным авиаперевозчиком авиакомпании «Белавиа», – сказал Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор департамента авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб сообщил о проработке возможности открытия авиарейсов в США после снятия санкций с «Белавиа».

    На прошлой неделе Министерство финансов США исключило из санкционного списка генерального директора ОАО «Беларуськалий» Андрея Рыбакова.

    Ранее Министерство торговли США запретило авиакомпании «Белавиа» выполнять рейсы на самолетах Boeing в Россию.

    31 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель

    Минобороны: Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель

    Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель
    @ Андрей Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители населенного пункта Алешки Херсонской области, пожелавшие при эвакуации уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель, сообщило Министерство обороны.

    Эвакуированных сопровождает уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Минобороны.

    Отмечается, что перевозка осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу медики приступили к обследованию вывезенных в рамках гуманитарной миссии жителей города Алешки Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

    Яна Лантратова отметила прибытие в Алешки для передачи жителям гуманитарной помощи совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

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    31 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    @ Андрей Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту белорусского Гомеля приземлились самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые решили выехать на Украину.

    Самолеты с эвакуированными жителями Алешек, которые захотели далее выехать на Украину, прибыли в аэропорт Гомеля в Белоруссии. Эвакуация проходит при помощи самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. В гомельском аэропорту жители Алешек дождутся выезда в пункт пропуска на границе с Украиной «Новая Гута», передает БелТА.

    В аэропорту развернут палаточный лагерь для отдыха, питания, а также получения медицинской и психологической помощи.

    Для организации гуманитарной миссии российская армия во вторник прекратила огонь на херсонском направлении. Маршрут в Алешки был разминирован, и в пятницу в город доставили гуманитарную помощь.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что режим перемирия соблюдался полностью, инцидентов не зафиксировано. Она также поблагодарила первую леди США Меланью Трамп за помощь и призвала сделать подобные миссии регулярными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило о вылете пожелавших уехать на Украину жителей Алешек из Анапы в Гомель.

    Накануне в Симферополе медики начали обследование жителей, вывезенных в рамках гуманитарной миссии.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    30 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Генштаб Белоруссии оценил обстановку на границе с Украиной

    Генштаб Белоруссии: Обстановка на границе с Украиной непростая, но стабильная

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый заявил, что обстановка на границе с Украиной остается непростой, но прогнозируемой и не переходит в кризисную стадию.

    По его словам, ситуация на южных рубежах республики не может быть полностью спокойной из-за вооруженного конфликта на территории соседней страны, передает РИА «Новости».

    «Обстановка остается непростой, но тем не менее прогнозируемой и стабильной», – сказал Белый в интервью телеканалу ОНТ. Обвинительная риторика Киева о возможных угрозах со стороны Минска связана с внутренними и внешними политическими процессами вокруг Украины, добавил он.

    Первый замминистра обороны отметил, что украинская сторона заминировала и перекопала местность в приграничье, а также подорвала мосты. Белоруссия регулярно фиксирует провокации, однако целенаправленных мер по эскалации со стороны Украины нет.

    Для адекватного реагирования на южном направлении Минск содержит группировку войск прикрытия, опираясь в основном на силы специальных операций. В Гомельской области также завершается формирование нового десантного соединения для защиты кризисных районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом главнокомандующий ВСУ сообщил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. В июне Владимир Зеленский пригрозил Минску применением силы. В мае украинские власти заявили о разработке плана действий из-за возможного наступления российских войск из Белоруссии.

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    29 октября 2026, 05:18 • Новости дня
    В Госдуме предложили ввести дополнительный авиационный сбор

    В Госдуме анонсировали возможный ввод сбора для поддержки авиапромышленности

    В Госдуме предложили ввести дополнительный авиационный сбор
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России могут ввести дополнительный авиационный сбор для поддержки лизинга и эксплуатации отечественных самолетов, говорится в заключении думского комитета по бюджету и налогам.

    «Осуществляется разработка нового механизма компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов типа МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300 <...> путем введения с 2027 года дополнительного авиасбора», – цитирует документ РИА «Новости».

    На внутренних рейсах сбор составит 500 рублей, на международных – 1 тыс. рублей.

    В Минпромторге уточнили, что оператором сбора будет Минтранс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом премьер-министр Михаил Мишустин заявил о запуске программы льготного кредитования для авиакомпаний, приобретающих отечественные самолеты в лизинг.

    В апреле Минтранс оценил потребность российских авиакомпаний в 644 пассажирских самолетах к 2030 году.

    В марте глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил о планах заменить Boeing-736 и Airbus-320 на МС-21.

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    30 октября 2026, 09:30 • Новости дня
    США начали добиваться от Литвы возобновления экспорта удобрений из Белоруссии

    Tекст: Мария Иванова

    Власти США оказывают давление на Литву с целью возобновления экспорта калийных удобрений из Белоруссии через порт в Клайпеде, сообщили европейские чиновники.

    Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на допуске экспорта белорусских удобрений через центральный порт на Балтийском море, пишет Politico.

    В последние недели спецпосланник американского лидера Джон Коул изучал возможности ослабления ограничений на ввоз товаров из Белоруссии.

    По данным одного из европейских чиновников, США давно ведут переговоры о возобновлении поставок белорусских удобрений на мировой рынок через балтийские порты, включая латвийские. Коул уже обращался к коллегам в Латвии по этому поводу.

    Евросоюз должен ежегодно продлевать антибелорусские санкции, и Литва, к которой перейдет председательство в Совете ЕС в начале 2027 года, может наложить вето на эти ограничения. Однако европейские чиновники не желают следовать курсу США в отношении Белоруссии, отмечает издание.

    В 2022 году Совет ЕС включил «Беларуськалий» в санкционные списки в связи с ситуацией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис отказал Белоруссии в транзите удобрений через Клайпедский порт из-за санкций Евросоюза.

    До этого спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул сообщил о снятии санкций с белорусского калия. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил о моментальном вступлении в силу отмены американских ограничений.

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    29 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая армия намерена использовать свою размещенную в Литве бригаду для наблюдения за Россией и Белоруссией при помощи средств радиоэлектронной борьбы, сообщил глава киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    Германская бригада займется сбором данных о радарах и другой излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, пишет Reuters. «Мы внесем полученные данные в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара», – заявил Даум.

    Танковая бригада Германии в Литве будет использовать средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии. Сейчас немецкая армия тестирует системы обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных аналитикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей.

    В понедельник глава командования спецназа Андреас Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    В августе немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для мониторинга сигналов вдоль белорусской государственной границы.

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    31 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    В Гомеле развернули палаточный лагерь для эвакуированных жителей Алешек

    В аэропорту Гомеля создали палаточный лагерь для жителей Алешек

    В Гомеле развернули палаточный лагерь для эвакуированных жителей Алешек
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту белорусского Гомеля организовали палаточный лагерь для транзита жителей города Алешки, решивших выехать на Украину.

    Палаточный лагерь создан в аэропорту белорусского Гомеля для эвакуированных жителей Алешек, пожелавших выехать на Украину из Херсонской области. Их сопровождает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишет БелТА.

    Транзит осуществляется через гомельский аэропорт, где развернули полноценный палаточный квартал из обогреваемых модулей. Там предусмотрено горячее питание и возможность отдыха после длительного пути.

    Помощь эвакуированным оказывают психологи, медики и волонтеры. В лагере есть теплая одежда, детское питание, игрушки и игровые зоны, а также подготовлен корм для животных и спецтранспорт для перевозки питомцев.

    «Мы готовы и одеть, и накормить, и обогреть, и дать возможность людям почувствовать себя в безопасности», – заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, решившими выехать на Украину, приземлились в аэропорту Гомеля.

    Утром в этот день министерство обороны сообщило о вылете жителей Алешек из аэропорта Анапы в Белоруссию.

    Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек в рамках гуманитарной миссии.

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    30 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Литва отказалась возобновить транзит белорусских удобрений через Клайпеду

    Премьер Литвы Синкявичюс исключил возобновление транзита белорусских удобрений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс не планирует пересматривать санкции и разрешать транзит белорусских удобрений через порт в Клайпеде.

    По его словам, Литва не собирается пересматривать политику санкций в отношении белорусских удобрений и разрешать их перевозку по территории страны для дальнейшего экспорта, передает ТАСС.

    «Мы являемся независимым государством, проводящим свою политику, понимающим угрозы и в соответствии с этим применяющим санкции. В настоящее время никакого их пересмотра не планируем», – заявил Синкявичюс.

    Он добавил, что на Вильнюс не оказывается никакого давления. Так премьер-министр прокомментировал публикацию издания Politico о попытках администрации США добиться от Литвы возобновления экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Сейчас действует запрет на экспорт белорусских товаров через порты стран Евросоюза, который необходимо продлевать каждые 12 месяцев. В следующем году Литва будет председательствовать в ЕС. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп сообщил о работе над масштабной сделкой с Минском по закупке удобрений по ценам ниже канадских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские чиновники сообщили об оказании властями США давления на Литву с целью возобновления экспорта калийных удобрений из Белоруссии через порт в Клайпеде.

    В прошлом месяце решение Вильнюса сохранить запрет на перевозку калийных удобрений через территорию Евросоюза назвали способным осложнить планы президента США Дональда Трампа по закупкам у Минска.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска.

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    29 октября 2026, 22:18 • Новости дня
    Власти Белоруссии допустили открытие авиасообщения с США после снятия санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Белоруссия прорабатывает возможность открытия авиарейсов в Соединенные Штаты после снятия санкций с авиакомпании «Белавиа», сообщил директор департамента авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Игорь Голуб.

    Белорусская сторона вплотную работает с американскими партнерами над открытием новых направлений. «Мы думаем, что в перспективе… в следующем году, наверное, должны получить какие-то уже более конкретные, ощутимые результаты в этой работе», – цитирует Голуба РИА «Новости».

    Он также рассказал, что сейчас также детально обсуждается окончательное снятие ограничений на техническое сопровождение самолетов Boeing, которые произведены в США.

    Голуб отметил положительную динамику в развитии гражданской авиации Белоруссии. По его словам, продолжается пополнение парка «Белавиа», улучшается ситуация с техническим обслуживанием воздушных судов и открываются новые направления полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг авиакомпания «Белавиа» анонсировала возобновление полетов в подмосковный аэропорт Жуковский после шестилетнего перерыва.

    В прошлом году белорусский авиаперевозчик начал коммерческую эксплуатацию российской системы цифровой авиационной связи.

    В 2025 году Соединенные Штаты отменили запретительные меры в отношении компании «Белавиа» по итогам согласованного решения профильных министерств.

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    29 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Алтай и Белоруссия договорились о строительстве совместного санатория

    Турчак анонсировал строительство российско-белорусского санатория на Алтае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российско-белорусский санаторий планируется построить на территории Республики Алтай, стороны уже достигли договоренности о выделении необходимого земельного участка, сообщил глава региона Андрей Турчак по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Турчак заявил о планах построить в регионе совместный российско-белорусский санаторий, пишет РИА «Новости». «Республика Беларусь имеет огромную компетенцию в санаторно-курортной отрасли, и договорились о том, что наша страна подберет соответствующие земельные участки для строительства санатория на территории нашей горной республики. С учетом наших компетенций, с учетом компетенций ваших», – отметил он.

    Глава региона добавил, что компетенция Республики Алтай заключается в развитии отрасли мараловодства, переработке пантовой продукции, а также производстве биологически активных добавок и концентратов для оздоровления и долголетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лукашенко на встрече с Турчаком заявил об отказе Минска предавать российских братьев на фоне спецоперации на Украине. Кроме того, белорусский лидер подчеркнул неразрывность связей двух стран.

    Ранее в российском Минэкономразвития сообщили о заключении межведомственного меморандума о сотрудничестве в сфере туризма между Россией и Белоруссией.

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    28 октября 2026, 21:44 • Новости дня
    МИД Белоруссии выразил соболезнования после крушения поездов в Испании

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Белоруссии выразило глубокие соболезнования в связи со столкновением пассажирских поездов в испанской провинции Толедо.

    «Искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в заявлении ведомства. В МИД Белоруссии указали, что информации о наличии граждан республики среди погибших и раненых не поступало. Посольство страны в Испании находится в постоянном контакте с местными властями, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России выразил соболезнования испанскому народу в связи со столкновением поездов в провинции Толедо.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины крупной железнодорожной катастрофы.

    Испанский премьер объявил трехдневный официальный траур в стране.

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    29 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Криптобиржа KuCoin прекратила обслуживать пользователей из России и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупная международная криптобиржа KuCoin прекратила предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии из-за законодательных и регуляторных требований.

    Ограничения затрагивают доступ ко всем продуктам, услугам и функциям платформы. Компания планирует обеспечить упорядоченное завершение обслуживания, чтобы затронутые пользователи могли закрыть позиции и вывести свои активы, сообщает РИА «Новости».

    Пользователи, которых коснутся изменения, получат уведомления с соответствующими сроками и инструкциями. Тем, кто не получил такого уведомления, биржа рекомендует не предпринимать никаких действий.

    Биржа KuCoin входит в топ-10 площадок по объему торгов криптовалютами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Европейский союз запланировал ввести масштабные ограничения в отношении 11 криптовалютных площадок в рамках нового пакета санкций против России.

    Ранее три связанные с криптовалютой компании в Грузии попали под британские санкции за помощь России.

    До этого Еврокомиссия намерилась полностью запретить криптовалютные транзакции с Россией.

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    29 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Силовики России и Белоруссии пресекли работу сервиса вербовки преступников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет и МВД Белоруссии совместно с российскими правоохранительными органами провели операцию по ликвидации Telegram-площадки Continental Service, использовавшейся для отмывания денег и поиска соучастников, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Совместная операция силовых структур двух стран позволила прекратить работу интернет-ресурса, через который злоумышленники вербовали сообщников и получали данные для криминальной деятельности, сказал собеседник ТАСС.

    «Следственный комитет Республики Беларусь совместно с главным управлением по противодействию киберпреступности МВД республики и российскими правоохранительными органами установили факты преступной деятельности участниками Continental Service, осуществляемой через Интернет. Установлены личности ряда лиц, которые обеспечивали деятельность данного интернет-сервиса, некоторые из них задержаны. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», – сообщил собеседник агентства.

    В преступную группу входили граждане России и третьих стран. Силовики получили доступ к их цифровым идентификаторам в мессенджере, IP-адресам, телефонным номерам, банковским реквизитам и виртуальным кошелькам.

    Злоумышленники арендовали офис в Москве рядом с Белорусским вокзалом. Попав в поле зрения правоохранителей, они попытались скрыться в Белоруссии, однако местные спецслужбы пресекли их деятельность и перехватили аккаунты, через которые велись теневые сделки по отмыванию средств, торговле персональными данными и вредоносным программным обеспечением. Известно, что площадка работала с 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца белорусская милиция раскрыла деятельность крупной сети кибермошенников в Брестской области.

    В прошлом месяце Банк России анонсировал организацию обмена базами данных о злоумышленниках с финансовым регулятором Белоруссии.

    Летом российские силовики заблокировали работу нескольких теневых площадок по торговле персональной информацией.

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    30 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Россия обсудила расширение географии полетов с четырьмя странами Африки

    Никитин: Россия обсудила увеличение числа рейсов в Египет, Марокко и Танзанию

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Андрей Никитин заявил, что Москва обсуждает расширение географии полетов и увеличение количества авиарейсов с четырьмя африканскими странами.

    По его словам, Россия ведет переговоры об увеличении числа авиарейсов и расширении географии полетов с Египтом, Марокко, Сейшелами и Танзанией, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что прямое авиасообщение уже установлено с некоторыми странами континента. В частности, со 2 июля 2026 года авиакомпания Air Tanzania выполняет регулярные рейсы по маршруту Дар-эс-Салам – Москва – Занзибар.

    Никитин добавил, что Москва открыта для авиакомпаний всех государств Африки и готова рассматривать их заявки на выполнение полетов в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности проведения Владимиром Путиным двусторонних переговоров со всеми странами Африки.

    В четверг Тунис начал прорабатывать возможность увеличения числа прямых авиарейсов из России.

    В среду Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

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    29 октября 2026, 20:27 • Новости дня
    «Белавиа» объявила о возобновлении полетов в подмосковный аэропорт Жуковский

    «Белавиа» возобновила полеты в Жуковский после шестилетнего перерыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 30 октября возобновляет полеты в подмосковный аэропорт Жуковский после шестилетнего перерыва, сообщила начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности компании Екатерина Радишевская.

    «Завтра мы готовимся возобновить наши полеты в международный аэропорт Жуковский в Московской области. Очень символично, потому что именно с рейса авиакомпании «Белавиа» началась новейшая история этого аэропорта 10 лет назад, в 2016 году», – передает слова Радишевской РИА «Новости».

    Самолеты белорусской авиакомпании будут летать между Минском и Жуковским ежедневно. Расчетное время полета – 1 час 30 минут, рейсы выполнят самолеты Embraer-195.

    Полеты «Белавиа» в Жуковский прекратились весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.

    В феврале между Россией и Белоруссией решили запустить пригородные поезда.

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