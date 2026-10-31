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    31 октября 2026, 15:19 • Новости дня

    Власти Канады сохранили санкции против российских спортсменов

    Канада сохранила ограничения на участие россиян в проходящих в стране турнирах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь по вопросам спорта Адам ван Куверден заявил, что Канада сохранит ограничения на участие россиян в турнирах, которые проводятся на территории страны и финансируются из ее бюджета.

    Канада сохранит ограничения на участие россиян в турнирах, проводимых на территории страны и финансируемых из ее бюджета, передает РИА «Новости».

    «Канада по-прежнему придерживается позиции, зафиксированной в 2022 году: Россия не должна быть представлена на международных спортивных соревнованиях», – заявил госсекретарь по вопросам спорта Адам ван Куверден.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к состязаниям текущего сезона, включая Молодежный чемпионат мира. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. В IIHF пообещали исполнить решение суда и в скором времени оценить шаги для возвращения сборных к турнирам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира после решения Спортивного арбитражного суда.

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение о допуске российских сборных к международным турнирам концом дискриминации в мировом хоккее.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением Спортивного арбитражного суда.

    30 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Суд обязал IIHF допустить сборные России по хоккею к международным турнирам
    Суд обязал IIHF допустить сборные России по хоккею к международным турнирам
    @ Christopher Levy/ZUMA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) в срочном порядке рассмотрит шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям из-за вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

    Организация заявила, что исполнит решение инстанции по России и оценит процесс допуска отечественных команд к турнирам, передает РИА «Новости».

    Ранее Спортивный арбитражный суд обязал IIHF разрешить российским сборным участвовать в международных соревнованиях. При этом в федерации подчеркнули, что разочарованы подобным постановлением.

    Сборные России по хоккею были отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил о возможности подачи иска в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения отечественных клубов и сборных.

    Также министр спорта Михаил Дегтярев назвал обреченными попытки Киева оспорить допуск российских спортсменов на Олимпийские игры.

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    30 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    В Германии выступили против возвращения российских хоккеистов

    DPA: Хоккейный союз Германии отказался принимать россиян на своих турнирах

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккейный союз Германии (DEB) выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея (IIHF), заявил председатель правления DEB Франк Лутц.

    «Наша позиция остается неизменной: мы выступаем против возвращения российских национальных сборных к участию в международных хоккейных турнирах», – заявил Лутц, чьи слова приводит DPA.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, пишет ТАСС. В федерации выразили разочарование решением суда, но пообещали его оценить в срочном порядке.

    Отстранение российских команд от турниров под эгидой IIHF действует с 2022 года. В июле 2026 года запрет продлили на сезон-2026/27 из-за проблем с безопасностью. Чемпионат мира по хоккею в мае 2027 года примет Германия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при отстранении российских команд.

    Международная федерация хоккея пообещала рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям после вердикта суда.

    Летом федерация оставила в силе запрет на участие российских национальных команд в международных соревнованиях.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
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    30 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее
    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным турнирам положило конец дискриминации в мировом хоккее.

    «Это место принадлежит нам по праву, а дискриминации в хоккее положен конец судебным решением», – приводит слова Дегтярева РИА «Новости».

    По словам министра, IIHF публично признала вердикт суда, и теперь организации предстоит кропотливая работа по пересмотру календаря турниров. Он подчеркнул, что ведомство продолжает юридическую операцию для возвращения всех российских атлетов на мировую арену с государственным флагом и гимном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности на турнирах с участием россиян.

    Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России. Чешский хоккейный союз также отказался менять свою позицию по вопросу допуска российских команд.

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    30 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Швеция призвала ЕК пересмотреть визовые правила для спортсменов из России

    Швеция попросила ЕК разрешить отказывать российским спортсменам в визах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Швеция просит Еврокомиссию разработать законодательство, которое позволит странам отказывать в выдаче виз на основании гражданства заявителя.

    Швеция направила в Еврокомиссию письмо с призывом пересмотреть правила выдачи виз для российских и белорусских спортсменов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство королевства.

    В письме в Еврокомиссию Швеция призывает пересмотреть визовые правила для российских граждан, участвующих в международных спортивных мероприятиях. По информации правительства, Швеция хочет, чтобы Еврокомиссия представила закон, который предоставит странам право не выдавать визы на основании гражданства заявителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Александр Грушко назвал наказанием для самих европейских стран возможное ужесточение Евросоюзом визового режима для граждан России.

    На прошлой неделе Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила о невозможности гарантировать российским спортсменам доступ на чемпионат мира в Швеции.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал откровенной дискриминацией попытки недопуска российских лыжников на чемпионат мира в Швеции посредством визовых ограничений.


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    30 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Чешский хоккейный союз отказался допустить сборную России к соревнованиям

    Tекст: Мария Иванова

    Чешский хоккейный союз (CSLH) выразил недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным турнирам и заявил, что не изменит свою позицию по этому вопросу.

    «CSLH крайне неприятно удивлен решением CAS. В настоящее время мы подробно анализируем его, а также практические и правовые последствия. Однако само решение CAS автоматически не меняет прежнюю позицию чешского хоккея в отношении участия российских национальных команд, равно как и чешскую правовую и институциональную базу», – говорится в заявлении на сайте союза, которое приводит РИА «Новости».

    В пятницу CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) разрешить российским командам участвовать в соревнованиях, включая женский юниорский чемпионат мира, который пройдет в Чехии с 8 по 16 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу CAS счел необоснованными опасения IIHF по поводу безопасности, из-за которых российские команды были отстранены от соревнований.

    IIHF сообщила о намерении в срочном порядке рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным турнирам.

    Председатель правления Хоккейного союза Германии (DEB) Франк Лутц выступил против возвращения сборных России на турниры IIHF.

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    28 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет обыграла Южную Корею на фестивале ФИФА

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная России среди игроков не старше 15 лет одержала победу над командой Республики Корея в матче 1/8 финала турнира за 17-32-е места чемпионата мира и фестиваля ФИФА.

    Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане и завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян, передает ТАСС.

    У победителей забитыми голами отметились Анатолий Цимин (4-я минута), Матвей Родионов (13), Егор Люсин (21) и Матвей Абдулхаликов (28).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник юношеская сборная России по футболу победила команду Турции со счетом 4:1.

    Российская команда обыграла Афганистан со счетом 8:0.

    В субботу сборная России одержала крупную победу над командой Судана.

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    30 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Канада запросила разъяснения из-за допуска России на МЧМ по хоккею

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира после решения Спортивного арбитражного суда.

    Возвращение российских хоккеистов на турнир вызывает вопросы у организаторов, поскольку расписание и другие детали соревнований уже утверждены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Canadian Press.

    Отмечается, что Федерация хоккея Канады продолжает контактировать с Международной федерацией хоккея (IIHF) для получения дополнительной информации по включению еще одной команды в состав участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным турнирам.

    Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение суда концом дискриминации в мировом хоккее.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство допуском российских команд.

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    29 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет проиграла команде Перу на фестивале ФИФА

    Tекст: Денис Тельманов

    Сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет уступила команде Перу в матче полуфинала плей-офф за 17–32-е места на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане.

    Основное время матча завершилось со счетом 3:3, передает ТАСС. В серии пенальти перуанцы оказались точнее – 5:4. Последним соперником российской команды на турнире станет сборная Боснии и Герцеговины, встреча пройдет 30 октября.

    Матчи фестиваля проводятся в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут.

    Российская команда впервые с 2022 года принимает участие в турнире ФИФА под национальным флагом и в сопровождении гимна страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сборная России до 15 лет обыграла команду Камеруна со счетом 9:2 в матче четвертьфинала плей-офф фестиваля ФИФА.

    В среду российская юношеская сборная проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф.

    В понедельник сборная России до 15 лет одержала победу над командой Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата.

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    29 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Овечкин продлил безголевую серию до шести матчей

    Безголевая серия Александра Овечкина в НХЛ достигла шести матчей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Капитан и нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин не сумел поразить ворота соперников в шестом матче Национальной хоккейной лиги подряд.

    В ночь на четверг по московскому времени «Вашингтон» на домашней арене обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2, однако 41-летний россиянин не смог отличиться, передает ТАСС.

    Текущая серия хоккеиста без заброшенных шайб продолжается с 14 октября, когда прошел матч против «Каролины». Худшим результатом в карьере игрока остаются 14 встреч без голов в регулярном чемпионате в 2023 году, а в прошлом сезоне самая длинная подобная серия составила девять игр.

    В составе «Филадельфии» одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Матвей Мичков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Вашингтон» находится на четвертом месте, тогда как «Филадельфия» занимает последнюю строчку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Александр Овечкин и еще четверо российских хоккеистов были внесены в базу главного управления разведки министерства обороны Украины.

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    29 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Россиянка Танделова завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

    Россиянка Танделова стала бронзовым призером чемпионата мира по борьбе в Астане

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская спортсменка Амина Танделова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.

    В поединке за третье место в весовой категории до 62 кг Танделова одержала победу над представительницей Нигерии Эстер Колаволе. Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу россиянки, передает РИА «Новости».

    Ранее 23-летняя спортсменка уже становилась бронзовым призером чемпионата мира в 2025 году, а также выигрывала серебро чемпионата Европы в 2026 году.

    Соревнования в Астане завершатся 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) разрешил российским и белорусским атлетам участвовать в международных турнирах без ограничений во всех возрастных категориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    Во вторник бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Емелин завоевал бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Казахстане.

    В начале месяца женская сборная России по дзюдо завоевала две бронзовые медали на мировом первенстве в Баку.

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    30 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности МИД помочь хоккеистам с визами

    Захарова: МИД готов помочь хоккеистам при трудностях с визами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел готово оказывать помощь российским хоккеистам в случае возникновения у них трудностей при получении виз, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Всегда помогаем», – сказала Захарова в комментарии «Спорт-Экспрессу», отвечая на вопрос о том, готов ли МИД помогать российским хоккеистам в случае трудностей с выдачей виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные спортивные федерации отказаться от проведения турниров в Нидерландах из-за невыдачи виз российским гимнасткам.

    В сентябре глава МИД Латвии Байба Браже включила российского хоккеиста Александра Овечкина в черный список и запретила въезд в страну на неопределенный срок.

    Летом Захарова раскритиковала решение властей ФРГ не допустить российских спортсменов к Европейским юношеским играм глухих.

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    29 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет обыграла камерунцев на фестивале ФИФА

    Сборная России до 15 лет победила Камерун со счетом 9:2 на фестивале ФИФА

    Tекст: Мария Иванова

    Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет одержала победу над командой Камеруна со счетом 9:2 в матче 1/4 финала плей-офф за 17-32-е места на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане.

    Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане, сообщает ТАСС.

    Матчи фестиваля проходят в формате 8х8 на полях уменьшенного размера. Команды играют два тайма по 20 минут.

    Российская сборная впервые с 2022 года выступает на турнире под эгидой ФИФА. Команда играет под флагом страны и в сопровождении национального гимна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду юношеская сборная России проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф турнира ФИФА.

    В тот же день россияне одержали победу над командой Республики Корея в матче 1/8 финала турнира за 17-32-е места.

    В понедельник сборная России победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа.

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    30 октября 2026, 06:25 • Новости дня
    Овечкин не забросил шайбу в седьмом матче НХЛ подряд

    Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в седьмом матче НХЛ подряд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в седьмом матче подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

    «Вашингтон» одержал победу в гостях над «Нэшвиллом» со счетом 4:3, передает ТАСС.

    Нынешняя безголевая серия россиянина продолжается с матча против «Каролины» 13 октября.

    Ранее антирекордная серия без голов в карьере Овечкина составила 14 матчей – с 22 ноября по 20 декабря 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг капитан и нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин не сумел поразить ворота соперников в шестом матче Национальной хоккейной лиги подряд.

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    29 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Рейс с российскими спортсменами вылетел на юношескую Олимпиаду с задержкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет с юными российскими олимпийцами вылетел из Москвы с более чем восьмичасовой задержкой, сообщают информационные агентства.

    Рейс с российскими олимпийцами вылетел из Москвы с более чем восьмичасовой задержкой, передает ТАСС.

    Вылет самолета российских спортсменов в Стамбул был перенесен из-за задержки рейсов в аэропорту, в связи с чем также была изменена логистика по дальнейшему вылету в Дакар.

    Юношеские Олимпийские игры пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Российские спортсмены выступят на соревнованиях под флагом и с гимном страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца вылет сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат мира из московского аэропорта Внуково задержали на семь часов. В прошлом месяце российская делегация начала подготовку к выступлению на летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале.

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    30 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    CAS счел необоснованными опасения IIHF по безопасности из-за России

    CAS счел необоснованными опасения IIHF по безопасности при отстранении России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортивный арбитражный суд (CAS) счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея (IIHF) по поводу безопасности, которые стали причиной отстранения российских команд от соревнований.

    Об этом говорится в пояснении к вердикту на сайте суда, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что только обоснованные опасения по поводу безопасности могут перевесить право спортсменов на участие в турнирах. «Следовательно, апелляция была удовлетворена», – подчеркнули в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Международная федерация хоккея подчинилась решению CAS о возвращении российских команд.

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