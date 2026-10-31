Сириец задержан на Кипре по подозрению в убийстве россиянки

Сирийца задержали в аэропорту Ларнаки по подозрению в убийстве россиянки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правоохранительные органы Кипра ведут следствие по делу об исчезновении 61-летней гражданки России. По подозрению в ее убийстве в аэропорту Ларнаки задержали 43-летнего гражданина Сирии, с которым женщина состояла в отношениях, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Перед исчезновением между женщиной и подозреваемым произошла ссора. Россиянка перестала выходить на связь и не пришла на запланированную встречу. Заявление о ее пропаже поступило в полицию спустя пять дней. Дома у женщины осталась собака без присмотра, а ее автомобиль Toyota обнаружили брошенным.

Накануне исчезновения женщины возле дома подозреваемого заметили двух человек, а сосед слышал женский крик. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как автомобиль заехал задом на участок, после чего в багажник погрузили неизвестный объект. Следователи не исключают, что так могли вывезти тело.

Сирийца задержали 30 октября. Мужчина полностью отрицает вину. Ожидается, что следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Местонахождение россиянки пока не установлено, поиски продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник прокуратура Рима потребовала приговорить к пожизненному заключению гражданина США Фрэнсиса Кауфманна по делу об убийстве его спутницы из России Анастасии Трофимовой.

В начале месяца власти Северного Кипра с помощью анализа ДНК опознали тело россиянки Юлии Озджан. А летом в Сербии задержали подозреваемых в убийстве 28-летней жительницы Петербурга.