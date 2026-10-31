Жертвами укусов клещей за десять дней стали около 3 тыс. россиян

Около 3 тыс. россиян пострадали от укусов клещей за последние 10 дней

Tекст: Дмитрий Зубарев

В России из-за аномально теплой погоды сезон активности клещей продлился до ноября, за последние десять дней от укусов паразитов пострадали около 3 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Паразиты продолжают атаковать людей по всей стране: только в Рязанской области за неделю к медикам обратились 74 человека, включая 18 детей», – говорится в сообщении.

В Курской области зарегистрировали 70 пострадавших, среди которых 23 ребенка. В Псковской области покусаны 11 человек, а в Волгоградской – семь. Отмечается, что укусы фиксируют не только в лесах, но и на дачах, в парках и возле жилых домов.

Некоторые клещи переносят опасные инфекции. В частности, в Псковской области возбудителей болезни Лайма выявили у четырех из десяти исследованных за неделю паразитов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор сообщил о начале осеннего периода повышенной опасности укусов клещей.

Также в России зафиксировали более 386 тыс. обращений к врачам из-за укусов клещей.

Кроме того, за медицинской помощью обратились более 84 тыс. жителей различных регионов страны.