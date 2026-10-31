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    31 октября 2026, 15:05 • Новости дня

    Жертвами укусов клещей за десять дней стали около 3 тыс. россиян

    Около 3 тыс. россиян пострадали от укусов клещей за последние 10 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из-за аномально теплой осени сезон активности клещей в России продлился до ноября, за последние десять дней от укусов паразитов пострадали около 3 тыс. человек.

    В России из-за аномально теплой погоды сезон активности клещей продлился до ноября, за последние десять дней от укусов паразитов пострадали около 3 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Паразиты продолжают атаковать людей по всей стране: только в Рязанской области за неделю к медикам обратились 74 человека, включая 18 детей», – говорится в сообщении.

    В Курской области зарегистрировали 70 пострадавших, среди которых 23 ребенка. В Псковской области покусаны 11 человек, а в Волгоградской – семь. Отмечается, что укусы фиксируют не только в лесах, но и на дачах, в парках и возле жилых домов.

    Некоторые клещи переносят опасные инфекции. В частности, в Псковской области возбудителей болезни Лайма выявили у четырех из десяти исследованных за неделю паразитов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор сообщил о начале осеннего периода повышенной опасности укусов клещей.

    Также в России зафиксировали более 386 тыс. обращений к врачам из-за укусов клещей.

    Кроме того, за медицинской помощью обратились более 84 тыс. жителей различных регионов страны.

    29 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    В университете Иллинойса выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    В университете Иллинойса выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    @ Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

    Клюквенный сок без добавленного сахара может помочь в профилактике кариеса, выяснили исследователи Иллинойсского университета в Чикаго.

    В ходе эксперимента ученые установили, что напиток замедляет рост бактерий зубного налета и снижает выработку кислот, повреждающих зубную эмаль. В исследовании участвовали 22 человека – 14 детей и восемь взрослых, сообщил Иллинойсский университет в Чикаго.

    Клюквенный сок давно используется для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Его действие связывают, в частности, с проантоцианидинами – природными соединениями с противовоспалительными свойствами. Они могут препятствовать прикреплению некоторых бактерий, включая кишечную палочку, к клеткам.

    Профессор детской стоматологии Кристин Ву решила выяснить, способны ли эти вещества воздействовать и на бактерии зубного налета. Такие микроорганизмы перерабатывают сахара из пищи и напитков, выделяя кислоты, которые постепенно разрушают эмаль.

    В отличие от многих предыдущих работ, исследователи использовали не лабораторные экстракты, а доступные в продаже напитки. Добровольцев случайным образом распределили по трем группам: одни участники получали 100% клюквенный сок без добавленного сахара, вторые – 27% подслащенный сок, третьи – обычную воду.

    Утром специалисты взяли образцы налета, накопившегося за ночь, с одной стороны рта каждого участника. После полоскания водой добровольцы выпили три небольшие порции назначенного напитка, предварительно несколько раз прополоскав им рот. Через полчаса исследователи собрали новые образцы с зубов, которых не касались при первом заборе.

    В образцах налета, подвергшихся воздействию чистого клюквенного сока, бактерии размножались медленнее. Кроме того, снизилась выработка кислот. Этот эффект наблюдался как у детей, так и у взрослых.

    Таким образом, напиток повлиял сразу на два процесса, связанных с развитием кариеса: рост бактериального налета и образование веществ, повреждающих эмаль. Авторы предполагают, что полученные результаты могут стать основой для разработки напитков с дополнительными полезными свойствами для полости рта.

    Еще одна задача – сделать чистый клюквенный сок более приятным на вкус. По словам Ву, его выраженная терпкость может ограничивать применение. В качестве возможного решения исследовательница рассматривает добавление подходящего заменителя сахара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американские исследователи обнаружили связь между богатым сахаром рационом и размножением потенциально опасных бактерий при приеме антибиотиков. Летом ученые из Университета Южного Иллинойса продемонстрировали технологию переработки пластиковых отходов в съедобное печенье. Американские исследователи признали свежую малину и клубнику переносчиками опасной кишечной инфекции.

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    29 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    В Армении сообщили об ухудшении состояния здоровья президента Хачатуряна

    Грапарак: Здоровье президента Армении Хачатуряна ухудшилось

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Армении Ваагн Хачатурян перестал посещать публичные мероприятия из-за ухудшения состояния здоровья, пишут местные СМИ.

    Глава государства не присутствовал на церемонии награждения лауреатов Международной премии имени принца Талала, которая состоялась 28 октября в Ереване, пишет газета «Грапарак».

    Из-за проблем со здоровьем армянский лидер пропустил церемонию возложения цветов к памятнику жертв теракта 1999 года и отменил участие в недавних мероприятиях. Исключением стало лишь открытие одной из сессий COP17.

    Издание обращает внимание на изменение внешности главы государства, однако точный диагноз не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил кандидатуру лидера победившей на выборах политической силы Никола Пашиняна на пост руководителя армянского правительства.

    В 2024 году Ваагна Хачатуряна госпитализировали в частную клинику из-за проблем с сердцем.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    30 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Лерчек попросила у суда разрешения на выезд в Китай для лечения рака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), страдающей раком желудка четвертой стадии, обратилась в суд с ходатайством о разрешении на ее выезд в Китай для прохождения лечения, сообщил адвокат Константин Третьяков.

    «Валерия получила официальное приглашение на лечение от клиники из Китая, мы перевели его на русский язык и заверили у нотариуса, сегодня подали в суд ходатайство с просьбой разрешить ей выезд за границу», – заявил Третьяков РИА «Новости».

    В четверг тренер по танцам Луис Сквиччиарини, отец четвертого ребенка Чекалиной, сообщил в соцсетях о том, что Чекалиной назначили повторный курс химиотерапии из-за сильных болей. Ранее она уже завершила один курс, однако источник из ее окружения сообщал, что таргетную терапию ей придется проходить пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лерчек уже обращалась в суд с подобной просьбой.

    Ранее блогер сообщила о планах получения разрешения на выезд.

    До этого врачи обнаружили у Валерии Чекалиной прогрессирование рака.

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    29 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    Глава Роспотребнадзора сообщила о создании новых тестов и вакцин для Африки

    Попова: Россия разрабатывает новые тесты и вакцины для Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает новые тесты и вакцины для африканских стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Мы со своей стороны очень быстро разрабатываем для них тесты, разрабатываем новые вакцины, которые столь востребованы в Африке, и чем раньше мы научимся это делать, тем меньше рисков, что такие инфекции возникнут у нас», – приводит РИА «Новости» комментарий Поповой для «Известий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану подписали соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

    Попова заявила о лидерстве России в организации эпидемиологического надзора.

    В среду президент Владимир Путин отметил самоотверженную помощь российских врачей жителям Африки в борьбе с опасными инфекциями.

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    31 октября 2026, 03:39 • Новости дня
    Онищенко назвал главные угрозы для продолжительности жизни

    Сердечно-сосудистые заболевания стали главной угрозой долголетию

    Tекст: Катерина Туманова

    Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания представляют наибольшую угрозу для продолжительности жизни людей, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Первое – сердечно-сосудистые, второе – идет онкология, третье – эндокринные. Это те группы заболеваний, целые направления, которые и годы жизни забирают, и самая высокая смертность в этих группах», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    Фундаментом развития этих заболеваний академик назвал перенесенный грипп, COVID-19 и другие респираторные заболевания.

    Он подчеркнул, что здравоохранение влияет на продолжительность жизни лишь на 20%. Остальное зависит от человека: его двигательной активности, питания и вакцинации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр здравоохранения Мурашко сообщил о лидерстве сердечно-сосудистых заболеваний в структуре смертности населения России.

    В сентябре Онищенко заявил о росте случаев деменции в России из-за увеличения продолжительности жизни и улучшения диагностики. Он также спрогнозировал увеличение числа пациентов с кардиологическими, онкологическими и эндокринологическими заболеваниями из-за малоподвижного образа жизни и стрессов.

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    29 октября 2026, 07:52 • Новости дня
    Директора московской клиники обвинили в шести эпизодах мошенничества

    Директору московской клиники вменили шесть эпизодов мошенничества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директору столичной частной клиники «Медлайн» Олегу Генералову предъявлено обвинение в шести эпизодах мошенничества и четырех эпизодах неправомерного оборота средств платежей.

    Руководителю столичной частной клиники «Медлайн» Олегу Генералову вменяют шесть эпизодов мошенничества и четыре случая неправомерного оборота средств платежей, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

    Уголовное дело связано с обманом родителей, чьи дети страдают расстройством аутистического спектра и другими тяжелыми неврологическими заболеваниями. Как сообщали в столичном главке Следственного комитета, с декабря 2017 года директор и врач клиники целенаправленно искали такие семьи.

    Пользуясь отчаянием родителей, фигуранты вводили их в заблуждение по поводу лечения и навязывали оплату дорогостоящих услуг и препаратов. В дальнейшем злоумышленники отмывали полученные деньги через подставные банковские карты.

    Генералов был арестован в Москве в августе. Ранее суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководителя медицинского учреждения арестовали по делу о навязывании дорогостоящих процедур семьям пациентов.

    Также директора и врача частного медицинского центра задержали по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью.

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    29 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Российские ученые создали препарат для лечения агрессивного рака груди

    В Томске создали новый радиофармпрепарат для борьбы с раком молочной железы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В НИИ онкологии Томского НИМЦ сообщили о завершении доклинических испытаний нового таргетного радиофармпрепарата для диагностики и терапии агрессивного рака молочной железы.

    Специалисты НИИ онкологии Томского НИМЦ в сотрудничестве с другими научными организациями разработали средство для направленной доставки радиоактивных изотопов непосредственно в раковые клетки, пишет РИА «Новости».

    «Завершена доклиника. Препарат запатентован, патент принадлежит Томскому политехническому университету. Мы очень рассчитываем, что появятся инвесторы, которые помогут нам его довести до клинического применения и до регистрации для клинического использования», – сообщил замдиректора НИИ онкологии Томского НИМЦ Владимир Чернов.

    По его словам, в случае успеха разработка станет вторым в мире таргетным препаратом для лечения рака груди после средства, появившегося в 1997 году. Основная сложность ядерной медицины заключается в создании специальных молекул, которые накапливаются исключительно в опухоли или ее окружении, не затрагивая здоровые ткани.

    Ученый отметил, что диагностическая часть препарата уже показала хорошие результаты в клинике. Этот этап позволяет убедиться в точном накоплении молекулы в очаге заболевания, после чего на опухоль можно воздействовать терапевтически с помощью того же вектора доставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе партия «Единая Россия» взяла под особый контроль бесперебойное обеспечение онкологических пациентов необходимыми лекарствами во всех регионах страны.

    Ранее российские специалисты разработали новейшее радиофармацевтическое лекарственное средство для борьбы с онкологическими заболеваниями печени.

    До этого следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нарушений при закупках лекарств для пациентов онкологического диспансера в Пензенской области.

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    30 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    В пяти регионах России зафиксировали вспышку мышиной лихорадки

    В пяти регионах России мышиной лихорадкой заразились свыше 1,5 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    Симптомы мышиной лихорадки выявили у более чем 1,5 тыс. жителей в нескольких субъектах России на фоне осенней миграции грызунов к человеческому жилью.

    Случаи заболевания зафиксировали у 1512 человек в Нижегородской и Саратовской областях, Башкортостане, Татарстане и Удмуртии. Осенний всплеск заболеваемости связан с миграцией мышей с полей ближе к домам в поисках тепла, передает Ura.ru со ссылкой на Shot.

    Инфекция передается при вдыхании пыли с частицами выделений грызунов или прикосновении к зараженным поверхностям во время уборки на дачах и придомовых территориях. Инкубационный период болезни может достигать одного месяца.

    У пациентов наблюдается резкое повышение температуры до 39–40 градусов, ломота в мышцах, головная боль, боли в животе и пояснице, а также покраснения на верхней части тела. В тяжелых случаях лихорадка приводит к нарушению работы почек и требует лечения в стационаре.

    Вакцины от мышиной лихорадки в России нет. Врачи советуют использовать маску при уборке, тщательно мыть руки и не трогать гнезда, помет или мертвых особей голыми руками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о выявлении в России более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 за прошедшую неделю.

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    31 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Минздрав разработал стандарт лечения мозолей с помощью лазера и мочевины

    Минздрав подготовил новый стандарт амбулаторного лечения мозолей

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство здравоохранения России подготовило проект стандарта медицинской помощи взрослым при мозолях, включающий применение лазера и препаратов с мочевиной.

    Проект приказа ведомства предусматривает использование электрокоагуляции, лазерного удаления пораженных тканей кожи и препаратов с мочевиной, передает РИА «Новости».

    «Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при мозолях и омозолелостях (диагностика и лечение) согласно приложению», – говорится в документе.

    Помощь будет оказываться амбулаторно и в плановой форме. Средняя продолжительность лечения составит 39 дней. Для диагностики пациентам потребуется пройти осмотр у врача-дерматовенеролога и сдать микробиологическое исследование на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам.

    Также предусмотрены консультации хирурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт предупредила об опасности постоянного ношения кроссовок. Специалисты посоветовали выбирать кроссовки с амортизирующей подошвой для безопасной ходьбы. Остеопат Дмитрий Симкин предупредил об опасности обуви с тонкой подошвой для поясницы.

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    31 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике мышиной лихорадки

    Роспотребнадзор: Своевременная уборка мусора защитит от мышиной лихорадки

    Tекст: Катерина Туманова

    Защита помещений от грызунов, хранение продуктов и воды в закрытых емкостях и своевременная уборка мусора помогут предотвратить заражение мышиной лихорадкой, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Для профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом необходимо защищать жилые и хозяйственные помещения от проникновения грызунов, хранить продукты и питьевую воду в плотно закрытых емкостях, своевременно убирать мусор и соблюдать гигиену рук», – заявили в ведомстве РИА «Новости».

    В Роспотребнадзоре отметили, что уборку помещений, где могли находиться грызуны, нужно проводить влажным способом с использованием дезинфицирующих средств, перчаток и респиратора. При появлении признаков заболевания после возможного контакта с животными следует незамедлительно обратиться к врачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор сообщил о наличии случаев заболевания мышиной лихорадкой в стране на фоне тенденции к снижению заболеваемости.

    Во вторник в России выявили более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю. Роспотребнадзор также сообщил о выявлении лихорадки Зика у вернувшейся с Бали россиянки.

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    29 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Российский тест на вирус Эболы успешно показал себя в Уганде

    Попова: Мобильные лаборатории Роспотребнадзора работают в 11 странах Африки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия является лидером в организации эпидемиологического надзора, а отечественные мобильные лаборатории уже работают в 11 странах Африки.

    Глава ведомства выступила на сессии Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. «Россия сегодня очень уверенно идет вперед и является лидером в части организации эпидемиологического надзора. У нас есть генетический эпидемиологический надзор, у нас есть иммунологический эпидемиологический надзор. И у нас очень быстрые меры реагирования», – сказала Попова РИА «Новости».

    По ее словам, Россия делится технологиями и обучает зарубежных специалистов, в первую очередь из стран Африки, чтобы они могли самостоятельно выявлять и купировать риски распространения инфекций. В настоящий момент российские мобильные лаборатории работают в 11 африканских государствах.

    Особое внимание Попова уделила вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), назвав рост заболеваемости большой мировой проблемой. При этом она высоко оценила усилия соседней Уганды по локализации инфекции и недопущению повторных заносов заболевания.

    Глава Роспотребнадзора также добавила, что российский тест на вирус Бундибуджио, вызывающий лихорадку Эбола, успешно показал себя в Уганде. Третья в истории вспышка заболевания в ДРК началась в апреле 2026 года, число подтвержденных случаев превысило 9,9 тыс., от болезни скончались более 4,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о передаче африканским странам 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.

    Глава государства отметил помощь российских врачей жителям континента в борьбе с холерой и новым штаммом Эболы.

    Ранее Попова заявила о завершении клинических испытаний отечественных препаратов для защиты от смертельно опасных лихорадок.

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    31 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал мифом многолетнее действие прививки от гриппа

    Роспотребнадзор опроверг миф о многолетней защите прививки от гриппа

    Tекст: Катерина Туманова

    Самым частым заблуждением о вакцинации от гриппа является мнение, что одной прививки хватает на несколько лет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «Самым частым заблуждением является мнение о том, что одной вакцинации хватит на несколько лет», – сообщили в Роспотребнадзоре РИА «Новости», отметив необходимость ежегодной прививки из-за постоянной изменчивости вируса.

    В ведомстве также развеяли миф о возможности заболеть гриппом в результате вакцинации. Современные препараты содержат неживой вирус, а только его фрагменты, на которые в организме формируется иммунный ответ.

    Небольшое повышение температуры тела или слабость могут быть обычной временной реакцией организма на прививку. Сделать ее можно бесплатно в поликлинике по месту жительства после обязательного осмотра у медицинского работника и измерения температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роспотребнадзоре сообщили о необходимости прохождения осмотра у врача перед вакцинацией от гриппа.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о сохранении иммунитета после прививки от гриппа только в течение одного эпидемиологического сезона.

    Академик РАН Геннадий Онищенко объяснил способность вируса гриппа легко мутировать и обходить приобретенный годом ранее иммунитет.

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    29 октября 2026, 07:16 • Новости дня
    Служба санитарной авиации спасла более 10 тыс. пациентов с начала года

    Ростех: Служба санитарной авиации эвакуировала более 10 тыс. пациентов за год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» сообщила, что с начала года Национальная служба санитарной авиации выполнила более 8 тыс. эвакуаций и доставила в больницы свыше 10 тыс. пациентов из более чем 50 регионов страны.

    С начала 2026 года пилоты Национальной службы санитарной авиации (НССА) вместе с медиками выполнили свыше 8 тыс. эвакуаций. Вертолеты доставили в медицинские учреждения более 10 тыс. пациентов из полусотни регионов страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    Чаще всего врачи оказывали помощь людям с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, таких пациентов оказалось свыше 5 тыс. человек. Около 2,5 тыс. эвакуированных получили тяжелые травмы и ранения.

    Отдельное внимание служба уделяет помощи детям и будущим матерям. За указанный период вертолеты эвакуировали около 2 тыс. детей, в том числе более 300 младенцев возрастом до одного года, а также свыше 550 беременных женщин. Оснащение бортов позволяет оказывать необходимую помощь прямо в воздухе. В частности, в Приморском крае во время экстренной транспортировки женщины на борту вертолета Ми-8 врачи приняли роды, на свет появился здоровый мальчик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее госкорпорация «Ростех» сообщила о применении робототехнического комплекса «Депеша» для эвакуации раненых в зоне специальной военной операции.

    Также пресс-служба Ростеха рассказала об использовании электромотоциклов «Иж-Эндуро» для эвакуации бойцов с поля боя.

    Концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80.

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    31 октября 2026, 05:34 • Новости дня
    Врач предупредила об опасности «лечения» рака уксусом и содой

    Врач Григорьева предупредила об опасности применения уксуса для лечения

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки вылечить рак с помощью концентрированного уксуса или соды могут привести к тяжелым ожогам и острой почечной недостаточности, сообщила врач по медицинской профилактике КГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», эксперт Народного фронта Татьяна Григорьева.

    В Сети активно распространяются псевдонаучные советы блогеров без медицинского образования, которые предлагают «защелачивать» организм или выжигать опухоль экстремальными дозами кислот, передает ТАСС.

    «Но на практике регулярный прием неразведенного или концентрированного уксуса разрушает слизистую оболочку пищевода и желудка. Это провоцирует внутренние кровотечения, перфорацию (прободение) органов и некроз тканей», – предупредила Григорьева.

    Она добавила, что избыток кислоты нарушает кислотно-щелочной баланс крови. В результате организм пытается компенсировать ущерб за счет почек и легких, что приводит к системной токсичности и полиорганной недостаточности.

    Врачи подчеркивают, что следование подобным рекомендациям оборачивается тяжелыми осложнениями и смертью пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разрешили применение новой вакцины от рака кишечника. Российский ученый представил новые препараты для химиотерапии рака.

    В НИИ онкологии Томского НИМЦ сообщили о завершении доклинических испытаний радиофармпрепарата для терапии рака молочной железы.

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    30 октября 2026, 07:10 • Новости дня
    Спрос на тыкву в России резко вырос на фоне моды на здоровое питание

    Продажи тыкв в России увеличились на 66% в первой половине октября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В период с 1 по 20 октября реализация тыкв в отечественных торговых сетях увеличилась на 66% по сравнению с аналогичным периодом сентября благодаря растущему тренду на здоровый образ жизни.

    В первой половине октября спрос на тыкву в супермаркетах Х5 подскочил на 66% по сравнению с первыми неделями сентября, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что по сравнению с прошлым годом штучные продажи увеличились на 17%. Аналитики связывают такую динамику с трендом на здоровый образ жизни: потребители активно включают овощ в свой рацион в качестве источника клетчатки, витаминов и минералов. Особенно заметен рост интереса к очищенной тыкве, продажи которой выросли в 2,3 раза в годовом выражении.

    Ключевыми регионами поставок в 2026 году стали юг России, а также Московская, Калужская и Воронежская области. В ответ на предпочтения покупателей ритейлеры начали вводить в ассортимент товары с добавлением овоща, включая протеиновое мороженое и сосиски с тыквой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова посоветовала добавить в осенний рацион тыкву для укрепления иммунитета.

    Также в стране повысился спрос на сидр и ликеро-водочные напитки.

    Кроме того, российские ритейлеры отметили сохранение доли отечественных овощей в крупных магазинах на уровне 90%.

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