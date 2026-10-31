В ДТП с участием пяти машин в Татарстане пострадали пять человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Альметьевском районе Татарстана произошло массовое ДТП. 35-летний водитель автомобиля ГАЗ, по предварительным данным, не соблюдал безопасный боковой интервал и столкнулся с Hyundai, после чего выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилями Volkswagen, Geely, Kia и Renault, сообщает Госавтоинспекция региона.

В результате аварии пострадали пять человек. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Лаишевском районе Татарстана на трассе М-12 «Восток» грузовик врезался в стоявший на обочине автобус.

В августе крупная авария с участием пассажирского транспорта в Алексеевском районе Татарстана стала причиной госпитализации 11 человек. А в апреле в Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием Lada Granta и трактора с прицепом.