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    31 октября 2026, 14:42 • Новости дня

    Прилучный подал в суд на продавцов товаров со своим изображением

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Актер Павел Прилучный подал шесть судебных исков к индивидуальным предпринимателям с требованием прекратить продажу на маркетплейсах товаров со своим изображением.

    Судебные претензии касаются незаконного использования товарного знака «Павел Прилучный» на онлайн-площадках, пишет РИА «Новости».

    «Предметом исков является изъятие товаров из оборота, уничтожение контрафактной продукции и требование прекратить незаконное использование изображения актера и товарного знака «Павел Прилучный»», – заявила адвокат артиста Оксана Даниелова.

    Сейчас дела находятся на этапе истребования доказательств. Материальные требования к ответчикам будут заявлены после получения судом сведений о продажах и размере вырученных средств. Основной задачей исков названо пресечение недобросовестных действий продавцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин подал иск к мебельной фабрике, интернет-магазину и банку за незаконное использование изображения артистки.

    А в июле суд запретил двум индивидуальным предпринимателям продавать маски с изображением Никиты Джигурды.

    29 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Актрису Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной
    Актрису Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина признана неизлечимо больной, ей присвоили паллиативный статус.

    Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина признана неизлечимо больной, ей присвоен паллиативный статус, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.

    Состояние 88-летней актрисы ухудшается. С середины октября она находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

    Федосеева-Шукшина известна зрителям по ролям в фильмах «Они сражались за Родину», «Вам и не снилось», «Мертвые души», «12 стульев» и многим другим картинам, ставшим классикой советского кинематографа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина заявила, что ее мать находится в сознании и не вводилась в медикаментозную кому.

    В середине месяца актрису доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем.

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    29 октября 2026, 23:14 • Новости дня
    Умер известный по фильмам «Люди Икс» и «Звездный путь» актер Патрик Стюарт

    Умер сыгравший профессора Ксавьера и капитана Пикара актер Патрик Стюарт

    Умер известный по фильмам «Люди Икс» и «Звездный путь» актер Патрик Стюарт
    @ Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Английский актер Патрик Стюарт, наиболее известный по ролям капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь» и профессора Чарльза Ксавьера в фильмах «Люди Икс», скончался в возрасте 86 лет.

    Патрик Стюарт умер в среду в своем доме в Лос-Анджелесе, пишет Variety. Согласно заявлению в аккаунте актера в соцсетях, перед смертью он непродолжительное время страдал от болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.

    Стюарт исполнял роль Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение» с 1987 по 1994 год, а также в фильмах «Звездный путь: Поколения», «Звездный путь: Первый контакт», «Звездный путь: Восстание» и «Звездный путь: Возмездие».

    Роль профессора Ксавьера актер сыграл в фильмах «Люди Икс», «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Росомаха: Бессмертный» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник портал TMZ сообщил о смерти американского актера Уолтера Кенига, известного по роли Павла Чехова в сериале «Звездный путь».

    В августе из-за тяжелых последствий заболевания ушла из жизни исполнительница роли в фильме «Человек-паук» филиппинская актриса Мэри Ривера.

    Звезда сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» Питер Генри Шредер ушел из жизни на 91-м году во Флориде.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    30 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певица Кристина Орбакайте не намерена обращаться в правоохранительные органы из-за появления надписей на заборе ее дома в Подмосковье, сообщила помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

    Разрисованный граффити в Подмосковье особняк оказался домом певицы Кристины Орбакайте. Обращаться в полицию по этому поводу собственница не планирует, сообщила ТАСС помощница матери Орбакайте, певицы Аллы Пугачевой, Елена Чупракова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили о том, что в пятницу неизвестные оставили надпись на заборе дома певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Малые Бережки.

    В августе знаменитый замок Пугачевой в деревне Грязь хотели переоборудовать под торговую галерею для продажи мебели и картин.

    В июле Алла Пугачева уступила свою роскошную квартиру на побережье Атлантического океана Кристине Орбакайте за один доллар.

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    28 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    В РПЦ предложили заявившей о «порче» Долиной обратиться к духовнику

    В РПЦ посоветовали Долиной обратиться к духовнику

    В РПЦ предложили заявившей о «порче» Долиной обратиться к духовнику
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал заявление народной артистки России Ларисы Долиной про «порчу» мракобесием и призвал решать духовные проблемы в диалоге с духовником.

    «Если человек имеет духовные проблемы, то их надо решать в диалоге с духовником, а не с федеральными СМИ», – приводит РИА «Новости» слова Кипшидзе. По его мнению, «подобное мракобесие является совершенно неуместным в публичном пространстве».

    Ранее Долина рассказала, что из-за большого количества негатива в ее адрес у нее возникло ощущение, будто на нее «наслали порчу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду юристы Ларисы Долиной начали круглосуточную проверку мемов и коллажей с участием артистки на предмет оскорблений.

    Во вторник осужденные за мошенничество с квартирой певицы Анжела Цырульникова и Андрей Основа обжаловали иск Ларисы Долиной на сумму более 114 млн рублей.


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    30 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Вышел первый военный сериал по сценарию участника СВО

    В онлайн-кинотеатрах вышел первый сериал по сценарию участника спецоперации

    Вышел первый военный сериал по сценарию участника СВО
    @ Кадр из фильма "Обратная сторона медали"

    Tекст: Вера Басилая

    В онлайн-кинотеатрах Premier и Okko состоялась премьера военного сериала «Обратная сторона медали», сценарий которого написан на основе реальных историй участника специальной военной операции Николая Сидорова.

    «Обратная сторона медали» показывает фронтовую жизнь глазами ее непосредственного свидетеля. Главные герои – трое новобранцев Хазар, Гимли и Сова – учатся военному делу перед отправкой на линию боевого соприкосновения, сообщили создатели сериала.

    Режиссером сериала выступил Олег Фомин, роли исполнили Владимир Епифанцев, Андрей Фролов, Александр Головин, Мирослава Михайлова, Александр Лойе, Александр Михайлов, Гурам Баблишвили и другие. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

    Сериал прежде всего обращен к военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, участникам СВО. В процессе работы над проектом Фомин регулярно общался с ними, чтобы точно отразить на экране узнаваемые типажи, солдатскую мудрость, характерный армейский юмор и детали фронтовой жизни.

    «После долгих разговоров с бойцами, прошедшими через военные действия, для меня было важно показать на экране, что герои СВО – это обычные люди. Мужчины, которые выполняют свой долг. Чтобы зрители погрузились в ту атмосферу, в ту реальность, в которой находятся наши ребята там. Без приукрашивания и ложного пафоса», – заявил Фомин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце народный артист РСФСР Никита Михалков начал работу над сценарием нового фильма. Весной актер Стивен Сигал сообщил о съемках документального фильма про Донбасс.

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    29 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Прах актера Романа Попова развеяли над Черным морем
    Прах актера Романа Попова развеяли над Черным морем
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В годовщину смерти актера Романа Попова его прах развеяли над Черным морем в соответствии с его последней волей, сообщили в окружении артиста.

    Часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА «Новости».

    Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», скончался 28 октября 2025 года в возрасте 40 лет от осложнений после химиотерапии. У актера в 2018 году диагностировали рак мозга, а в августе 2025 года произошел рецидив.

    У Попова осталось трое детей: 15-летний сын и две дочери 13 и шести лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник портал TMZ сообщил о смерти американского актера Уолтера Кенига, сыгравшего Павла Чехова в сериале «Звездный путь».

    В июне стало известно о кончине британского актера Дэвида Дейкера, известного по сериалу «Доктор Кто».

    В апреле представитель семьи актера и режиссера Сергея Быстрицкого назвал причиной его смерти онкологическое заболевание.

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    30 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Дом Пугачевой в Подмосковье исписали граффити

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Неизвестные оставили надпись на заборе дома певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Малые Бережки.

    На заборе особняка артистки оставили надпись «Офис Моссада в РФ», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Пугачева вместе с детьми уехала из России в Израиль в октябре 2022 года. В ноябре 2023 года певица возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего вновь покинула страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российская певица Алла Пугачева вместе с дочерью Лизой посетила концерт солиста группы Modern Talking Томаса Андерса на Кипре.

    В августе знаменитый замок артистки в деревне Грязь хотели переоборудовать под торговую галерею для продажи мебели и картин.

    В июле источник сообщил об отказе Пугачевой посещать Россию в ближайшее время.

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    31 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Латвия бессрочно запретила въезд Собчак и Богомолову

    Власти Латвии навсегда закрыли въезд в страну Собчак и Богомолову

    Латвия бессрочно запретила въезд Собчак и Богомолову
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для российской журналистки Ксении Собчак и ее супруга, режиссера Константина Богомолова.

    Журналистку Ксению Собчак и ее супруга, режиссера Константина Богомолова включили в список нежелательных лиц для посещения Латвии без уточнения конкретных причин. Соответствующее решение было принято на основании местного законодательства, пишет РБК.

    «В соответствии с частью третьей статьи 104 Закона об иммиграции я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределенный срок запретила им въезд в Латвию», – сообщила глава МИД Латвии Байба Браже.

    Упомянутая статья латвийского закона об иммиграции позволяет запрещать иностранцам въезд в страну, при этом окончательное решение принимает глава министерства иностранных дел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Латвии Байба Браже запретила въезд в страну российскому хоккеисту Александру Овечкину.

    Летом власти Латвии внесли украинских юмористов из дуэта «Кролики» Владимира Данильца и Владимира Моисеенко в список нежелательных лиц.

    В прошлом году въезд на латвийскую территорию запретили российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерины Андреевой.

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    29 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    В кинотеатрах стартовал показ исторической драмы «Рождение империи»
    В кинотеатрах стартовал показ исторической драмы «Рождение империи»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг на большие экраны выходит масштабная историческая драма «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России.

    Действие картины охватывает первую четверть XVIII века – от возвращения Петра из Великого посольства до Полтавской битвы, ставшей переломом в Северной войне и предшествовавшей провозглашению Российской империи.

    В центре сюжета – крупные исторические события и военные кампании, политические преобразования и личность Петра I. Авторы фильма уделили внимание человеческой стороне биографии государя, показав его отношения с ближайшими сподвижниками, разочарования, предательства и любовь.

    Особое внимание создатели картины уделили воссозданию исторической эпохи и постановке батальных сцен. Съемки проходили в Петербурге, Москве, Ленинградской и Тульской областях, где для реконструкции Полтавской битвы построили исторические декорации – деревни, укрепления, землянки, часовни и полевую ставку Петра I. В сражениях участвовали профессиональные каскадеры, часть реквизита изготавливали специально для фильма.

    Режиссером картины выступил Андрей Кравчук, ранее снявший исторические фильмы «Адмиралъ», «Викинг» и «Союз Спасения». Петра I сыграл Александр Горбатов, роль его соратника Александра Меншикова исполнил Милош Бикович, в фильме также снялись Юлия Пересильд, Виктор Добронравов, Сергей Гармаш и другие актеры.

    Картина выходит в прокат в канун 305-й годовщины провозглашения Российской империи: 22 октября (2 ноября по новому стилю) 1721 года Петр I принял титул императора Всероссийского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил создателей исторической драмы «Рождение империи» и выразил надежду, что фильм увидят как можно больше зрителей.

    «Думаю, что это настоящее произведение искусства. Игра актеров заслуживает всяческих похвал – первое. Второе – я почему говорю, что это настоящее произведение искусства? Это погружает в эпоху, чувствуешь себя участником всех происходящих событий. Всё это сделано, знаете, очень качественно. И хочу поблагодарить артистов и творческую группу, режиссёрскую – всех, кто работал над картиной, – за эту работу и выразить надежду, что посмотрят как можно больше зрителей. Уверен, люди получат удовольствие», – заявил глава государства.

    Он предложил рассмотреть возможность бесплатных показов качественного исторического кино, объективно и полно отражающего историю России.

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    29 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Участницу «Евровидения–2010» Еву Ривас внесли в базу украинского «Миротворца»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскую и армянскую поп-певицу Еву Ривас внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец».

    Участница «Евровидения–2010» оказалась в списке ресурса под настоящим именем – Валерия Решетникова-Цатурян, передает РИА «Новости». Авторы сайта обвиняют певицу в нарушении государственной границы Украины и участии в антиукраинских мероприятиях.

    Поводом для внесения в базу стали ее регулярные посещения Донецка и Луганска, а также выступления перед российскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российская экстрасенс Аделина Панина попала в базу «Миротворца» из-за предсказания о провале ВСУ.

    В тот же день на сайте опубликовали данные актера Павла Гайдученко и участника КВН Александра Журина.

    Во вторник в базу включили депутата Европейского парламента от Словакии Юдиту Лашшакову.

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    29 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Смерть актрисы Хайден Панеттьери от наркотиков признали несчастным случаем

    Daily Mail: Смерть Хайден Панеттьери от передозировки признана несчастным случаем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Смерть 36-летней актрисы Хайден Панеттьери от передозировки наркотиков признана несчастным случаем, полиция закрыла расследование.

    Об этом сообщил полицейский департамент Гринвилла спустя два месяца после кончины звезды, пишет The Daily Mail. «Основываясь на заключении судмедэксперта и результатах расследования, смерть Хайден Панеттьери была признана несчастным случаем», – заявили в полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Управление по борьбе с наркотиками подключилось к выяснению обстоятельств внезапной остановки сердца актрисы.

    Украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал уход из жизни голливудской кинозвезды Хайден Панеттьери.

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    30 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Лерчек попросила у суда разрешения на выезд в Китай для лечения рака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), страдающей раком желудка четвертой стадии, обратилась в суд с ходатайством о разрешении на ее выезд в Китай для прохождения лечения, сообщил адвокат Константин Третьяков.

    «Валерия получила официальное приглашение на лечение от клиники из Китая, мы перевели его на русский язык и заверили у нотариуса, сегодня подали в суд ходатайство с просьбой разрешить ей выезд за границу», – заявил Третьяков РИА «Новости».

    В четверг тренер по танцам Луис Сквиччиарини, отец четвертого ребенка Чекалиной, сообщил в соцсетях о том, что Чекалиной назначили повторный курс химиотерапии из-за сильных болей. Ранее она уже завершила один курс, однако источник из ее окружения сообщал, что таргетную терапию ей придется проходить пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лерчек уже обращалась в суд с подобной просьбой.

    Ранее блогер сообщила о планах получения разрешения на выезд.

    До этого врачи обнаружили у Валерии Чекалиной прогрессирование рака.

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    30 октября 2026, 03:28 • Новости дня
    Вице-губернатор Петербурга Пиотровский стал главой совета директоров «Ленфильма»

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что его избрали председателем совета директоров киностудии «Ленфильм», акции которой перешли в собственность города.

    «Сегодня меня избрали председателем Совета директоров киностудии. Мы продолжаем её финансовое оздоровление. Будем снимать хорошее кино и воспитывать новые кадры для индустрии», – написал Пиотровский в «Максе».

    Он добавил, что в 2026 году Петербург поддержал съемки двух больших художественных картин, в том числе «Лавр» по роману Евгения Водолазкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче всех акций «Ленфильма» из федеральной собственности Петербургу.

    В феврале губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о пользе перехода акций киностудии «Ленфильм» в собственность города для начала работ по ремонту и реставрации ее исторических зданий.

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    30 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Мосгорсуд утвердил штраф Моргенштерну за нарушение закона об иноагентах

    Tекст: Вера Басилая

    Московский городской суд оставил в силе постановление о штрафе в 40 тыс. рублей рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен в список иноагентов) за несоблюдение требований законодательства об иностранных агентах.

    Мосгорсуд признал законным решение районного суда, который в августе оштрафовал Моргенштерна на 40 тыс. рублей, передает РИА «Новости». «Оставить постановление без изменения, а жалобу без удовлетворения», – говорится в карточке дела.

    В августе Савеловский суд Москвы назначил этот штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Это третий подобный штраф рэпера и первый после заочного приговора по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента.

    В апреле мировой суд заочно признал Моргенштерна виновным в уклонении от обязанностей иноагента и оштрафовал на 7 млн рублей. Причиной стало то, что артист продолжал публиковать материалы без маркировки иноагента после двух административных взысканий. В июне апелляционная инстанция увеличила сумму этого штрафа до 8,2 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Савеловский суд Москвы удовлетворил иск о снятии с регистрационного учета Алишера Моргенштерна.

    В прошлом месяце суд назначил дату рассмотрения заявления о лишении музыканта права пользования московской квартирой.

    Летом суд увеличил сумму штрафа музыканту и запретил ему администрировать сайты в течение трех лет.

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    30 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Объявлен прием заявок на IV Национальную кинопремию «Герои большой страны»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прием заявок на IV Национальную кинопремию «Герои большой страны», которая во второй раз пройдет в Национальном центре «Россия», стартует 1 ноября и продлится до Дня Героев Отечества.

    Заявки от создателей игровых, документальных и анимационных проектов будут принимать до 9 декабря, а форум и церемония награждения победителей запланированы на 10–11 марта 2027 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. О старте приема работ объявили на пресс-конференции в ТАСС.

    «В России немало жителей, которых по праву можно назвать героями», – заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, председатель жюри кинопремии Артем Жога. Он отметил, что номинации этого года отражают стремление ценить разные проявления подвига, включая достижения участников спецоперации, ученых и строителей.

    Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что награда посвящена героям нашего времени, которые вдохновляют окружающих своим примером. Заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина предложила учредить номинацию для адаптированных под современного зрителя классических картин и показывать фильмы победителей на федеральных телеканалах.

    Генеральный продюсер премии Михаил Чурбанов добавил, что отбор номинантов пройдет с участием молодежи. Награда вручается за проекты, транслирующие традиционные ценности и формирующие положительный образ героя.

    Ранее в онлайн-кинотеатрах вышел первый сериал по сценарию участника спецоперации.

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