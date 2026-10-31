Tекст: Тимур Шайдуллин

Судья Анна Корвин-Петровская на данный момент фактически руководит Конституционным судом Польши. Именно она дает и публикует распоряжения по деятельности и полномочиям инстанции, отмечает РИА «Новости».

Она издала распоряжение о немедленном отстранении от должности председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского, объявив о переходе руководства к ней. Также она аннулировала все выданные ранее по линии суда доверенности.

Кроме того, по распоряжению Корвин-Петровской сотрудникам суда велели не приходить на работу. Им рекомендовано выполнять свои задачи дистанционно на фоне повышенного риска нарушений общественного порядка вблизи учреждения. При этом сохраняется оплата труда, однако работа приемной и канцелярии инстанции приостановлена.

Политический кризис обострился после попытки правительства премьер-министра Польши Дональда Туска отстранить руководство суда. Министр юстиции и генпрокурор Польши Вальдемар Журек потребовал снять со Свенчковского и Соханьского неприкосновенность для привлечения к уголовной ответственности за препятствование правосудию.

На официальной странице суда в соцсетях назвали происходящее незаконным захватом учреждения, подчеркнув отсутствие у Корвин-Петровской полномочий. Президент Польши Кароль Навроцкий прервал заграничный визит, прибыл в здание суда в Варшаве и созвал срочное совещание политических сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция заблокировала Конституционный суд Польши в условиях беспрецедентного политического кризиса.

Политолог-полонист Станислав Стремидловский назвал сложившуюся ситуацию выгодной для обеих сторон конфликта. А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о повторении в Варшаве незаконных методов украинских властей.