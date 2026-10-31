Премьер Канады Карни поддержал звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

Politico: Премьер Канады Карни одобрил звонок Стубба и Стере Путину

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о поддержке президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере после их телефонного разговора с Владимиром Путиным, передают «Вести» со ссылкой на интервью политика Politico.

«Иногда лучше проводить такие прямые переговоры на уровне лидеров. Так что в этом плане все в порядке. И, возможно, это будет конструктивно», – сказал Карни.

При этом глава канадского правительства отметил неизменность решимости участников так называемой коалиции желающих в вопросе оказания поддержки Украине.

Телефонная беседа Путина со Стере и Стуббом состоялась 27 октября. В Кремле сообщили, что президент России поделился оценкой ситуации в зоне украинского конфликта и напомнил о его первопричинах, а также обсудил вопросы безопасности на севере Европы и в регионе Балтийского моря.

Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Владимиру Путину по просьбе Киева для организации отдельного канала связи Европы с Москвой. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о рассказе российского лидера зарубежным коллегам о первопричинах конфликта на Украине.

Переговоры Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди руководителей европейских стран.