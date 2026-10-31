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    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
    31 октября 2026, 14:22 • Новости дня

    Суд арестовал командира Ленинградской военно-морской базы за взятки

    Командир ЛенВМБ Суглобов арестован при получении взятки в 1,5 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гарнизонный военный суд заключил под стражу командира Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота Алексея Суглобова и начальника морской инженерной службы Алексея Ионова по делу о взятках.

    Командир ЛенВМБ Алексей Суглобов и начальник инженерной службы учреждения Минобороны Алексей Ионов арестованы по делу о взятках. Суглобова, который возглавил базу в конце 2025 года, силовики задержали с поличным 21 октября на одной из улиц Кронштадта в момент получения 1,5 млн рублей. Об этом пишет «Фонтанка».

    Военно-следственный комитет по Ленинградскому военному округу возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Начальнику инженерного ведомства Ионову вменяют аналогичный состав преступления.

    По версии следствия, с конца 2025 года фигуранты систематически получали деньги от бизнесменов за покровительство и незаконную передачу территории ЛенВМБ в коммерческое пользование. Отмечается, что на землях военного городка в Ломоносове застройщики нелегально добывали песок и щебень, а в образовавшиеся котлованы коммерсанты сбрасывали строительный мусор для экономии на утилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова задержали в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере.

    В прошлом месяце сотрудник жилищно-коммунальной службы Игорь Шеметов стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной добычи криптовалюты в помещениях Министерства обороны.

    В апреле правоохранительные органы задержали в Подмосковье руководителя строительной организации по подозрению в присвоении крупной суммы при выполнении работ по контракту Минобороны.

    31 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами

    Welt: Немецкий концерн Rheinmetall признал провал испытаний зенитных комплексов

    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
    @ Uwe Koch/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал неудовлетворительными результаты испытаний зенитных комплексов Skyranger в Швеции с участием украинских операторов.

    Комплексы Skyranger пока не достигли необходимого уровня, заявил представитель концерна, пишет Welt am Sonntag.

    Испытания проводились с участием украинских операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    Также представитель Rheinmetall отметил возможную задержку поставок бундесверу 123 колесных бронетранспортеров Boxer на 11 месяцев, возложив часть ответственности за срыв сроков на заказчика из-за его сложной организационной структуры. Бундесвер заказал БТР за 2,7 млрд евро для замены легких боевых машин Wiesel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    В воскресенье Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке концерном поставки четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Ранее Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger.

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    31 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Военнослужащий рассказал о новой тактике применения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новую тактику использования беспилотников, подвешивая их на линиях электропередачи, сообщил военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон.

    По словам Софона, беспилотники противника виснут на проводах ЛЭП вдоль дорог и маршрутов, ожидая цели.

    «Зачастую цель – это грузовые машины, на мобильные огневые группы стали тоже охотиться. Они автоматически активируются при обнаружении цели», – сообщил военнослужащий ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группировка войск «Север» применила новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники ВСУ в Харьковской области.

    В тот же день экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые ПУ дронов ВСУ в Днепропетровской области.

    Бойцы «Севера» уничтожили более 35 роботов-курьеров ВСУ в октябре.


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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    30 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Генштаб Белоруссии оценил обстановку на границе с Украиной

    Генштаб Белоруссии: Обстановка на границе с Украиной непростая, но стабильная

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый заявил, что обстановка на границе с Украиной остается непростой, но прогнозируемой и не переходит в кризисную стадию.

    По его словам, ситуация на южных рубежах республики не может быть полностью спокойной из-за вооруженного конфликта на территории соседней страны, передает РИА «Новости».

    «Обстановка остается непростой, но тем не менее прогнозируемой и стабильной», – сказал Белый в интервью телеканалу ОНТ. Обвинительная риторика Киева о возможных угрозах со стороны Минска связана с внутренними и внешними политическими процессами вокруг Украины, добавил он.

    Первый замминистра обороны отметил, что украинская сторона заминировала и перекопала местность в приграничье, а также подорвала мосты. Белоруссия регулярно фиксирует провокации, однако целенаправленных мер по эскалации со стороны Украины нет.

    Для адекватного реагирования на южном направлении Минск содержит группировку войск прикрытия, опираясь в основном на силы специальных операций. В Гомельской области также завершается формирование нового десантного соединения для защиты кризисных районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом главнокомандующий ВСУ сообщил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. В июне Владимир Зеленский пригрозил Минску применением силы. В мае украинские власти заявили о разработке плана действий из-за возможного наступления российских войск из Белоруссии.

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    30 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Госдепартамент одобрил продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Госдеп: США одобрили продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный департамент США согласовал возможную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot стоимостью 2,1 млрд долларов, о чем сообщил на своем сайте.

    «Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу иностранным военным правительству Украины для закупки ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) с сегментным усилением (MSE) и сопутствующего оборудования. Предполагаемая общая стоимость проекта составляет 2,1 млрд долларов, полностью финансируемых партнерами и союзниками», – сообщил Госдепартамент США.

    Для оплаты будут использованы средства Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также национальные фонды, обеспеченные кредитом Евросоюза на поддержку Украины. Американские средства в сделке не задействованы.

    В Госдепартаменте отметили, что продажа улучшит возможности Киева по противоракетной обороне. Главным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 26 октября обвинили Хегсета в задержке поставок Киеву ракет для Patriot.

    В сентябре Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны. Евросоюз одобрил исключение для приобретения украинскими властями комплектующих для систем Patriot за счет кредитных средств.

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    31 октября 2026, 07:35 • Новости дня
    «Северяне» под Харьковом узнали, как командиры ВСУ мотивируют солдат воевать

    ВС России узнали о методах мотивации солдат ВСУ под Харьковом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях и узнали, как командиры ВСУ борются с массовыми случаями членовредительства среди личного состава, пытающегося спастись от боев.

    «В 127 отмбр ВСУ командование бригады записывает военнослужащих, находящихся в госпиталях, как самовольно оставивших часть. Таким образом командиры пытаются бороться с массовыми случаями членовредительства среди личного состава, который отказывается идти на позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Харьковском направлении за сутки «Северяне" продвинулись на Липцовском направлении на двух участках по лесопосадкам. Общее продвижение составило до 300 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях идут ожесточенные стрелковые бои в районе Приколотного. Есть продвижение в районе Гарбузовки.

    В Черниговской области расчеты БПЛА «Герань» ударили по позициям 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ в районе Березна и Мена.

    В Сумском районе штурм-группы «Северян» с тяжелыми боями продвигаются в районе Хотени и Великой Рыбицы. В Шосткинском районе позиционные бои идут в районе поселения Коренек. В Краснопольском районе артиллерия и расчеты FPV разбили позиции ВСУ в направлении Турьи, поддерживая продвижение штурмовиков.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу операторы беспилотников «Северян» уничтожили более 35 наземных роботизированных комплексов ВСУ в Харьковской области. Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» применили новую тактику двойного удара для уничтожения техники ВСУ.


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    31 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    В рядах ВСУ выявили воюющих за Украину японских наемников

    Боец спецназа «Ахмат» сообщил о десятках японских наемников в ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил, что на стороне Вооруженных сил Украины воюет множество японских наемников, хотя начиналось все с нескольких десятков добровольцев.

    На стороне украинской армии воюет множество наемников из Японии, рассказал ТАСС военнослужащий спецназа «Ахмат», этнический японец с позывным Даня.

    «Сейчас тоже много, но, когда только началось СВО, 70 человек [воевали на стороне] Украины в добровольцах из Японии», – заявил боец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Генпрокуратура сообщила о заочном приговоре колумбийскому наемнику Франко Эдгару Маурисио Эспинозе к 13,5 года колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

    В четверг российские штурмовики взяли в плен двух иностранных наемников ВСУ в Днепропетровской области.

    При этом боец спецназа «Ахмат» Даня ранее сжег свой японский паспорт.

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    30 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Судан передал США доказательства контрабанды американского оружия с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Судана Мухиеддин Салем заявил, что власти республики передали Вашингтону документы об использовании в местном вооруженном конфликте американского оружия, прибывшего с Украины.

    Власти Судана предоставили американской стороне свидетельства применения поступивших с Украины вооружений, передает РИА «Новости». «В прошлом году я лично возглавлял делегацию, посетившую Вашингтон. Мы передали американской стороне многочисленные доказательства и документы, подтверждающие использование в Судане американского оружия, которое попало туда с Украины и других источников», – сказал Салем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем заявил о задержании и ликвидации участвовавших в вооруженном конфликте украинских снайперов.

    В четверг советник президента России Антон Кобяков заявил о резкой активизации украинских наемников в Африке в последние несколько лет.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил об использовании Западом украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле.


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    30 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Польша анонсировала получение первых дронов MQ-9B SkyGuardian

    Минобороны Польши заявило о получении в январе дронов MQ-9B SkyGuardian

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В январе польская армия получит на вооружение первый разведывательно-ударный беспилотник MQ-9B SkyGuardian, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Глава польского оборонного ведомства во время посещения 12-й авиабазы в Мирославце подчеркнул, что этот дрон станет самым крупным и дорогим из всех беспилотных аппаратов, которые в настоящий момент использует национальная армия, передает РИА «Новости».

    «В январе мы получим первого «Рипера» на баланс Войска Польского», – сообщил Косиняк-Камыш.

    Контракт на приобретение трех комплексов MQ-9B SkyGuardian стоимостью 310 млн долларов министерство обороны Польши заключило в декабре 2024 года. Ожидается, что новые аппараты заменят версию MQ-9A Reaper, которую Варшава арендует с февраля 2023 года.

    По данным министерства, на модернизацию инфраструктуры авиабазы в Мирославце власти уже направили около 250 млн долларов. Еще порядка 900 млн злотых планируется выделить на создание логистического центра для обслуживания аппаратов SkyGuardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польское оборонное предприятие PIT-Radwar заключило контракт на поставку датских радиолокационных систем для борьбы с беспилотниками.

    В начале месяца Владислав Косиняк-Камыш сообщил об успешном выводе на орбиту трех польских разведывательных спутников. Работы над собственным ударным дроном типа «Шахед» Польша завершила еще в марте.

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    31 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Военный эксперт: В ВСУ негласно разрешили расстреливать дезертиров

    Военный эксперт Марочко: В ВСУ негласно разрешили расстреливать дезертиров

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрешило солдатам убивать сослуживцев за попытки сбежать с позиций в Сумской и Харьковской областях, а также в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Ликвидация собственных побратимов в ВСУ – это уже распространенная практика на линии боевого соприкосновения. Такие случаи, о которых мне стало известно, зафиксированы в Сумской, Харьковской, Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике», – сказал Марочко ТАСС.

    Он уточнил, что Киев пытается скрывать случаи расправ над дезертирами, однако попавшие в плен украинские солдаты часто рассказывают о них.

    Ранее Марочко сообщал, что командование ВСУ ужесточило наказание за дезертирство из-под Орехова в Запорожской области и разрешило ликвидировать сослуживцев за попытки сбежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские силовые структуры сообщили о массовом дезертирстве солдат новосформированной бригады ВСУ в Сумской области.

    Дезертир ВСУ рассказал об отправке сослуживцев на верную смерть.

    Командир ВСУ пригрозил объявить дезертиром убежавшего из горящего блиндажа.

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    30 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Сотрудники украинского военкомата избили и похитили священника УПЦ

    Военкомы и полиция в Харькове избили и похитили священника канонической УПЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харькове сотрудники полиции и военные избили и похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и полиции в Харькове избили и похитили священника канонической УПЦ архимандрита Владимира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый казацкий».

    Отмечается, что архимандрит Владимир получил тяжелые травмы. Он пытался спрятаться на территории церкви, однако его схватили и начали избивать. Прихожане также пострадали, пытаясь защитить священнослужителя. Сейчас священник удерживается в помещении военкомата, и связаться с ним невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье похищенного в Киеве сотрудниками территориального центра комплектования священника канонической УПЦ Максима Костюченко отправили на учебный полигон в Черниговской области.

    В тот же день сотрудники военкомата в Чернигове мобилизовали протоиерея храма УПЦ Павла Товстогона.

    На прошлой неделе премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий с возможностью бронирования от призыва.

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    30 октября 2026, 20:23 • Новости дня
    У бывшего депутата из Волгограда конфисковали имущество на 500 млн рублей

    Суд конфисковал имущество экс-депутата Волгограда Зверева на 500 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего депутата городской думы Алексея Зверева стоимостью около 500 млн рублей.

    Как сообщает прокуратура Волгоградской области в Max, Зверев незаконно совмещал полномочия депутата с предпринимательской деятельностью. Доход от бизнеса позволял ему приобретать дорогостоящее имущество и вкладывать средства в развитие своего дела.

    Для ухода от необходимости декларирования активов и сокрытия реального финансового положения бывший депутат регистрировал недвижимость на родственников и доверенных лиц. Общая стоимость незаконно приобретенных объектов составила порядка 500 млн рублей.

    По инициативе надзорного ведомства решение суда об обращении имущества в собственность государства обращено к немедленному исполнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Росфинмониторинг сообщил о сумме исков о конфискации имущества коррупционеров в 2 трлн рублей за прошлый год.

    В марте председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости введения уголовного наказания в виде полного изъятия имущества взяточников.

    В прошлом году в Советский райсуд Махачкалы поступил иск Генпрокуратуры с требованием изъятия имущества на 2 млрд рублей у бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева.

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    30 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Бывший глава Ростовавтодора арестован по делу о коррупции

    Суд арестовал экс-главу Ростовавтодора Дегтярева по делу о коррупции

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу бывшего руководителя Ростовавтодора Станислава Дегтярева по подозрению в серии коррупционных преступлений.

    Бывшему руководителю организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по Ростовской области.

    По версии следствия, экс-руководитель Ростовавтодора подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, двух эпизодах служебного подлога и злоупотреблении должностными полномочиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд продлил арест бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    В апреле суд взыскал в доход России 27 коммерческих организаций из-за связи с коррупционной схемой бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба.

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    30 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Латвия анонсировала военные учения на границе с Россией и Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Латвии проведут с 2 по 10 ноября учения по развертыванию подразделений на границе с Россией и Белоруссией.

    Военнослужащие отработают развертывание подразделений в приграничной зоне, а также проведут разведку государственной границы и элементов «Балтийской линии обороны» в дневное и ночное время, передает РИА «Новости» со ссылкой на страницу латвийских ВС в X (бывший Twitter).

    ВС Латвии совместно с Государственной пограничной охраной и полицией проверят скорость обмена информацией и координации действий в случае возникновения угрозы безопасности в приграничной зоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД России сообщил о наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    В понедельник около 3 тыс. военных многонациональной бригады альянса приступили к маневрам Resolute Reforger 2026 вблизи российских рубежей в Латвии.

    До этого сухопутные силы Финляндии анонсировали проведение до конца года как минимум восьми совместных с НАТО военных учений вблизи российской границы.

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    31 октября 2026, 04:57 • Новости дня
    Прокуратура потребовала увеличить срок бывшему мэру Сочи до 21 года

    Прокуратура запросила 21 год колонии для экс-мэра Сочи Копайгородского

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель гособвинения попросил ужесточить наказание бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому до 21 года лишения свободы по делу о получении взяток.

    Для супруги бывшего градоначальника Янины Копайгородской прокуратура требует увеличить срок до 16 лет, передает ТАСС.

    «Прокуратура попросила апелляционную инстанцию увеличить Алексею Копайгородскому срок наказания до 21 года, как и просило надзорное ведомство в первой инстанции в ходе прений сторон во время судебного разбирательства», – сообщила адвокат супруги бывшего чиновника Елизавета Меткина.

    По ее словам, в представлении ведомства упоминается дерзость преступлений Янины Копайгородской и ее чувство безнаказанности. Адвокат добавила, что прокуратура указывает на пренебрежение законом со стороны супруги экс-мэра после перевода под домашний арест, включая угрозы свидетелям в нелицеприятных формах и открытые попытки их подкупа.

    Ранее суд первой инстанции приговорил Копайгородского к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Бывшего градоначальника лишили права занимать руководящие должности на госслужбе на 14,5 года и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его супруга Янина получила девять лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Мещанский суд Москвы конфисковал 440 млн рублей у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины в счет компенсации ущерба по делу о взятках.

    Этот же суд Москвы приговорил Копайгородского к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взяток на 248 млн рублей. В сентябре гособвинение потребовало назначить бывшему главе Сочи 21 год колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей по делу о коррупции.

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    31 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    Приставы передали в Гохран изъятые у экс-судьи с Кубани золотые слитки

    Приставы передали в Гохран более тысячи золотых слитков экс-судьи Чернова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судебные приставы передали в Гохран свыше тысячи золотых слитков и монет, которые были изъяты по иску Генпрокуратуры у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его родственников.

    В рамках исполнительного производства в отношении членов семьи экс-главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова и других лиц судебные приставы передали в Гохран России свыше тысячи золотых слитков и монет. Об этом сообщил ТАСС директор ФССП Дмитрий Аристов.

    В апреле Октябрьский районный суд Краснодара по иску Генпрокуратуры обратил в доход России имущество экс-председателя Краснодарского краевого суда Чернова и аффилированных с ним лиц почти на 900 млн рублей. Были изъяты 9,1 тыс. кв. м земли, 22 млн рублей и 36 кг золота. Ответчиками по иску также выступали дочь Чернова, судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель, и его бывшая супруга, президент нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова.

    В августе 2025 года Красногорский городской суд Московской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 87 объектов недвижимости общей стоимостью 13 млрд рублей, которые принадлежали Чернову и связанным с ним лицам.

    Александр Чернов руководил Краснодарским краевым судом с 1994 года и ушел в отставку в 2019 году по достижении 70-летнего возраста. В ноябре 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его статус судьи в отставке. В настоящее время он проживает на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд на Кубани изъял имущество бывшего судьи одного из районов региона на сумму более 228 млн рублей. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей лишила Александра Чернова статуса судьи.

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