Приставы взыскали полтриллиона рублей долгов по алиментам за десять лет

ФССП: За десять лет приставы взыскали полтриллиона рублей долгов по алиментам

Tекст: Вера Басилая

Аристов в преддверии Дня судебного пристава сообщил, что судебные приставы менее чем за десять лет взыскали с неплательщиков алиментов более полутриллиона рублей, передает ТАСС.

«С 2017 года благодаря принятым мерам удалось принудительно взыскать с нерадивых родителей в пользу детей более 507 млрд рублей алиментных платежей», – заявил Аристов.

Сумма возвращенных долгов увеличивается с каждым годом. Если в 2015 году приставы заставили должников выплатить 12,5 млрд рублей, то в 2020 году этот показатель вырос до 19 млрд рублей, а в 2024 году достиг 92 млрд рублей. За прошлый год в пользу детей взыскали 110 млрд рублей.

За первое полугодие текущего года московским приставам удалось вернуть 2,5 млрд рублей задолженностей по алиментам. В Московской области за аналогичный период взыскали 2,15 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении рэпера Дениса Устименко о взыскании задолженности по алиментам. В столичном главке ФССП описали типичного должника по алиментам на детей как мужчину в возрасте от 39 до 50 лет.