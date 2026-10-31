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    31 октября 2026, 13:45 • Новости дня

    Верховный лидер Ирана приказал отвечать на угрозы без географических ограничений

    Хаменеи распорядился отвечать на угрозы Ирану без географических ограничений

    Tекст: Мария Иванова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился, чтобы вооруженные силы страны немедленно и эффективно отвечали на любую угрозу со стороны противника без географических ограничений.

    Такое указание Хаменеи дал на встрече с высшими командирами вооруженных сил, пишет ТАСС.

    «Верховный лидер революции <…> постановил, что любой уровень и вид угрозы должен встречать немедленный и эффективный ответ без географических ограничений», – говорится в сообщении канцелярии верховного лидера.

    Боевую готовность для мощного противостояния врагам Хаменеи назвал условием «максимального сдерживания».

    Военачальники доложили о готовности вооруженных сил Ирана на побережье Персидского залива, в районах Ормузского пролива, Оманского залива и на границах. Они также сообщили о многократном росте производства боеприпасов и средств разведки, поддержки и боевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВМС Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива. В тот же день телеканал Fox News сообщил о начале переброски американских сил на Ближний Восток для обеспечения возможности новых ударов по Ирану.

    В четверг Соединенные Штаты предупредили региональных союзников о возможном многодневном этапе военных ударов по иранской территории.

    30 октября 2026, 00:26 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетные удары по НПЗ и аэропортам Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесены удары по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии в ответ на действия арабской коалиции в Йемене, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

    «Вооруженные силы Йемена провели шесть специальных военных операций. В ходе первой операции был нанесен точный удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в Рас-Тануре на востоке королевства», – сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Сариа уточнил, что вторая операция была направлена против объекта компании Saudi Aramco в Абкаике, передает РИА «Новости».

    По его словам, вооруженные силы хуситов нанесли также залповый ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде, «удар точно попал по цели», а также применили беспилотник по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме, что нарушило работу воздушной гавани.

    Еще один удар баллистической ракетой, как заявил представитель хуситов, пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в городе Рабиге на побережье Красного моря. Хуситы увязали эти операции с ответом на действия возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции в Йемене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в направлении восточной части королевства.

    Во вторник Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Хуситы во вторник также атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в саудовском городе Рас-Таннура.

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    29 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство национальной обороны Турции повторно предложило Египту подписать соглашение о морской границе, заявив, что Каир может получить более 15 тыс. кв. км морской юрисдикции по сравнению с возможным соглашением с Грецией.

    Восемь дней назад базирующийся в Тобруке восточный парламент Ливии одобрил морское соглашение между Турцией и признанным международным сообществом правительством в Триполи, подписанное еще в 2019 году и долгие годы отвергавшееся восточными ливийскими властями. Документ определяет зоны морской юрисдикции Турции и Ливии в Средиземном море, против чего выступают Греция, Кипр и Египет, считающие, что соглашение нарушает их суверенные права, пишет Al Jazeera.

    Старший научный сотрудник Chatham House Галип Далай оценил сближение Анкары с обоими ливийскими лагерями как стратегический успех. «Это не просто прагматичный или тактический выигрыш. Это стратегический выигрыш для Турции», – заявил Далай.

    Через четыре дня после заявления греческого министра иностранных дел о переговорах с Египтом о продлении морского соглашения 2020 года в сторону Кипра Египет присоединился к заявлению Греции, Кипра, Бахрейна, ОАЭ и Евросоюза в ООН, отклоняющему турецко-ливийское соглашение. При этом командующий сухопутными войсками Турции генерал Метин Токель прибыл в Египет с официальным визитом, а турецкое министерство обороны объявило о совместных военно-морских учениях в Александрии с 4 по 9 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный морской меморандум. В тот же день внешнеполитическое ведомство Турции отказалось от уступок в Эгейском море. В воскресенье переговоры делегаций Запада и Востока Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    28 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет в соответствии с графиком, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия-Африка.

    «По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции «Аль-Дабаа», и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В свою очередь ас-Сиси заявил о намерении Египта выполнить проект в установленные сроки. По его словам, Каир прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка. Он поблагодарил президента Египта за визит на мероприятие.

    Ранее лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении АЭС «Эд-Дабаа».

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    30 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану, сообщил телеканал Fox News.

    Передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если Трамп примет решение о возобновлении военной операции против Исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона нанесения новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    В тот же день Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

    В понедельник канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о безуспешной попытке премьера убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

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    29 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты предупредили региональных союзников, что новый этап возможных военных ударов по территории Ирана может занять несколько дней.

    Новый раунд возможных американских ударов по Ирану может продлиться несколько дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Соединенные Штаты уже уведомили об этом своих союзников в регионе.

    По данным Axios, американские и израильские чиновники разработали план новой военной операции против Тегерана. Ожидается, что она начнется сразу после ноябрьских промежуточных выборов в США в случае провала дипломатических переговоров.

    В публикации отмечается, что региональные власти готовятся к ответным действиям со стороны Ирана, что грозит перерасти в длительное противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс.

    В понедельник американские СМИ сообщили о планах расширить масштаб потенциальных ударов по иранской территории за рамки сохранения статус-кво.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления интенсивных атак по Ирану.

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    28 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Военные США призвали суда избегать Ормузского пролива

    Военные США призвали суда избегать Ормузского пролива из-за блокады

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам воздержаться от необязательных переходов через Оманский залив и Ормузский пролив во избежание задержек.

    Судам, чей маршрут не требует обязательного прохождения через этот район, следует держаться от него подальше, передает РИА «Новости» со ссылкой на Совместный морской информационный центр ВМС США.

    В американском командовании пояснили, что проходящие по маршруту корабли должны учитывать высокую плотность движения и возможное увеличение времени перехода из-за операций по обеспечению блокады.

    Американские военные оставили за собой право останавливать для досмотра и опроса экипажей любые суда, включая те, что следуют без груза, а также корабли нейтральных стран. Целью таких проверок названо выяснение намерений экипажа в условиях блокады.

    Морякам рекомендовано подготовить необходимые для проверки документы и быть готовыми по первому требованию американских сил остановиться или изменить курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке военной кампании против Ирана.

    Во вторник американская боевая авиация начала круглосуточное патрулирование на Ближнем Востоке.

    В воскресенье телеканал Al Arabiya сообщил о предложении Тегерана возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады.

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    28 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента Египта за визит на саммит в Москву

    Путин поблагодарил президента Египта ас-Сиси за визит на саммит Россия – Африка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка в Москве выразил признательность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за приезд на форум.

    «Господин президент, признательны вам за то, что смогли приехать на саммит Россия – Африка», – сказал Путин в ходе встречи. Его слова приводит РИА «Новости».

    Глава государства напомнил, что они вместе стояли у истоков этого формата и провели первую российско-африканскую встречу на высшем уровне в Сочи в 2019 году. Путин также отметил, что с тех пор совместными усилиями сделано очень много для развития отношений.

    «Хорошо помню, как это было. Помню, что обратился к вам с просьбой возглавить этот процесс. И вы так благожелательно к этому отнеслись, сделали это, и с вашей, можно сказать, легкой руки этот процесс пошел, и пошел достаточно активно и продуктивно. С тех пор совместными усилиями сделано очень много», – заключил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка.

    В тот же день российский лидер встретился с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

    Ранее Путин назвал Египет надежным другом России.

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    29 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

    UKMTO: Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ормузском проливе танкер подвергся атаке неизвестным снарядом, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Представитель службы безопасности проинформировал UKMTO о том, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время следования на выход из Ормузского пролива», – передает ТАСС сообщение центра.

    В UKMTO добавили, что информации о раненых среди экипажа или экологическом ущербе не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В прошлую пятницу управление морских торговых операций Британии (UKMTO) заявило об атаке неизвестным снарядом на танкер в Ормузском проливе.

    В начале месяца поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала боевых действий США и Израиля против Ирана.

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    29 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Жертвами обрушения скалы в Каппадокии стали граждане Турции

    АТОР: Погибшие при обрушении скалы в Каппадокии оказались гражданами Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое погибших в результате обрушения скальной породы в турецкой Каппадокии оказались гражданами Турции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    В пресс-службе ассоциации уточнили, что информацию о гражданстве погибших предоставили местные власти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в популярной у туристов Каппадокии на территории Турции рухнуло скальное образование.

    Глава Минюста Турции Акын Гюрлек сообщил о гибели двух человек и ранении еще пятерых в результате обрушения скальной породы.

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    28 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Премьер Ирака пожертвовал 10 млн долларов на реставрацию святынь Дамаска

    INA: Премьер Ирака пожертвовал 10 млн долларов на реставрацию мечетей Дамаска

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в ходе визита в Сирию выделил 10 млн долларов на восстановление исторических мечетей Дамаска.

    Иракский премьер посетил старинную Омейядскую мечеть, построенную в начале VIII века, и оставил запись в Книге почетных гостей. Политик передал на реставрацию архитектурного памятника 5 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на агентство INA.

    Аз-Зейди также направился в расположенную на окраине сирийской столицы мечеть Сейида-Зейнаб. После молитвы глава правительства выделил на нужды религиозного комплекса еще 5 млн долларов.

    В этой мечети находится мавзолей внучки пророка Мухаммеда, который ежегодно посещают сотни тысяч паломников из Ирака, Ирана и Ливана.

    До этого политик провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили сотрудничество в нефтяной сфере, включая проект транспортировки иракского сырья в порт Банияс. Пропускная мощность трубопровода оценивается в 2 млн баррелей в сутки, а стоимость проекта составляет 15 млрд долларов.

    В середине октября на заседании Организации исламского сотрудничества в Багдаде аз-Зейди предложил объединить транспортные, коммуникационные и энергетические сети стран Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зейди предложил объединить энергетические сети государств региона.

    В начале месяца власти Сирии и Ирака приблизились к заключению соглашения о маршруте для транспортировки иракской нефти.

    Летом Дамаск и Багдад договорились о реконструкции стратегически важного трубопровода.

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    29 октября 2026, 16:08 • Новости дня
    Песков: Россия готова принять отработанный уран из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия готова принять отработанный иранский уран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков катарскому телеканалу Al Jazeera.

    «Если проблема состоит в наличии у Ирана отработанного урана, то мы готовы отправить его в Россию», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о продолжении развития ядерной программы страны.

    В июле президент США Дональд Трамп сообщил о желании представителей Ирана заключить сделку с Вашингтоном.

    Ранее Трамп заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки.

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    29 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Из-за разлива нефти в ОАЭ 120 семей из России переселили в другие гостиницы

    Tекст: Вера Басилая

    В северных эмиратах ОАЭ 120 российских семей были вынуждены переехать в другие гостиницы из-за масштабного нефтяного загрязнения побережья, сообщают СМИ.

    Из-за разлива мазута в Объединенных Арабских Эмиратах переселились 120 семей из России. Некоторые туристы, перевезенные из Рас-эль-Хаймы в Шарджу, на следующий день снова оказались в зоне загрязнения. Оставшимся в северных эмиратах предлагают переселение с доплатой, однако из-за нехватки мест оно не гарантировано, а вопрос компенсаций остается нерешенным, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    В Аджмане полиция выводит туристов из моря из-за резкого запаха и нефтяного загрязнения. Некоторые отели оградили пляжи сигнальной лентой. После купания в загрязненной воде россияне жаловались на появление красных пятен и белых прыщей, передают «Вести» со ссылкой на Shot.

    Несмотря на разлив нефти, туры в ОАЭ продолжают продавать со скидкой 50%. В качестве компенсации отдыхающим предоставляют бесплатный трансфер на чистые пляжи и поездки в торговые центры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти эмирата Шарджа временно закрыли городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    На прошлой неделе пляж Аль-Хамрия также закрыли из-за утечки нефти с морского танкера.

    В марте российские туристы в Дубае пожаловались на обманные схемы выселения из дорогих отелей.

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    30 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о секретной системе поставок оружия Ирану

    Reuters: Иран в обход санкций закупил оружие на 2 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран сформировал тайную сеть из 5 тыс. военных ведомств, которая позволила обойти западные санкции и американскую военно-морскую блокаду для импорта оборудования и взрывчатки на миллиарды долларов, сообщает Reuters.

    Иранские власти создали засекреченную сеть для импорта аппаратного обеспечения, взрывчатых веществ и тяжелых грузовиков на сумму не менее 2 млрд долларов с января 2025 года, пишет Reuters.

    Закупки были необходимы для пополнения арсеналов беспилотников и ракет.

    Более 5 тыс. структур скрыты под аббревиатурой министерства обороны и используются для обхода ограничений. Утверждается, что значительная часть оборудования поступила из Китая, России и Германии по суше, морю и воздуху. При этом транзакции проходили без валютных переводов через доверенных лиц за границей.

    «Перед нами военная артерия режима во время этого конфликта и за много лет до него», – заявил бывший высокопоставленный чиновник Минфина США Миад Малеки.

    По словам эксперта, тайные военные агентства формируют систему внешней торговли, которая работает параллельно с формальной глобальной экономикой и позволяет Тегерану тратить доходы от нелегальной продажи нефти на военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Военно-морские силы Ирана захватили в Ормузском проливе американский подводный боевой робот.

    Летом США перепрофилировали часть мощностей компаний General Motors и Ford под выпуск ракет из-за истощения арсеналов во время операции в Иране.

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    30 октября 2026, 03:50 • Новости дня
    Судно загорелось в Ормузском проливе
    Судно загорелось в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе у побережья Омана произошло возгорание на судне, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Инцидент случился в 25 морских милях к северо-востоку от оманского города Хасаб, передает РИА «Новости».

    «По информации от стороннего источника, на судне, следовавшем в направлении выхода из пролива, возник пожар; причина возгорания на момент поступления сообщения неизвестна», – заявили в организации.

    Отмечается, что информации об ущербе или влиянии на экологию пока нет. Состояние экипажа также неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг танкер в Ормузском проливе подвергся атаке неизвестным снарядом.

    В тот же день у берегов Омана загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

    В среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам избегать Ормузского пролива.

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    28 октября 2026, 20:43 • Новости дня
    Лихачев: Росатом надеется перейти к строительству новых АЭС в Иране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Росатом» рассчитывает в будущем приступить к возведению в Иране новых атомных энергоблоков большой и малой мощности помимо станции «Бушер», заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев.

    Сейчас российские специалисты участвуют в строительстве второго и третьего блоков иранской атомной электростанции «Бушер», пишет РИА «Новости». «Малые – это отдельный проект. Мы подписали это соглашение относительно недавно, уже на фоне, так сказать, военных действий. И надеемся, что рано или поздно перейдем к реализации», – сообщил Лихачев журналистам на полях форума Россия – Африка.

    Глава госкорпорации также напомнил о наличии подписанных договоренностей о сооружении в Иране с участием Москвы восьми новых блоков АЭС большой мощности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин сообщил о продолжении строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране, а Лихачев заявил о планах увеличить численность российских специалистов на АЭС «Бушер» до 700 человек.

    В субботу посольство России в Тегеране опровергло информацию о начале эвакуации сотрудников с территории электростанции.

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