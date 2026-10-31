В Цхинвале ответили на обвинения Тбилиси в оккупации Абхазии и Южной Осетии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ведомство назвало подходы официального Тбилиси нежеланием принимать реальность. По мнению югоосетинских дипломатов, грузинские власти пользуются неограниченным доступом на международные площадки для трансляции предвзятой и необъективной информации, забывая о своей прямой ответственности, передает РИА «Новости».

«Подобные подходы официального Тбилиси более похожи на политическую близорукость и нежелание видеть и принять реальность», – говорится в заявлении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что Тотладзе не стала изобретать ничего нового своими обвинениями, и выразили сожаление в связи с тем, что грузинское руководство продолжает придерживаться неконструктивных позиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее новый глава Службы государственной безопасности Грузии Тамаз Борашвили назвал действия России в Абхазии и Южной Осетии самой большой опасностью для страны.

Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил об отсутствии у Евросоюза интереса для Грузии без этих территорий.

Также представитель МИД России Мария Захарова напомнила о действиях Москвы для установления мира на Южном Кавказе.