Мосбиржа анонсировала запуск торгов криптовалютами

Московская биржа объявила о начале торгов криптовалютами с 1 декабря

Tекст: Тимур Шайдуллин

Московская биржа рассчитывает на устойчивый спрос со стороны инвесторов и считает своевременным запуск торгов цифровыми активами. Об этом заявил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Борис Блохин, передает «Интерфакс».

«Каждую неделю какая-нибудь криптобиржа уходит из России или прекращает обслуживание российских клиентов. Поэтому кажется, что очень своевременно регулятор и инфраструктура предоставляют возможность в регулируемом российском контуре российским инвесторам совершать эти операции. Мы уверены, что этот сервис найдет своего клиента и будет достаточно востребован», – заявил Блохин.

По его словам, хранение и учет криптовалюты будут осуществляться через партнерские цифровые депозитарии. Торговая сессия продлится с 6:50 до 23:50 мск, а доступ к операциям получат неквалифицированные инвесторы, удовлетворяющие критериям регулятора.

Кроме того, площадка планирует предоставить участникам рынка возможность проведения операций своп в качестве инструмента управления ликвидностью. Уверенность в высоком спросе на новые услуги руководство биржи связывает с успешным опытом торговли фьючерсами на криптоинструменты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце криптовалютная биржа MEXC прекратила предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии.

В прошлом месяце Минфин обязал налоговых резидентов России отчитываться о сделках с цифровыми активами на некастодиальных кошельках.

Летом Центробанк выбрал три криптовалюты для допуска к торгам на российской бирже.