  • Новость часаПосольство в Варшаве назвало спокойной обстановку вокруг дипмиссии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Страхи Туска поставили Польшу на грань коллапса
    Политолог счел политический кризис в Польше выгодным для всех сторон конфликта
    Медведев: Отказавшиеся от фото с Лавровым министры G20 – евродегенераты
    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой
    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
    31 октября 2026, 13:42 • Новости дня

    Мосбиржа анонсировала запуск торгов криптовалютами

    Московская биржа объявила о начале торгов криптовалютами с 1 декабря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Борис Блохин заявил о планах запустить торги биткоином, эфиром и USDT с 1 декабря.

    Московская биржа рассчитывает на устойчивый спрос со стороны инвесторов и считает своевременным запуск торгов цифровыми активами. Об этом заявил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Борис Блохин, передает «Интерфакс».

    «Каждую неделю какая-нибудь криптобиржа уходит из России или прекращает обслуживание российских клиентов. Поэтому кажется, что очень своевременно регулятор и инфраструктура предоставляют возможность в регулируемом российском контуре российским инвесторам совершать эти операции. Мы уверены, что этот сервис найдет своего клиента и будет достаточно востребован», – заявил Блохин.

    По его словам, хранение и учет криптовалюты будут осуществляться через партнерские цифровые депозитарии. Торговая сессия продлится с 6:50 до 23:50 мск, а доступ к операциям получат неквалифицированные инвесторы, удовлетворяющие критериям регулятора.

    Кроме того, площадка планирует предоставить участникам рынка возможность проведения операций своп в качестве инструмента управления ликвидностью. Уверенность в высоком спросе на новые услуги руководство биржи связывает с успешным опытом торговли фьючерсами на криптоинструменты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце криптовалютная биржа MEXC прекратила предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии.

    В прошлом месяце Минфин обязал налоговых резидентов России отчитываться о сделках с цифровыми активами на некастодиальных кошельках.

    Летом Центробанк выбрал три криптовалюты для допуска к торгам на российской бирже.

    31 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Аргентинский банк Galicia заблокировал счета переехавших в страну россиян
    Аргентинский банк Galicia заблокировал счета переехавших в страну россиян
    @ Gabwt2020/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупный частный банк Аргентины Galicia без предупреждения закрыл счета переехавших в страну граждан России и Белоруссии по коммерческим соображениям.

    Аргентинский банк Galicia приступил к блокировке счетов переехавших в страну россиян. У части пострадавших клиентов есть аргентинское гражданство. Заблокированные пользователи потеряли доступ к своим средствам через мобильное приложение, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости».

    Некоторые из лишившихся доступа к деньгам клиентов также не могут открыть новый счет в кредитной организации. В самом банке объяснили блокировки «коммерческими соображениями». Отмечается, что на аналогичные проблемы жалуются и местные жители.

    В настоящий момент почти 500 выходцев из России и Белоруссии готовят коллективный иск к финансовой организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе швейцарский банк Swissquote также прекратил обслуживание ряда проживающих в стране граждан России.

    В июне крупнейший португальский банк Caixa Geral de Depositos предупредил часть российских клиентов о принудительном закрытии счетов. В том же месяце французский банк ограничил обслуживание усыновленного россиянина из-за указанного в документах места рождения.

    Комментарии (5)
    28 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Силуанов рассказал о производстве банкнот для стран Африки

    Силуанов: «Гознак» печатает банкноты для 12 стран Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Акционерное общество «Гознак» занимается изготовлением денежных знаков по заказам правительств африканских государств, сообщил вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

    «Значит, 12 стран африканских. «Гознак», наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – приводит ТАСС заявление Силуанова на выставке «Платформа суверенного развития».

    Глава российского финансового ведомства отметил превосходство отечественных денежных знаков по качеству над лучшими мировыми образцами. По его словам, некоторые из купюр обладают уникальными свойствами, которые присущи исключительно продукции «Гознака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» пошутил над Силуановым из-за показанной гостям инкрустированной бриллиантами короны императрицы Екатерины II.

    Также глава государства призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

    Комментарии (6)
    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    Эксперты раскрыли схему обмана с забытыми в банкоматах картами

    Мошенники начали вымогать деньги с помощью забытых в банкоматах карт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты столичного проекта «Перезвони сам» порекомендовали москвичам не трогать забытые в банкоматах чужие банковские карты, так как они могут оказаться частью схемы по вымогательству денег.

    Злоумышленники намеренно оставляют карту в устройстве и ждут случайного прохожего. Когда человек пытается извлечь пластик, появляются мнимый владелец и подставные свидетели, которые обвиняют его в краже и требуют заплатить для урегулирования конфликта, передает mos.ru.


    Нередко такая карта является заранее заблокированной пустышкой, однако мошенники требуют от жертвы значительные суммы.

    Для защиты от провокаций специалисты советуют не извлекать забытую карту, не нажимать кнопки банкомата и сразу сообщить о находке в банк. Если карта уже оказалась в руках, следует дождаться сотрудника кредитной организации. При появлении мнимого владельца нельзя пытаться договориться: эксперты рекомендуют сразу вызывать полицию, так как аферисты боятся официальных разбирательств.

    «Эта схема – показательный пример использования злоумышленниками психологического давления. Человек не совершал кражи, а лишь проявил бдительность, попытался помочь. Но под давлением группы и ложных обвинений он часто теряет способность трезво мыслить и может согласиться на незаконные требования», – заявила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД предупредило об использовании дистанционными мошенниками предлога о грозящей блокировке счетов в системе быстрых платежей.

    Ранее эксперты московского проекта «Перезвони сам» сообщили о хищении злоумышленниками средств со счетов держателей Пушкинской карты.

    Также в МВД рассказали о вымогательстве денег с помощью намеренно оставленных в банкоматах банковских карт.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Основатель Binance призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи

    Основатель Binance Чжао призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой прекратить троллинг в связи со взломом платформы.

    «Илон, я отношусь к тебе с большим уважением, но это неудачное время для троллинга. Пожалуйста, прекрати», – передает РИА «Новости» сообщение Чжао в социальной сети.

    Таким образом он отреагировал на публикацию Маска, в которой бизнесмен оставил эмодзи со сжатыми зубами под заявлением Чжао о том, что Binance намерена покрыть все расходы из-за взлома.

    Чжао напомнил, что биржа инвестировала 500 млн долларов в покупку Маском социальной сети Twitter. Стоимость акций SpaceX, которые Binance приобрела в рамках этих инвестиций, превышает 1 млрд долларов. Чжао также выразил надежду на «небольшую поддержку» со стороны предпринимателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств из-за проблем с безопасностью.

    Позднее биржа сообщила о взломе ноутбука одного из инженеров и оценила ущерб в 6,3 млрд долларов.

    Федеральное бюро расследований США начало выяснять масштабы и возможные последствия хакерской атаки.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин заявил об интересе России к панафриканскому рейтинговому агентству

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские финансовые структуры заинтересованы в установлении контактов с новым общеафриканским кредитным рейтинговым агентством, заявил президент Владимир Путин.

    На встрече с руководителями региональных организаций Африки Путин сообщил, что финансовые организации России хотят сотрудничать со сформированным в этом месяце в рамках Африканского союза новым рейтинговым агентством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также отметил полезность взаимодействия между российскими банками и панафриканской платежно-расчетной системой. По его словам, недавно стартовали отраслевые диалоги ведомств России с комиссариатами Афросоюза.

    Кроме того, Россия намерена продолжать координацию с объединением по вопросам внешней политики, включая разрешение кризисов и обеспечение безопасности, добавил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

    На выставке для лидеров стран Черного континента Путин призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Председатель Афросоюза и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к Владимиру Путину как к брату.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    ФНС начала тестировать модель для выявления скрывающих доходы самозанятых

    ФНС начала тестировать поиск скрывающих доходы самозанятых

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная налоговая служба начала тестировать скоринговую модель, которая поможет выявлять скрывающих свои доходы самозанятых граждан по аннулированным чекам, сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев.

    Модель ищет недобросовестных налогоплательщиков, которые неправомерно аннулируют чеки в приложении «Мой налог», пишут «Ведомости».

    «Федеральная налоговая служба апробирует скоринговую модель для выявления рисков сокрытия доходов самозанятыми», – заявил Мальцев.

    По словам Мальцева, о сокрытии доходов может свидетельствовать систематическая отмена чеков за определенный период или их аннулирование партнером самозанятого, например банком или цифровой платформой. Представитель службы добавил, что ведомство постоянно осуществляет риск-ориентированный контроль, при этом новая система не создаст ограничений для честных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе замглавы ФНС Дмитрий Сатин заявил о планах властей сформировать концептуальную основу единого переходного налогового режима для самозанятых. Летом Федеральная налоговая служба стала запрашивать у состоятельных неработающих граждан информацию об источниках доходов для оплаты крупных покупок.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    ЦБ предложил увеличить переводы через СБП для бизнеса до 30 млн рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный банк России планирует увеличить предельную сумму одного платежа через Систему быстрых платежей для бизнеса до 30 млн рублей.

    Банк России опубликовал для общественного обсуждения проект указания об увеличении предельной суммы одного платежа через Систему быстрых платежей (СБП) для бизнеса до 30 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, лимит по переводам планируется повысить с 22 ноября 2027 года. Нововведение затронет расчеты между юридическими лицами, а также переводы граждан и бизнеса в бюджетную систему страны.

    В регуляторе пояснили, что предлагаемая мера позволит предпринимателям эффективнее выстраивать операционную деятельность и ускорит оборачиваемость средств. Платежи в бюджет станут удобнее и быстрее для граждан, бизнеса и Федерального казначейства. Замечания и предложения к проекту принимаются до 12 ноября включительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сравнила владение цифровым рублем с наличием ключей от множества дверей в одну комнату.

    На прошлой неделе Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Тайдон» из-за полной утраты платежеспособности.

    В августе ЦБ сообщил о разработке технологии для совершения платежей в отсутствие сети.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин заявил о готовности передать странам Африки технологии сбора налогов

    Путин предложил лидерам стран Африки российские технологии сбора налогов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на выставке для лидеров стран Африки заявил, что российская сторона обладает передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения и таможенного регулирования и готова ими поделиться.

    «У нас хорошие технологии, вот именно реально хорошие, рекомендую вам познакомиться, специалистов прислать, в области налогообложения, функционирования фискальных служб, таможенного регулирования, все лучше и лучше технологии, причем они не бумажные, а именно цифровые технологии», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, при введении единых стандартов с ближайшими партнерами собираемость налогов возрастает, и Москва готова поделиться этими современными цифровыми инструментами со странами Африки.

    «И мы готовы с вами этим поделиться, это современные цифровые инструменты», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами и заявил о готовности делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Минфин объяснил изменение условий семейной ипотеки

    Минфин: Условия семейной ипотеки изменили ради поддержки многодетных семей

    Минфин объяснил изменение условий семейной ипотеки
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Изменение условий выдачи семейной ипотеки с 1 октября связано с необходимостью увеличить финансовую поддержку семей с большим количеством детей, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

    «Потребность в поддержке, безусловно, выше для тех семей, у кого больше детей. Расходы на их содержание, образование, отдых и лечение у многодетных семей кратно выше. Эта логика и была заложена в модификацию, вступившую в силу с 1 октября», – приводит РИА «Новости» слова Яковлева из подкаста «Под одной крышей».

    Кроме того, пересмотр условий программы стимулирует рождаемость, поскольку обновленная конструкция предполагает «бесшовный переход на более низкую ставку при рождении второго и последующих детей».

    Яковлев напомнил, что с 1 октября процентная ставка по кредиту в рамках семейной ипотеки дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4 до 12% годовых для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2 до 10% для остальных регионов. Также изменены максимальные суммы кредита для приобретения жилья.

    По данным Минфина, с начала действия программы семейной ипотеки выдано более 2 млн кредитов на сумму около 11 трлн рублей. При этом Яковлев отметил, что теперь по одной программе на семью можно взять только один кредит, а новый кредит можно оформить при рождении очередного ребенка и погашении прошлой семейной ипотеки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    До этого Минфин объявил об обновлении программы льготной «Семейной ипотеки».

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 10:27 • Новости дня
    Яндекс объявил финансовые результаты за III квартал 2026 года

    Tекст: Вера Басилая

    Яндекс отозвал опубликованные ранее прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год в связи с октябрьскими атаками беспилотников на центры обработки данных компании.

    В компании отметили, что после октябрьских атак на инфраструктуру возникли дополнительные внешние факторы, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года. При этом Яндекс рассмотрит возможность возобновления публикации прогнозов со следующего квартала, сообщается в пресс-релизе компании.

    Выручка группы в третьем квартале 2026 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 411 млрд рублей. За девять месяцев показатель составил 1,17 трлн рублей. Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 2% и составила 46 млрд рублей.

    Октябрьские атаки на дата-центры произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты за третий квартал.

    Компания сообщила о восстановлении всех сервисов для пользователей и бизнеса, а также подчеркнула, что в этом году не планирует увеличивать объем капитальных затрат, так как заблаговременно инвестировала в развитие резервных мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Яндекс» сообщил о переносе уцелевших после атак беспилотников суперкомпьютеров на новые вычислительные площадки.

    На прошлой неделе сервис «Яндекс Директ» возобновил работу после ограничений из-за ударов по центрам обработки данных.

    В середине месяца в «Яндексе» опровергли информацию об отсутствии страховки у пострадавших дата-центров.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16,5%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальный банк Украины (НБУ), учитывая ухудшение инфляционных ожиданий, принял решение увеличить учетную ставку на 0,5 процентного пункта – до 16,5% годовых.

    Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 16% до 16,5%, передает РИА «Новости». «Учетная ставка повышается на 0,5 п.п., до 16,5%. Такое решение принято учитывая существенное усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий», – говорится в сообщении регулятора.

    В сентябре потребительская инфляция в стране ускорилась до 8,8% в годовом выражении, что связано с ростом производственных затрат и снижением предложения товаров и услуг. Прогноз НБУ предусматривает удержание ставки на текущем уровне до второго квартала 2027 года.

    До декабря 2024 года учетная ставка на Украине долгое время держалась на уровне 13%, после чего несколько раз повышалась. Предыдущее повышение на 0,5 процентного пункта состоялось 17 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста ВВП страны на 2026 год. В начале месяца глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о потере почти 30 млрд долларов налогов из-за воров и коррупционеров.

    Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал остановку доменных печей металлургического комбината «Каметсталь» ударом по военно-промышленному комплексу и экономике страны.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    Минцифры: Банки и операторы связи отложили блокировку немаркированных звонков

    Блокировку немаркированных звонков банков отложили до 13 ноября

    Tекст: Вера Басилая

    Представители операторов связи и крупнейших банков договорились отложить блокировку немаркированных звонков от финансовых организаций до 13 ноября, сообщили в Минцифры.

    «Операторы связи и банки договорились в ходе совещания на площадке Минцифры отложить до 13 ноября введение ограничений на входящие вызовы от кредитно-финансовых организаций, если звонок не будет промаркирован», – сообщается на сайте ведомства.

    Операторы планировали ввести ограничения еще 15 октября, однако по призыву министерства согласились перенести сроки на начало ноября, передает ТАСС.

    Обязательная маркировка звонков действует в России с 1 сентября 2025 года. По словам главы МТС Инессы Галактионовой, 95% банков уже заключили договоры с операторами, тогда как оставшиеся 5%, генерирующие основную часть доходов банковского рынка, этого не сделали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минцифры Максут Шадаев заявил о снижении уровня кибер- и телефонного мошенничества в России более чем на 30%.

    В середине месяца операторы из «большой четверки» согласились предоставить банкам отсрочку блокировки немаркированных звонков.

    Минцифры попросило российских операторов связи отложить до ноября блокировку немаркированных входящих вызовов от банков.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Силуанов пообещал довести МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что поставленная президентом задача по увеличению минимального размера оплаты труда будет выполнена.

    Руководитель финансового ведомства выступил на пленарном заседании Госдумы, где рассказал о реализации поставленных главой государства целей по улучшению благосостояния граждан, передает РИА «Новости».

    «Величина минимального размера оплаты труда в следующем году составит 28 935 рублей. Задача, поставленная президентом, довести МРОТ в 2030 году до 35 тыс. рублей, будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами», – сказал Силуанов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр финансов Антон Силуанов также спрогнозировал рост среднего размера пенсии по старости до 29,9 тыс. рублей к концу 2027 года.

    Ранее руководитель ведомства рассказал об увеличении реальных доходов россиян более чем на 30% за последние пять лет.

    В начале месяца профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов сообщил о повышении МРОТ почти до 29 тыс. рублей в 2027 году.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Григоренко покинул наблюдательный совет ВТБ

    Григоренко ушел с поста главы наблюдательного совета ВТБ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший вице-премьер Дмитрий Григоренко вышел из состава наблюдательного совета банка ВТБ, который он возглавлял с 2020 года.

    Григоренко официально сложил свои полномочия 22 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение кредитной организации. «За время своей работы Дмитрий внес значительный вклад в реализацию задач и планов ВТБ в части совершенствования корпоративных практик, внедрения передовых цифровых решений, искусственного интеллекта, систем защиты данных, а также в укрепление позиций ВТБ как устойчивого и инновационного финансового института», – заявил глава банка Андрей Костин.

    Наблюдательный совет изберет нового председателя после получения соответствующей директивы российского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об одобрении Владимиром Путиным кадровых изменений в составе российского правительства.

    Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали просьбу вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко о переходе на другую должность.

    Путин наградил Григоренко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.


    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    ЦБ сообщил о рекордном числе участников онлайн-зачета по финансовой грамотности

    ЦБ: Более 2,5 млн человек приняли участие в онлайн-зачете по финграмотности

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество участников девятого всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности в 2026 году превысило 2,5 млн человек, побив показатель прошлого года, сообщил Банк России.

    Во всероссийском онлайн-зачете приняли участие более 2,5 млн человек разных возрастов против 2,3 млн в прошлом году, сообщил Банк России. Более 80% тестируемых успешно справились с заданиями.

    В групповом этапе состязались свыше 100 тыс. команд. В этом году тестирование проходило на основной платформе и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Опубликованные участниками короткие видеоролики о полезных финансовых привычках собрали более 52 млн просмотров.

    Учащиеся средних и старших классов показали хорошие знания в сфере информационной безопасности и налогов, однако испытали трудности с вопросами по страхованию и инвестициям.

    Взрослые участники успешно избегали финансовых ловушек и продемонстрировали навыки формирования накоплений. Виртуальное собственное дело открыли 58,1% тестируемых, проявив предпринимательскую жилку.

    В олимпиадном зачете среди старшеклассников победили 1190 человек. Они смогут принять участие в финале Всероссийской олимпиады школьников Высшей школы экономики «Высшая проба», победа в которой предоставляет льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

    В региональном первенстве первое место третий год подряд заняла Рязанская область. В число лидеров также вошли Белгородская и Орловская области, Бурятия и Ингушетия. Результаты зачета помогут регулятору определить проблемные темы и регионы, требующие повышенного внимания к финансовому просвещению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле член совета директоров Банка России Михаил Мамута заявил о всплеске спонтанных покупок россиян из-за распространения онлайн-продаж.

    В прошлом году глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила об инициации набора предложений для защиты потребителей на маркетплейсах.

    В 2025 году регулятор опубликовал рекомендации по защите от маскирующихся под сервисы онлайн-покупок мошенников.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Киеве сложилась критическая ситуация с электроснабжением
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    Главу киевского режима уличили в попытках впечатлить Путина
    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России
    Друг рассказал о погибшем на мине-ловушке сапёре в Алешках
    Комик Сабуров заработал 6 млн рублей в России после запрета на въезд
    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию