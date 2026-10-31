Минздрав: Несколько эвакуированных из Алешек госпитализированы в Симферополе

Tекст: Тимур Шайдуллин

О госпитализации нескольких эвакуированных жителей Алешек Херсонской области рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Несколько человек, эвакуированных из Алешек, госпитализированы в больницы Симферополя. При осмотрах у них выявлены обострения хронических заболеваний, сердечно-сосудистые и хирургические патологии, минно-взрывные травмы. Они получат всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме», – сообщил Кузнецов.

Он уточнил, что накануне врачи провели осмотры граждан в пунктах временного размещения. С эвакуированными работали медицинские психологи и психотерапевты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу медики приступили к обследованию вывезенных из Алешек жителей в пункте временного размещения в Симферополе.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о начале посадки жителей Алешек в эвакуационные автобусы и рассказала об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью для Алешек.